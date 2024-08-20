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Mercado aquecido

Fundo vai investir em hotel, mall e residenciais com resort de luxo em Guarapari

Investimentos na faixa dos R$ 500 milhões, que incluem também parque temático, vão focar turismo de negócios, além de levar uma nova estrutura de lazer para a cidade

Públicado em 

20 ago 2024 às 16:53
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Investimentos do Fundo MMP&TRÊS
Imagem de estudo preliminar de empreendimento em parceria com a Grand Construtora que terá três torres na Enseada Azul Crédito: Divulgação
O mercado imobiliário de Guarapari continua em ritmo de crescimento. Palco de lançamentos recentes de empreendimentos de alto padrão e luxo, principalmente na região da Enseada Azul, o município deve passar por mais um ciclo de investimentos que também vai contemplar turismo de negócios e lazer.
O Fundo MMP&TRÊS anunciou, nesta terça-feira (20), mais de R$ 500 milhões para quatro projetos localizados na Cidade Saúde, que vão incluir mall, empreendimentos residenciais e dois hotéis, além de um parque temático de dinossauros.
O mall terá 2,8 mil metros quadrados e estará localizado em Buenos Aires, região com clima de montanhas na cidade litorânea, com previsão de inauguração para outubro deste ano. Com inspiração na arquitetura de Gramado, o centro comercial terá 13 lojas e sete restaurantes. Além disso, a região ainda vai contar com um parque temático da franquia Terra dos Dinos, cuja primeira unidade está em Miguel Pereira (RJ).
Investimentos do Fundo MMP&TRÊS
Mall em Buenos Aires terá sete restaurantes e 13 lojas Crédito: Divulgação
Com relação aos lançamentos residenciais, o primeiro já foi adiantado por Metro Quadrado e será um empreendimento residencial de três torres, com estrutura de resort, em parceria com a Grand Construtora. Ainda em fase inicial de licenciamento, o projeto vai ficar localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul.
Outro lançamento residencial será no espaço do antigo Clube Siribeira, que vai se dividir em duas torres: uma com apartamentos e outra com um hotel cinco estrelas. O projeto está em fase de desenvolvimento e tem a assinatura do escritório de arquitetura global Creato e deve ser o primeiro resort vertical de luxo no Estado. Haverá ainda uma marina.
Investimentos do Fundo MMP&TRÊS
Espaço do antigo Clube Siribeira vai virar hotel cinco estrelas e uma torre residencial Crédito: Divulgação
Outro projeto de hotelaria é a reforma do Hotel Porto do Sol, em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro, que tem previsão de reinauguração para junho de 2025 após revitalização da sua infraestrutura, com melhorias de instalação e repaginação no layout.
Investimentos do Fundo MMP&TRÊS
Antigo Hotel porto do Sol, em Guarapari, passar por reforma e será reinaugurado em 2025 Crédito: Divulgação

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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