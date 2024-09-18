Loteadora prepara seu primeiro empreendimento em Cariacica

O Ventura Ville fica próximo a escolas e serviços e terá praça com área de lazer Crédito: CBL/Divulgação

CBL Lotes prepara o seu primeiro empreendimento em Cariacica, que ficará localizado na região do bairro de São Roque, o Ventura Ville. Serão 535 lotes distribuídos em 24 quadras, na parte mais alta do bairro. Além disso, o loteamento ficará próximo dos municípios de Vila Velha, Vitória e Viana.

Para Marcos Batista, diretor-executivo e sócio da CBL, a ida para Cariacica se justifica pelo potencial do município, que é hoje, a terceira cidade mais populosa do Estado, de acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, sendo 353.510 pessoas

“Cariacica oferece todos os serviços de qualidade e fundamentais que as famílias precisam. Além do cenário positivo de expansão, a cidade faz limite com todos os outros municípios da Grande Vitória e está no encontro das BR-101 e BR-262, ponto central para o escoamento de mercadorias e exportação”, ressalta.

Outro ponto alto da localização é que o empreendimento estará em uma região próxima a escolas, supermercado, farmácia e comércio em geral. Ainda sem dar muitos detalhes sobre áreas comuns e tamanhos dos lotes, a empresa adiantou que o Ventura Ville terá uma nova praça com área de lazer em construção e um campo de futebol.

Vaz comercializa 95% das unidades de lançamento em MT A Vaz Desenvolvimento Imobiliário registrou um recorde de vendas de seu primeiro empreendimento na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Em 48 horas de lançamento o Solar de Lacerda (adiantado aqui na coluna) comercializou 95% das 458 unidades do bairro planejado. “O sucesso está respaldado em fatores como um produto muito bem pensado, estudado e planejado para o local e o público, a credibilidade e a seriedade da Vaz tanto em Mato Grosso, como em todas as cidades de Rondônia e Espírito Santo, nas quais tem empreendimentos lançados, em construção e entregues, além do valor acessível para a região”, avalia o CEO da empresa, Douglas Vaz.

Aluguel de curtíssima duração precisa de legislação mais específica

Atualmente, a Lei do Inquilinato trata da locação por temporada, sem fazer distinção entre curta ou curtíssima duração Crédito: Pixabay

A proposta de regulamentação da locação por curtíssima temporada no projeto de revisão do Código Civil Brasileiro, que condiciona a prática à expressa autorização na convenção de condomínio, reflete a crescente demanda por uma legislação mais específica.

De acordo com o advogado Carlos Augusto da Motta Leal, especialista em Direito Imobiliário, atualmente, a Lei do Inquilinato trata da locação por temporada, sem fazer distinção entre curta ou curtíssima duração.

“A jurisprudência tem permitido que, com quorum adequado, os condôminos proíbam esse tipo de locação. No entanto, acredito que a proibição não seja o melhor caminho. Sempre defendo que o bom senso deve prevalecer nessas situações. Em vez de vedar completamente a locação de curta duração, a regulamentação pode ser uma solução mais equilibrada”, destaca.

Grand apresenta 1º empreendimento em Colatina No próximo dia 26, a Grand Construtora vai apresentar o seu primeiro empreendimento em Colatina, o Grand Soleil. Algumas informações sobre o lançamento já foi adiantadas na coluna, como a sua localização, que será à beira-rio e terá 34 unidades tipo de 210m² e quatro duplex de 350m², com um VGV de R$ 120 milhões. O evento de lançamento acontece a partir das 19h30, na avenida senador Moacyr Dalla.

Fabricante de elevadores lança serviço de manutenção multimarcas

Plataforma global vai realizar serviço de manutenção em várias marcas de equipamentos Crédito: Unsplash

A TK Elevator lançou uma plataforma global de serviços de manutenção para equipamentos multimarcas. Isso quer dizer que, independentemente da marca do elevador, escada ou esteira rolante, os clientes podem ter o atendimento especializado das equipes técnicas da empresa.