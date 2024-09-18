Loteadora prepara seu primeiro empreendimento em Cariacica

A CBL Lotes
prepara o seu primeiro empreendimento em Cariacica, que ficará localizado na região do bairro de São Roque, o Ventura Ville. Serão 535 lotes distribuídos em 24 quadras, na parte mais alta do bairro. Além disso, o loteamento ficará próximo dos municípios de Vila Velha, Vitória e Viana.
Para Marcos Batista, diretor-executivo e sócio da CBL, a ida para Cariacica se justifica pelo potencial do município, que é hoje, a terceira cidade mais populosa do Estado, de acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, sendo 353.510 pessoas
“Cariacica oferece todos os serviços de qualidade e fundamentais que as famílias precisam. Além do cenário positivo de expansão, a cidade faz limite com todos os outros municípios da Grande Vitória e está no encontro das BR-101 e BR-262, ponto central para o escoamento de mercadorias e exportação”, ressalta.
Outro ponto alto da localização é que o empreendimento estará em uma região próxima a escolas, supermercado, farmácia e comércio em geral. Ainda sem dar muitos detalhes sobre áreas comuns e tamanhos dos lotes, a empresa adiantou que o Ventura Ville terá uma nova praça com área de lazer em construção e um campo de futebol.
A proposta de regulamentação da locação por curtíssima temporada no projeto de revisão do Código Civil Brasileiro, que condiciona a prática à expressa autorização na convenção de condomínio, reflete a crescente demanda por uma legislação mais específica.
De acordo com o advogado Carlos Augusto da Motta Leal, especialista em Direito Imobiliário, atualmente, a Lei do Inquilinato trata da locação por temporada, sem fazer distinção entre curta ou curtíssima duração.
“A jurisprudência tem permitido que, com quorum adequado, os condôminos proíbam esse tipo de locação. No entanto, acredito que a proibição não seja o melhor caminho. Sempre defendo que o bom senso deve prevalecer nessas situações. Em vez de vedar completamente a locação de curta duração, a regulamentação pode ser uma solução mais equilibrada”, destaca.
A TK Elevator lançou uma plataforma global de serviços de manutenção para equipamentos multimarcas. Isso quer dizer que, independentemente da marca do elevador, escada ou esteira rolante, os clientes podem ter o atendimento especializado das equipes técnicas da empresa.
“Ao trazer o Universal Service para o mercado, reforçamos nosso compromisso em mover as pessoas de forma mais eficiente, confortável e segura. Nossos clientes podem ter a certeza de que onde quer que surjam problemas, responderemos com um serviço inteligente e confiável para quase todas as marcas de equipamentos, em qualquer lugar, a qualquer momento”, afirma Uday Yadav, CEO global da TK Elevator.