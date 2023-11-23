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Mercado imobiliário

Imóveis de 2 quartos são os mais procurados no Salão do Imóvel

Evento aconteceu em formato híbrido neste ano e mostrou que a maioria que busca um imóvel para comprar está atrás das unidades mais compactas disponíveis no mercado
Breno Alexandre

Breno Alexandre

Publicado em 

23 nov 2023 às 17:27

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 17:27

Muitas empresas estão dando preferência ao trabalho presencial, ou híbrido, o que ajudou a reaquecer o mercado de imóveis comerciais
Salão do Imóvel teve mais de  53 mil visitas ao portal em busca de negócios Crédito: Shutterstock
Os imóveis de dois quartos foram os mais procurados durante o Salão do Imóvel 2023, que aconteceu de 17 de outubro a 5 de novembro. A tipologia foi buscada por 48,6% do público, que chegou a 53.982 visitas nesta edição, totalizando 7.974.209 visualizações. Em seguida, as tipologias mais procuradas foram as de três quartos (35,4%) e lotes (3,8%).
Ao todo, o salão disponibilizou mais de 3,5 mil unidades para visitação, localizadas em oito municípios: Cariacica, Guarapari, Linhares, Santa Leopoldina, Viana, Vila Velha e Vitória. A cidade mais procurada foi Vitória, com 49% das visitas, seguida por Vila Velha (33,5%), Serra (14,2%), Linhares e Santa Leopoldina (1,3% cada).
Sobre os valores, os imóveis de R$ 601 mil a R$ 1 milhão, foram os mais procurados, totalizando 31,9% das buscas, seguidos pelas unidades avaliadas de R$ 451 mil a R$ 600 mil, que totalizaram 21% das buscas. Os imóveis econômicos representaram 15% das pesquisas feitas do portal.

7,9 MILHÕES

DE VISUALIZAÇÕES TEVE O PORTAL DO SALÃO DO IMÓVEL
Realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), o Salão do Imóvel reuniu uma diversidade de unidades, desde stúdios a apartamentos de quatro quartos, passando por casas, lotes, salas e lojas. Os perfis também foram variados, indo do econômicos ao alto padrão e luxo.
O presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, destaca que o evento fornece informações valiosas para os empreendedores e consumidores. "O Salão do Imóvel estimula a demanda, reunindo em um único espaço as principais ofertas. É uma experiência que molda o futuro do mercado", afirma.

Formato híbrido

Pela primeira vez no formato híbrido, os visitantes conferiram puderam explorar as ofertas no site e realizar atendimento presencial nos estandes de venda ou nas empresas participantes. Segundo a Ademi-ES, o formato híbrido permitiu que o consumidor fosse direto ao vendedor, bastando buscar pelo selo de identificação de que aquele produto, imobiliária ou incorporadora estava participando do salão.
O evento contou também com um espaço dedicado à orientação ao público. Nele, os visitantes puderam acessar dicas de como comprar, aprender sobre taxas associadas à aquisição de imóveis e utilizar simuladores de financiamento e crédito imobiliário. Ao todo, mais de 40 empresas do mercado imobiliário estiveram presentes no evento.
*Breno Alexandre é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição da editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre.

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