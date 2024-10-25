Construtora vai lançar empreendimentos com mais de R$ 1 bilhão em VGV em Jardim Camburi

Jardim Camburi tem atraído lançamentos de empreendimentos de alto padrão Crédito: Rodrigo Gavini

O bairro de Jardim Camburi virou a “bola da vez” dentro de Vitória no que se refere a empreendimentos de alto padrão. Parte disso se dá por conta da redução da disponibilidade de terrenos, aumentando o valor do metro quadrado na região, o que faz com que as construtoras invistam em projetos mais arrojados, mudando o perfil de seus compradores.

Uma das construtoras que têm investido em Jardim Camburi é a Mivita, que anunciou que irá lançar quatro empreendimentos no bairro, com o valor geral de vendas (VGV) de mais de R$ 1 bilhão. A notícia partiu do CEO da empresa, André Pretti, durante um evento para convidados, onde a empresa apresentou o seu lançamento mais recente, o Serena, para um grupo de investidores e parceiros.

“O Serena é mais um empreendimento da Mivita que agrega valor ao bairro de Jardim Camburi, levando até ele projetos de alto padrão, focados na qualidade de vida, no bem-estar e na conexão emocional com as demandas de nossos clientes. O Serena tem um VGV de R$ 135 milhões, mas nossos projetos para o bairro ao longo dos próximos anos incluem quatro empreendimentos com valor total de mais de R$ 1 bilhão”, afirma.

Thiago Sirtoli, Lívia Giacomin, André Pretti e Renan Zambon, sócios e diretores da Mivita durante evento de laçamento de empreendimento Crédito: Cloves Louzada

O empreendimento terá três torres com 11 pavimentos cada, sendo um total de 57 apartamentos, além de 13 lojas no térreo. Os apartamentos são de 3 e 4 quartos, incluindo coberturas duplex e apartamentos garden com três suítes e piscina. As unidades variam de 100m² a 250m².

Com 1.200 metros quadrados de área comum, o empreendimento também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco. Com foco na sustentabilidade, o Serena terá compartilhamento de bicicletas, reaproveitamento da água da chuva e do sistema de ar-condicionado, placas fotovoltaicas para geração de energia solar, entre outros.

Outro aspecto será a segurança, já que os apartamentos terão fechaduras eletrônicas, sensores de gás e espaço delivery preparado com armários inteligentes. O projeto ainda prevê infraestrutura para carregamento de carros elétricos e para automação residencial.

Salão do Imóvel Top 100 A edição deste ano do Salão do Imóvel Ademi-ES, que foi anunciada durante o Talk Imóveis 2024, na última semana, vai trazer novidades. A sua 30ª edição vem com novo título “Salão do Imóvel Ademi-ES Top 100” e será realizada de 25 a 30 de novembro, no modelo híbrido. A ideia é colocar 100 imóveis como as melhores oportunidades de negócio do mercado.

Impacto lança empreendimento em Guarapari

Lumina Residence

Em uma semana cheia de lançamentos imobiliários, também tem novidade em Guarapari. O Lumina Residence, da Impacto Engenharia, será localizado à beira do canal, no Centro de Guarapari, e terá 113 apartamentos, divididos em 89 unidades de 2 quartos e 24 unidades de 3 quartos.

O lazer será localizado na cobertura e terá espaço gourmet grill, piscina, lounge outdoor, fitness, espaço kids, playground, petplace, conference room e delivery. Por sua proximidade com o canal, o empreendimento terá doca seca para jet skis. Outro diferencial está nas vagas exclusivas para picapes.

O projeto é assinado por Magrini Arquitetura & Paisagismo, Trupe Arquitetos e Sinthia Ferrari Paisagismo

Banestes anuncia venda de unidades com garantia de aluguel O Banestes anunciou um plano de desimobilização de 14 unidades próprias, sendo 13 com a garantia de aluguel para o banco pelo período de 10 anos, que, atualmente, são usadas como agência ou escritório. O valor mínimo para a venda das unidades parte de R$ 1,15 milhão e os valores recebidos mensalmente com a locação das unidades, segundo o banco, podem chegar a até R$ 38,8 mil. Os interessados têm até, no máximo, esta sexta-feira (25), até as 14 horas, para apresentarem propostas que estão no edital de licitação.

Segunda edição da Espírito Madeira é em novembro

Edição deste ano da Espírito Madeira vai contar com 60 expositores, além de palestras, painéis e workshops Crédito: Divulgação

A segunda edição da Espírito Madeira, feira do setor produtivo de madeira do Brasil, vai acontecer de 7 a 9 de novembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, com entrada gratuita. O evento terá cerca de 60 expositores, palestras, painéis e workshops para diferentes públicos, ministrados por profissionais, além da feira expositora.

A colunista de Hub Imobi A Gazeta, Isabela Castelo, será uma dos palestrantes. Ela é designer de móveis e objetos e vai trazer o tema “A madeira e o design de móveis brasileiros”. A primeira edição do evento aconteceu no ano passado e reuniu cerca de 10 mil visitantes, movimentando cerca de R$ 26 milhões em negócios.

A programação traz, ainda, 30 madeireiras da região amazônica; Olimpíadas da Madeira, com disputas de machado e serrote; o Dia de Campo Penzasaur, em Pindobas, onde os visitantes terão a chance de vivenciar uma experiência prática na floresta; exposição de ferramentas antigas, shows musicais, entre outras atrações.

Lançamento de livro da CasaCor ES O diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor, Pedro Ariel Santana, lançará a sexta edição de seu livro "A Grande Beleza" na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, às 17 horas, na Arena CasaCor. A obra reúne imagens de diversas edições da mostra pelo Brasil, destacando os ambientes que marcam a trajetória do evento. Nesta edição, intitulada "Sensações", a ancestralidade é o foco central. Três ambientes da CasaCor Espírito Santo 2023 foram selecionados para compor as páginas desta edição.



Rede imobiliária do ES tem quatro agências no top 10 em faturamento do Brasil

Quatro agências da Re/Max Espírito Santo estão entre as 10 imobiliárias com melhor faturamento do Brasil. Entre mais de 600 unidades franqueadas em operação no país, a Re/Max Foccus Prime liderou o ranking nacional da marca, na categoria Pleno, franquia de 1 a 2 anos de idade, no qual a Re/Max Häuser obteve o 9º lugar. Além disso, Re/Max Imovi e Re/Max Mar Azul, de Anchieta, alcançaram o 2º e o 7º lugar respectivamente, na categoria Rookie, de até 1 ano de idade.

No ranking geral das melhores imobiliárias do Brasil, destaque para a Re/Max Foccus Prime, em 6º lugar, e a presença da Re/Max Imovi, em 14º, e a Re/Max Häuser, em 31ª posição. Segundo o balanço do 3º trimestre de 2024 divulgado pela Re/Max Brasil, a rede imobiliária do Espírito Santo também conquistou o segundo lugar em crescimento percentual em comissões entre todas as regiões do país, com 165,28%. No universo de mais de 11 mil agentes, quatro corretores do Espírito Santo se destacaram entre os 100 melhores profissionais do Brasil.