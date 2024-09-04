Construtora capixaba lança condomínio de luxo em bairro nobre de SP

MRV inaugura loja conceito com realidade virtual na Serra
A MRV inaugurou, recentemente, uma loja conceito, na Serra, em frente ao Parque da Cidade, localização onde futuramente será o primeiro empreendimento da linha Class no Estado. Com 190 metros quadrados, o espaço tem, além de um apartamento decorado do empreendimento Parkside Residence, uma tela interativa com sistema de realidade virtual. Nela, é possível ver as personalizações dos acabamentos e até mesmo enxergar a vista do empreendimento e a incidência de luz solar na unidade.
Proeng lança selo voltado para profissionais do setor
Épura tem calendário de eventos para comemorar seus 42 anos
A Construtora Épura completa 42 anos e está com um calendário de eventos para celebrar a data. Nesta sexta-feira (6), será realizado um café da manhã para os corretores com palestra de Claudia Benincá, especialista em Experiência do Cliente, com o tema “Fortaleça a sua marca no mercado imobiliário e transforme clientes em fãs”.
O evento será no Coco Bambu, no Shopping Praia da Costa, a partir das 9h. E, em seguida, um almoço especial para os colaboradores da empresa. Já no próximo dia 13, sexta-feira, os colaboradores de todas as obras serão recebidos com um café da manhã no empreendimento Liberty, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
Arquiteta assina apartamento decorado da Javé
CasaCor ES 2024 abre vendas de ingressos
A 28ª edição da CasaCor ES já está com vendas antecipadas de ingressos pelo site com descontos de até 20%. Há também a venda de entrada antecipada para a Avant Prèmiere, coquetel de abertura que acontece no dia 23 de setembro, que será beneficente para a Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes). A mostra vai de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube ítalo-Brasileiro, em Vitória. O tema deste ano é “De Presente, O Agora”, e serão 25 ambientes unindo conceitos de ancestralidade e inovação, refletindo sobre o legado para as futuras gerações.