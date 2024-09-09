Construtora vai lançar 3 quartos de alto padrão no Jockey de Itaparica

Empreendimento ficará localizado de frente para o shopping e terá unidades de 3 quartos e apartamentos tipo garden Crédito: Argo/Divulgação

Com unidades de três quartos com suíte, o Kalea tem acabamento de alto padrão, com áreas privativas que vão de 78m² a 105m² e apartamentos tipo garden com até 207m². Ao todo, serão 126 unidades, com duas vagas de garagem. O empreendimento vai contar com lazer e lojas no térreo.

“Um dos nossos primeiros empreendimentos na região, o Alba Boulevard, teve uma valorização de 172,85% em seis anos desde o seu lançamento. Isso dá uma valorização anual de 18,5%, mostrando que a região tem potencial de crescimento de lançamentos bem localizados e planejados”, afirma o diretor comercial da Argo, Emerson Lima.

Programado para iniciar as vendas em outubro, o Kalea vai ficar localizado de frente para o shopping. Um dos diferenciais é que o empreendimento poderá ser adquirido também por meio do modelo InvesteArgo da construtora, modalidade em que o investidor paga 100% da unidade durante a obra com valores diferenciados, sem resíduos financeiros no final.

Empreendimento em Guarapari chega à fase de concretagem O Manami Ocean Living, empreendimento localizado na Península de Guaibura, em Guarapari, já está na fase de concretagem. Segundo Luciano Franco, engenheiro responsável, a obra segue a ABNT NBR 14.931 para execução de estruturas de concreto, que assegura o respeito ao protocolo estrutural para evitar problemas futuros.

Mais mulheres na construção

Mulheres são capacitadas para trabalhar no setor da construção civil Crédito: Shutterstock

Duas iniciativas buscam capacitar mulheres para trabalhar na construção. Uma delas é uma parceria da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) com o Mulher em Construção, instituto que, desde 2006, trabalha para capacitar mulheres socialmente vulneráveis e vítimas de violência doméstica para atuarem na construção civil.

Outro projeto é o “Elas Transformam a Construção”, criado pela MRV&CO, grupo formado pelas empresas MRV, Sensia, Luggo, Urba e a norte americana Resia. Com investimentos de R$ 1 milhão e uma parceria com a startup Ela Faz - que capacita mulheres em vulnerabilidade social para inserção no mercado de trabalho na construção civil, o grupo tem como objetivo capacitar 450 mulheres até outubro deste ano.