Empreendimento de luxo em Guarapari terá VGV de R$ 309 milhões

Salt by Grand será quarto oásis de luxo da Grand Construtora Crédito: Divulgação/Grand Construtora

É em uma das regiões mais cobiçadas do Estado, a Enseada Azul, em Guarapari, que a Grand Construtora prepara-se para começar a construção do Salt by Grand, novo empreendimento de luxo da marca, que já foi adiantado por aqui, na coluna . Este será o terceiro projeto com o selo de "oásis urbano" da construtora e o primeiro da cidade-saúde e vai contar com três torres de 12 andares e 90 unidades no total.

O projeto será focado, principalmente, em investidores que tenham como interesse uma segunda moradia em um dos destinos mais badalados do verão capixaba e deve começar suas obras em abril, com prazo de entrega de 48 meses. E as expectativas são altas: o valor potencial de venda de todas as unidades do empreendimento, conhecido como Valor Geral de Vendas (VGV), está na casa dos R$ 309 milhões.

"Esse é o maior investimento residencial já feito em Guarapari. O Salt by Grand será nosso primeiro empreendimento na região, pois estávamos aguardando o terreno ideal e, agora que o temos, estamos chegando para entregar um produto espetacular, repleto de espaços recreativos em que a Praia de Guiabura, quase intocada e sem superlotação, vai ser só mais uma das diversões" conta o diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende.

Experiência sensorial luxuosa

Os futuros moradores, que poderão optar por apartamentos de 180m² a 200m², todos com quatro suítes, terão livre acesso aos espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas.

Bastante água e vegetação irão compôr área de lazer e recepção do empreendimento Crédito: Divulgação/Grand Construtora

O projeto paisagístico elaborado por Benedito Abbud inspirou-se no conceito da biofilia, que diz respeito à afinidade natural dos seres humanos com a natureza. Por isso, a água e a vegetação são abundantes em todo o terreno de mais de 7 mil m², com espelhos e quedas d'água acompanhados de muitas plantas e decorações feitas com elementos naturais, com um cinturão verde rodeando o oásis urbano.

Localização e valores

O Salt by Grand ficará no coração da Enseada Azul, a 170 metros da Praia de Guaibura, que fica localizada ao lado de Peracanga, ambas em Guarapari. A cidade é famosa por ser um dos destinos turísticos mais famosos do Estado e, neste ano, a prefeitura declarou que a previsão é de receber mais de 1 milhão de turistas no verão.

Todos os apartamentos serão voltados para o mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Com tantos visitantes, os olhares também são atraídos para a valorização imobiliária da região, que cada vez mais recebe empreendimentos focados em alto padrão e luxo e, de acordo com a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, o valor do metro na cidade gira em torno dos R$ 9 mil. No Salt, o metro quadrado sairá por R$ 18 mil, com unidades saindo a partir de R$ 2,98 milhões a R$ 3,9 milhões.

"É um orgulho trazer nosso conceito de oásis de luxo para Guarapari e inspirar o desenvolvimento urbano dessa cidade que recebe grande parte dos turistas durante o verão no Estado. Com esse lançamento, a Grand reafirma seu compromisso de elevar o padrão dos empreendimentos urbanos capixabas" afirma o presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

Solidariedade no Natal O Grupo Proeng está realizando a campanha “Brinquedos que Curam: doe um brinquedo, ganhe sorrisos”. O período é até o dia 20 de dezembro, e são quatro locais de arrecadação: Shopping Jardins, Shopping Proeng Hall, Hotel Noblie Suítes Diamond, Hotel Nobile Inn Meridional. Os brinquedos serão entregues para as crianças da Onco-Hematologia (Unacon) pediátrica do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória.

Semana de Engenharia, Agronomia e Geociência

Tema central será “Inovação científica na área tecnológica como propulsora da sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida da sociedade” Crédito: Freepik

A 12ª Semana Capixaba de Engenharia, Agronomia e Geociências acontece de 11 a 13 de dezembro, no espaço Ferrari Eventos, em Santa Lúcia, Vitória. Com o tema central “Inovação científica na área tecnológica como propulsora da sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida da sociedade”, a programação técnica será composta por palestras e painéis voltados à sustentabilidade, inovação e tecnologia aplicada às diversas áreas de atuação dos profissionais.

Entre os destaques, estarão as discussões sobre inteligência artificial, automação em projetos sustentáveis, geociências aplicadas ao monitoramento ambiental e inclusão de gênero em projetos tecnológicos. Além disso, o evento também proporcionará um espaço para debates sobre a revolução tecnológica no mercado de trabalho.

O evento é realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e a Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros (SEE). As inscrições são feitas mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis e podem ser realizadas no site oficial do Crea-ES.

Luxo e bem-estar O Sand Ocean Front, empreendimento imobiliário recém-lançado pela Nazca e Construtora Abaurre na Avenida Dante Michelini, em Vitória, traz o luxo e o bem-estar como conceitos. O projeto tem certificação do selo internacional Fitwell, sistema de classificação voltado para promover a saúde e o bem-estar em edifícios e comunidades. Criada pelo U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e pelo General Services Administration (GSA), ele avalia como os ambientes construídos podem impactar positivamente a saúde física e mental das pessoas. “O Fitwell é centrado em práticas que beneficiam diretamente os usuários de um espaço, como incentivá-los a atividades físicas, (como exemplo escadas acessíveis e convidativas); design que reduz o estresse (áreas verdes e espaços de socialização), melhoria da qualidade do ar e da água, promoção de conexões sociais e comunitárias etc.”, avalia o CEO da Nazca, Breno Peixoto.

Campanha de Verão 2025

O Vista Sul está localizado na Praia de Itaparica e será entregue em 2025 Crédito: HCX Construtora/Divulgação

A equipe de Marketing e Comercial da HCX Construtora já está com a campanha de Verão 2025 nas ruas. No último sábado, 30, em parceria com a Imobiliária Space 27, a equipe HCX recebeu clientes em uma ação com welcome coffee para que vissem de perto o andamento das obras do Vista Sul, localizado na Praia de Itaparica, que será entregue em 2025.

O empreendimento tem unidades de dois quartos de 60m² a 69m², com até duas vagas de garagem. Além disso, o prédio contará com coberturas lineares de 3 quartos com suíte, variando entre 110m² e 131m², dispondo de até três vagas de garagem. Todo o lazer será entregue montado.

A ação de vendas volta a acontecer nos próximos sábados, dias 7 e 14 de dezembro.