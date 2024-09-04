Construtora capixaba lança condomínio de luxo em bairro nobre de SP

A Construtora Épura completa 42 anos e está com um calendário de eventos para celebrar a data. Nesta sexta-feira (6), será realizado um café da manhã para os corretores com palestra de Claudia Benincá, especialista em Experiência do Cliente, com o tema “Fortaleça a sua marca no mercado imobiliário e transforme clientes em fãs”.

O evento será no Coco Bambu, no Shopping Praia da Costa, a partir das 9h. E, em seguida, um almoço especial para os colaboradores da empresa. Já no próximo dia 13, sexta-feira, os colaboradores de todas as obras serão recebidos com um café da manhã no empreendimento Liberty, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.