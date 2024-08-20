Fundo vai investir em hotel, mall e residenciais com resort de luxo em Guarapari

Imagem de estudo preliminar de empreendimento em parceria com a Grand Construtora que terá três torres na Enseada Azul Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário de Guarapari continua em ritmo de crescimento. Palco de lançamentos recentes de empreendimentos de alto padrão e luxo , principalmente na região da Enseada Azul, o município deve passar por mais um ciclo de investimentos que também vai contemplar turismo de negócios e lazer.

O Fundo MMP&TRÊS anunciou, nesta terça-feira (20), mais de R$ 500 milhões para quatro projetos localizados na Cidade Saúde, que vão incluir mall, empreendimentos residenciais e dois hotéis, além de um parque temático de dinossauros.

O mall terá 2,8 mil metros quadrados e estará localizado em Buenos Aires, região com clima de montanhas na cidade litorânea, com previsão de inauguração para outubro deste ano. Com inspiração na arquitetura de Gramado, o centro comercial terá 13 lojas e sete restaurantes. Além disso, a região ainda vai contar com um parque temático da franquia Terra dos Dinos, cuja primeira unidade está em Miguel Pereira (RJ).

Mall em Buenos Aires terá sete restaurantes e 13 lojas Crédito: Divulgação

Com relação aos lançamentos residenciais, o primeiro já foi adiantado por Metro Quadrado e será um empreendimento residencial de três torres, com estrutura de resort, em parceria com a Grand Construtora. Ainda em fase inicial de licenciamento, o projeto vai ficar localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul.

Outro lançamento residencial será no espaço do antigo Clube Siribeira, que vai se dividir em duas torres: uma com apartamentos e outra com um hotel cinco estrelas. O projeto está em fase de desenvolvimento e tem a assinatura do escritório de arquitetura global Creato e deve ser o primeiro resort vertical de luxo no Estado. Haverá ainda uma marina.

Espaço do antigo Clube Siribeira vai virar hotel cinco estrelas e uma torre residencial Crédito: Divulgação

Outro projeto de hotelaria é a reforma do Hotel Porto do Sol, em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro, que tem previsão de reinauguração para junho de 2025 após revitalização da sua infraestrutura, com melhorias de instalação e repaginação no layout.