Loteadora capixaba lança primeiro empreendimento em MT e já foca outros mercados

O Solar de Lacerda será um bairro planejado, em MT, com 428 lotes de 250m² a 513m² Crédito: Vaz/Divulgação

Mais uma empresa capixaba começa a expandir seus negócios para fora do Espírito Santo . Desta vez, o produto a ser lançado será um bairro planejado, localizado na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Este será o primeiro empreendimento da capixaba Vaz Desenvolvimento Imobiliário na cidade, já que seu primeiro lançamento no Estado foi em Diamantino, município localizado a 180 km da capital Cuiabá.

Há ainda dois lançamentos fora do Espírito Santo planejados: um em Campo Verde, também no Mato Grosso, da linha Praças, de médio padrão; e outro em Rondônia, da linha Boulevard, com perfil de alto padrão e característica de resort. A previsão da empresa é de alcançar R$ 3,5 bilhões em valor geral de vendas (VGV) nos próximos anos em lançamentos nas regiões Sudeste (incluindo o ES), Centro-Oeste e Norte.

Para o CEO da Vaz, Douglas Vaz, a meta é seguir ampliando a área de atuação da empresa. “O mercado de loteamento ainda tem muito a crescer no Brasil. A atividade tem mudado o perfil das cidades brasileiras, levando infraestrutura, qualidade de vida e mais empregos à população. Tenho orgulho de fazer parte desse desenvolvimento, ajudando a movimentar o mercado imobiliário de loteamentos no Brasil, reaquecendo a economia das cidades”, diz

Sobre o lançamento em Mato Grosso, o Solar de Lacerda, este será um bairro planejado, aberto, com 428 lotes de 250m² a 513m², com lançamento programado para este sábado (14). Atualmente a Vaz acumula 16 milhões de metros quadrados entregues e em desenvolvimento no Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso e São Paulo. Para os próximos 12 meses a empresa planeja lançar uma cidade inteligente em Vila Velha.

Morar apresenta condomínio de médio padrão em Vila Velha

O Colina das Amoras terá duas torres, com apartamentos de 2 e 3 quartos e opções com suíte e quintal privativo Crédito: Morar/Divulgação

A Morar vai lançar, neste sábado (14), um empreendimento de padrão intermediário, localizado em Ataíde, Vila Velha, já adiantado na coluna . O lançamento será na loja da construtora, que fica no térreo do Shopping Vila Velha, a partir das 10h e terá condições especiais com entrada facilitada direto com a empresa.

Com o nome de Colina das Amoras, o condomínio terá duas torres, com apartamentos de 2 e 3 quartos e opções com suíte e quintal privativo. O lazer e as áreas comuns terão cerca de 1.000 m² com piscinas adulto e infantil, prainha, espaço gourmet, salão de festas, academia, praça das Amoras, pomar, espaço pet, quadra esportiva e churrasqueira. Os preços partem de R$ 289 mil.

“Os apartamentos contam com piso em porcelanato, revestimento cerâmico nas áreas úmidas, bancadas de granito na cozinha e nos banheiros, além de portas e acabamentos em branco, garantindo sofisticação em cada detalhe”, afirma Filippe Vieira, diretor Comercial e de Marketing da Morar Construtora.

Novo empreendimento em Pedra azul une vinho e arte

O Vive Le Vin terá 115 apartamentos com unidades de 1 e 2 quartos e módulos que permitem a opção de 3 quartos Crédito: Invite/Divulgação

Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc. localizado em Pedra Azul , foi apresentado para a imprensa nesta quinta-feira (12). As responsáveis pela criação do conceito do empreendimento, as arquitetas Bruna e Paula Rody, da Inspira Conceito & Design falaram sobre como foi pensado o projeto do empreendimento, que une arte e vinhos em um condomínio com 115 apartamentos com unidades de 1 e 2 quartos e alguns módulos que permitem a opção de 3 quartos.

“A Inspira foi responsável pela criação do conceito imobiliário e projeto de design de interiores do Vive Le Vin, trazendo a harmonização do vinho e da arte como inspiração para todas as áreas de desenvolvimento do projeto. Na parte de interiores refletimos o conceito através da escolha dos materiais, buscando uma abordagem inovadora, a partir da reinterpretação de elementos típicos das vinícolas europeias”, explicam as arquitetas Bruna e Paula Rody.

Projeto foi inspirado nos reflexos de luz e sombras revelados nos caramanchões, vinhedos e na floresta nativa Crédito: Invite/Divulgação

Ainda segundo as profissionais, o projeto foi inspirado nos reflexos de luz e sombras revelados nos caramanchões, vinhedos e na floresta nativa. “A arquitetura retilínea é quebrada com as tramas metálicas que foram desenvolvidas para retratar as folhagens das videiras com seus contornos retorcidos, trazendo para os ambientes um cenário de luz e sombra que se modifica ao longo do dia.”