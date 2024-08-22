Construtoras preparam lançamento de novo empreendimento de frente para o mar em Vitória

Associação de arquitetos do ES na Cachoeiro Stone Fair
A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) foi convidada pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) a participar da Cachoeiro Stone Fair 2024, que acontece de 27 a 30 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o presidente da Asbea, Heliomar Venâncio, a entidade terá uma comitiva de 25 arquitetos para visitas técnicas a pedreiras e indústrias de beneficiamente de rochas, além de acompanhar as novidades da feira.
Expo Condomínio tem projeção de R$ 60 milhões em negócios
CasaCor ES realiza evento de experiência para profissionais
Os profissionais que assinam os ambientes da CasaCor ES deste ano serão recebidos nesta sexta (23) e sábado (24) com um evento dedicado a eles. O Experience Day CasaCor acontece pela primeira vez e irá reunir bate-papo com profissionais de saúde e beleza, prática de yoga e DJs, entre outras atrações, no Hotel Senac Ilha do Boi. “Estamos a um mês da mostra e os próximos 30 dias serão bastante intensos. O Experience Day Casacor é um momento especial, com uma tarde de atividades relaxantes e uma noite revigorante, culminando em um delicioso café da manhã. Um refúgio de tranquilidade e criatividade, que vai nos preparar para um mês muito produtivo”, afirma a diretora da mostra, Rita Tristão.
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CBL Lotes completa 16 anos com a marca de mais de 10 mil lotes
A loteadora capixaba CBL Lotes completa 16 anos no mercado com a marca de mais de 10 mil lotes, presença em 10 municípios no Espírito Santo e mais 7 milhões de metros quadrados construídos. Um de seus empreendimentos mais recentes, o Columbia Park, em Ibiraçu, já está com 92% do estágio da obra concluído. Próximo ao novo trevo de acesso pela Rodovia do Contorno Ibiraçu/Aracruz, a BR-101 e a saída para Aracruz, o empreendimento tem 375 lotes a partir de 200 metros quadrados. “Queremos consolidar, no município, o nosso padrão que é transformar as regiões onde construímos nossos loteamentos e que se tornam bairros planejados, estruturados e modernos”, explica o diretor executivo da CBL, Marcos Batista.