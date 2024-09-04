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Novos horizontes

Construtora capixaba lança condomínio de luxo em bairro nobre de SP

Empreendimento terá casas duplex de até 655 metros quadrados com rooftop e paisagismo com foco na biofilia; projeto de interiores é assinado por arquiteta do ES

Públicado em 

04 set 2024 às 18:27
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Tibiriçá Green Home da MZI
O Tibiriçá Green Home tem projeto arquitetônico e a proposta conceitual assinados pelo arquiteto e urbanista Jorge Pessoa Crédito: Divulgação
A capixaba MZI Incorporadora chegou a São Paulo, um dos mercados mais concorridos do país em termos de lançamentos imobiliários, e está lançando o seu primeiro empreendimento na cidade, um condomínio de casas de alto padrão, localizado no Brooklin, bairro nobre da capital paulista.
O empreendimento Tibiriçá Green Home – que já foi adiantado em Metro Quadrado quando a empresa estava prospectando o lançamento na região – será um condomínio residencial. Ao todo, serão oito casas duplex de quatro suítes, áreas privativas de 572 a 655 metros quadrados e jardim com piscina e rooftop.
Tibiriçá Green Home da MZI
A arquiteta capixaba Vivian Coser cuidará do projeto de interiores das casas Crédito: Divulgação
“Estamos felizes por termos a oportunidade de deixar nossa marca no Brooklin e animados com novos projetos na maior cidade do país. Fizemos um estudo de mercado aprofundado antes de definirmos o nosso produto e nos debruçamos no aprimoramento do conceito de projeto para condomínios de casas de altíssimo padrão. Estamos otimistas quanto aos resultados desse empreendimento”, afirma Rubia Menezes, diretora da MZI.
Entre os destaques do empreendimento está o seu paisagismo com design biofílico assinado pelo arquiteto paisagista Roberto Riscala, que tem mais de 1,2 mil projetos no Brasil, no Uruguai e na Argentina. O projeto arquitetônico e a proposta conceitual são de responsabilidade do arquiteto e urbanista Jorge Pessoa, especialista em condomínios horizontais, em parceria com a arquiteta capixaba Vivian Coser, que cuidará do projeto de interiores das casas.

MRV inaugura loja conceito com realidade virtual na Serra

A MRV inaugurou, recentemente, uma loja conceito, na Serra, em frente ao Parque da Cidade, localização onde futuramente será o primeiro empreendimento da linha Class no Estado. Com 190 metros quadrados, o espaço tem, além de um apartamento decorado do empreendimento Parkside Residence, uma tela interativa com sistema de realidade virtual. Nela, é possível ver as personalizações dos acabamentos e até mesmo enxergar a vista do empreendimento e a incidência de luz solar na unidade.

Proeng lança selo voltado para profissionais do setor

Lamberto Palombini, Andrea Lessa, Anna Carolina, Jorge Oliveira e Denilson Silva
Lamberto Palombini, Andrea Lessa, Anna Carolina, Jorge Oliveira e Denilson Silva Crédito: Divulgação
A Proeng lançou, no mês do corretor de imóveis, o selo Proeng Connect. Segundo Andrea Lessa, gerente-geral Comercial e de Marketing da empresa, a intenção é estreitar laços e promover o relacionamento entre os profissionais do setor imobiliário do Espírito Santo.
Para marcar o lançamento, a construtora realizou, em agosto, o evento Proeng Connect Sunset, no Hotel Nobile Suítes Diamond, em Jardim Camburi, Vitória, que contou com a participação do presidente do Grupo Proeng, Lamberto Palombini.
O evento reuniu corretores convidados da empresa e celebrou também o Dia do Corretor, comemorado em 27 de agosto. “Estamos planejando outros eventos com o selo Proeng Connect, em formatos diferentes, que irão conectar os corretores à Proeng e aos nossos empreendimentos. Além disso, iremos desdobrar este selo para outros setores da construtora, no relacionamento também com os nossos clientes”, diz.

Épura tem calendário de eventos para comemorar seus 42 anos

A Construtora Épura completa 42 anos e está com um calendário de eventos para celebrar a data. Nesta sexta-feira (6), será realizado um café da manhã para os corretores com palestra de Claudia Benincá, especialista em Experiência do Cliente, com o tema “Fortaleça a sua marca no mercado imobiliário e transforme clientes em fãs”. 

O evento será no Coco Bambu, no Shopping Praia da Costa, a partir das 9h. E, em seguida, um almoço especial para os colaboradores da empresa. Já no próximo dia 13, sexta-feira, os colaboradores de todas as obras serão recebidos com um café da manhã no empreendimento Liberty, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Arquiteta assina apartamento decorado da Javé

Apartamento decorado do Sky Garden Residence da Javé
Unidade decorada é o apartamento tipo garden do empreendimento Crédito: Divulgação
O apartamento decorado do Sky Garden Residence, da Javé, tem assinatura da arquiteta Suzana Machado. “Cada detalhe do projeto foi cuidadosamente pensado para garantir simetria, funcionalidade e, acima de tudo, a sensação de prazer no ato de estar em casa”, conta.
Localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o empreendimento tem unidades de 2 e 3 quartos com suíte, em até 153,43m². O decorado é uma das unidades tipo garden do condomínio, que atualmente está com as obras em andamento.

CasaCor ES 2024 abre vendas de ingressos

28ª edição da CasaCor ES já está com vendas antecipadas de ingressos pelo site com descontos de até 20%. Há também a venda de entrada antecipada para a Avant Prèmiere, coquetel de abertura que acontece no dia 23 de setembro, que será beneficente para a Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (Amaes). A mostra vai de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube ítalo-Brasileiro, em Vitória. O tema deste ano é “De Presente, O Agora”, e serão 25 ambientes unindo conceitos de ancestralidade e inovação, refletindo sobre o legado para as futuras gerações.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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