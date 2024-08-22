Construtoras preparam lançamento de novo empreendimento de frente para o mar em Vitória

Novo empreendimento vai ficar de frente para o mar da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Nazca e a Abaurre já estão preparando o próximo lançamento de mais um empreendimento localizado na avenida Dante Micheline, bem de frente para a Praia de Camburi, em Vitória, programado para o dia 31 de agosto. O Sand Ocean Front foi apresentado para colaboradores e a equipe de vendas na terça-feira (20) durante uma convenção de vendas, na Capital.

O encontro contou com Carlos Ferreirinha como palestrante. Ele é conhecido como pioneiro na tradução da inteligência da gestão de luxo como um modelo de negócio. Sua palestra abordou temas voltados para a venda do novo empreendimento.

Associação de arquitetos do ES na Cachoeiro Stone Fair A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) foi convidada pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) a participar da Cachoeiro Stone Fair 2024, que acontece de 27 a 30 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o presidente da Asbea, Heliomar Venâncio, a entidade terá uma comitiva de 25 arquitetos para visitas técnicas a pedreiras e indústrias de beneficiamente de rochas, além de acompanhar as novidades da feira.

Expo Condomínio tem projeção de R$ 60 milhões em negócios

A Expo Condomínio Completo traz novidades do setor Crédito: Divulgação

Começou nesta quinta (22), a 7ª edição da Expo Condomínio Completo, que traz temas como pontos de recarga de carros elétricos, novas regras para obras em condomínios e novidades no setor. O evento vai abrir espaço à arte, com uma exposição do artista plástico Vilar. A previsão é de R$ 60 milhões em negócios durante os dois dias de evento que vai até sexta (23), no Pavilhão de Carapina, na Serra. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Segundo o idealizador do evento, Eder Mota, a Expo Condomínio Completo é um evento que tradicionalmente apresenta as novidades, tendências e tecnologias do mercado condominial para quem atua nesse segmento, seja como síndico, seja como profissional.

CasaCor ES realiza evento de experiência para profissionais Os profissionais que assinam os ambientes da CasaCor ES deste ano serão recebidos nesta sexta (23) e sábado (24) com um evento dedicado a eles. O Experience Day CasaCor acontece pela primeira vez e irá reunir bate-papo com profissionais de saúde e beleza, prática de yoga e DJs, entre outras atrações, no Hotel Senac Ilha do Boi. “Estamos a um mês da mostra e os próximos 30 dias serão bastante intensos. O Experience Day Casacor é um momento especial, com uma tarde de atividades relaxantes e uma noite revigorante, culminando em um delicioso café da manhã. Um refúgio de tranquilidade e criatividade, que vai nos preparar para um mês muito produtivo”, afirma a diretora da mostra, Rita Tristão.

Reforma Tributária na pauta do setor imobiliário do ES

Mercado imobiliário traz propostas de mudanças para a Reforma Tributária Crédito: Shutterstock

A Ademi/Secovi-ES uniu-se com entidades do setor imobiliário de todo o país e participou na mobilização na produção de propostas de emendas do setor à Reforma Tributária. Para o vice-presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, a principal pauta legislativa para o mercado imobiliário nacional é o encaminhamento da reforma tributária. O tema está no Senado e serão necessárias adequações para que a carga tributária do setor se mantenha inalterada.

“Se o texto permanecer como está, teremos aumentos significativos que inviabilizarão o segmento imobiliário. A indústria da construção atende ao direito constitucional de moradia e é forte geradora de empregos. Os representantes precisam olhar com urgência e com máxima atenção ao assunto”, enfatiza Schubert.

O presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, reafirma a missão da entidade na defesa dos interesses do mercado imobiliário. “Estamos atuando de forma incansável junto ao Poder Legislativo Federal para que a Reforma Tributária atenda a neutralidade tributária para o ciclo da habitação”, pontua Fontes.

CBL Lotes completa 16 anos com a marca de mais de 10 mil lotes A loteadora capixaba CBL Lotes completa 16 anos no mercado com a marca de mais de 10 mil lotes, presença em 10 municípios no Espírito Santo e mais 7 milhões de metros quadrados construídos. Um de seus empreendimentos mais recentes, o Columbia Park, em Ibiraçu, já está com 92% do estágio da obra concluído. Próximo ao novo trevo de acesso pela Rodovia do Contorno Ibiraçu/Aracruz, a BR-101 e a saída para Aracruz, o empreendimento tem 375 lotes a partir de 200 metros quadrados. “Queremos consolidar, no município, o nosso padrão que é transformar as regiões onde construímos nossos loteamentos e que se tornam bairros planejados, estruturados e modernos”, explica o diretor executivo da CBL, Marcos Batista.