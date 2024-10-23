Prédio na Enseada do Suá terá mall, studios e rooftop mais alto do ES

Rooftop do Youniverse vai oferecer vista da Praia do Canto, Enseada do Suá, Convento da Penha e Vila Velha Crédito: Divulgação/Nazca

Um empreendimento que vai unir três condomínios em uma única torre de 134 metros de altura, localizado na Enseada do Suá . Essa é a proposta do Youniverse, empreendimento assinado pela Nazca e Apex que será lançado em breve e deve se tornar o segundo residencial mais alto do Espírito Santo. A previsão de entrega é 2028.

O seu rooftop será o mais alto da capital e terá vista para a Praia do Canto , Enseada do Suá, Convento da Penha e Vila Velha. O espaço conta com piscina aquecida, hidro, salas de massagem, fitness lounge zen, fitness externo e sauna.

Ao todo, o prédio terá 352 unidades residenciais e será construído em um terreno com área de 5.154,11m². O valor geral de venda (VGV) do empreendimento é R$ 404 milhões.

Segundo Breno Peixoto, diretor da Nazca , o Youniverse oferece modernidade e sofisticação ao bairro, enaltecendo a personalidade, a necessidade e a realidade de cada indivíduo.

“O design e a sofisticação diferenciam-se e trazem uma proposta única para a região. São diferentes estilos de moradia, em opções compactas, confortáveis, inteligentes e elegantes”, pontua.

Youniverse

Os apartamentos são divididos em três opções: YouStudio, moradias de aproximadamente 39m²; YouPlex, apartamentos de 1 quarto ou studio com pé-direito alto de até 4,80m; e YouHome, residências privativas de 69m² a 89m² de 2 e 3 quartos.

Pensando nos investidores interessados em adquirir studios para locação, o empreendimento terá parceria com a Yuca, empresa que ficará responsável em montar e fazer a gestão do aluguel das unidades, caso haja interesse do investidor.

Conveniências

As áreas com conveniências para os moradores também serão divididas, com cada tipologia contando com um espaço exclusivo. No terceiro pavimento, YouStudio e YouPlex terão acesso ao hall social, espaço gourmet, Fit Studio, repouso, piscina aquecida, sauna, ducha, sala de reunião, espaço coworking e lavanderia.

Já no sexto pavimento, a área destinada aos moradores do YouHome contará com hall social, salão e hub de jogos, pet care, salão de festas, lavanderia, wine lounge, sala de reunião, espaço coworking, espaço gourmet, brinquedoteca, praça, pet place, playground, grill space, quadra recreativa, piscina, pool house, spa, solarium, deck molhado, mini mercado e compartilhamento.

Além disso, no térreo do edifício haverá ambientes projetados para a segurança e o conforto dos moradores, incluindo pulmão de segurança, guarita, espaço para delivery, sala de entregas, entre outras lojas e salas que serão administradas pela Nazca.

Castle Hill tem 50% das obras concluídas O Castle Hill Resort Residence, empreendimento de luxo da Javé em Vargem Alta, ultrapassou 50% de sua construção. A entrega está prevista para o próximo ano. O empreendimento tem terrenos amplos e lazer com piscinas, saunas, espaço gourmet, playgrounds e quadras, tudo projetado no conceito de biofilia. “A crescente valorização da região serrana do Espírito Santo, aliada à qualidade e exclusividade do Castle Hill, oferece uma oportunidade única para quem busca um investimento seguro e com alto potencial de valorização”, avalia o presidente e fundador da Javé, Jose Luiz Nunes.

Re/Max realiza evento de mercado

Evento contou com players do mercado imobiliário nacional e internacional Crédito: Sérgio Silva/Divulgação

A segunda edição do Max Xperience contou com a presença de grandes players do mercado imobiliário nacional e internacional. Promovido pela Re/Max Espírito Santo, o evento aconteceu na última sexta (18) durante o dia inteiro.

No painel da manhã, Eliane Ribeiro, corretora internacional e embaixadora Re/Max Brasil; Edinaldo Rodrigues, diretor de expansão da Re/Max São Paulo Capital; Hudnei Calmon, corretor e sócio da Re/Max Foccus Prime, e Renato Avelar, corretor e broker owner da Re/Max Häuser, trouxeram dicas de corretagem na prática, com a mediação de Aluisio Sarlo e Thiago Setúbal, sócios da master franquia regional. Logo após, Daniele Guidoni, diretora de Sucesso Re/Max Brasil ministrou uma palestra abordando a produtividade com a autoliderança.

Na parte da tarde, o presidente e CEO da Re/Max Brasil, Peixoto Accyoli, comandou uma palestra trazendo as estratégias para obter sucesso no mercado imobiliário. Em seguida, ele esteve em um painel sobre gestão, alta performance e educação na profissão.

Mediado por Eduardo Ambrósio e André Rodrigues, também sócios da master franquia regional, o painel contou ainda com a participação de Gustavo Rangel, palestrante, fundador da XMD (escola de marketing imobiliário do Brasil), consultor de marketing e sócio da Re/Max SF Prontos – Divisão da SF Lançamentos, e Daniele Guidoni.