Salão do Imóvel tem 100 ofertas no ES e descontos de até R$ 500 mil; veja algumas opções

Quem está em busca de apartamento, lote ou casa, seja para conquistar o primeiro imóvel, seja para investir, seja dar um upgrade em busca de mais lazer, uma oportunidade: começou nesta segunda-feira (25) a 30ª edição do Salão do Imóvel. O evento, realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), traz neste ano uma lista de 100 ofertas, com condições especiais exclusivas do salão, que vai até sábado (30), em formato híbrido.
Ao todo, são 35 empresas participantes entre construtoras, loteadoras, incorporadoras, imobiliárias e parceiros. Juntas, elas ofertam 100 unidades distribuídas na Grande Vitória e no interior do Estado, com imóveis tanto em construção quanto prontos para morar. Unidades do tipo estúdio, apartamentos de dois a quatro quartos, lotes e até salas comerciais estão na lista dos itens em oferta. Há oportunidades com descontos expressivos, que chegam a ultrapassar os R$ 500 mil de desconto (veja algumas ofertas no final do texto).
Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, ressaltou a importância do Salão do Imóvel para o mercado imobiliário capixaba. "Temos como objetivo divulgar imóveis, trazer mais aprendizados, promover negócios e fomentar o setor, pois nosso segmento impulsiona a geração de empregos, dinamiza a economia e viabiliza a concretização de sonhos", afirma.
As ofertas podem ser encontradas no site Salão do Imóvel e nas principais imobiliárias e pontos de venda do Estado.
Veja algumas das ofertas que estarão disponíveis durante o evento:
Barbosa Barros Construtora
Ed. Reserva do Suá
- Sobre: apartamentos de dois quartos com uma suíte, de 61,46m² a 62,44m², e uma vaga de garagem. Lazer com piscina, salão de festas com espaço gourmet, churrasqueira, sauna, playground e praça das mães.
- Localização: Praia do Suá, Vitória.
- Oferta: a partir de R$ 660 mil (ref. apt. 1203) e obra de incorporação com financiamento bancário de até 50%.
Ed. Dr. Homero Tavares
- Sobre: apartamentos de três quartos com uma suíte e duas vagas de garagem. Plantas de 82,59m² a 91,89m² e lazer com piscina adulto com prainha, sauna, salão de festa, espaço gourmet, churrasqueira, salão de jogos, fitness, brinquedoteca, playground e espaço para minimercado.
- Localização: Praia da Costa, Vila Velha.
- Oferta: a partir de R$ 857 mil (ref. apt. 504) e obra de incorporação com financiamento bancário de até 50%.
Bolzani Engenharia
Condomínio Vila Maraú
- Sobre: casa com dois quartos, sendo duas suítes, com metragem de 80m². Espaço gourmet entregue com churrasqueira, tomadas para carros elétricos e preparo para instalação de placas fotovoltaicas.
- Localização: Morada de Laranjeiras, Serra.
- Oferta: de R$ 679 mil por R$ 639 mil.
CBL Desenvolvimento
Ventura Ville
- Sobre: loteamento com 535 lotes distribuídos em 24 quadras.
- Localização: região alta do bairro de São Roque, perto dos municpios de Vitória, Vila Velha e Viana.
- Oferta: lote 18, localizado na Quadra 19, por R$ 85.690.
- Bella Viana
- Sobre: lotes a partir de 250m² com infraestrutura entregue com água, luz, tratamento de esgoto e pavimentação.
- Localização: Marcílio de Noronha, Viana.
- Oferta: lote 18, localizado na Quadra 20, por R$ 179.521.
Città Engenharia
Arti Design Living
- Sobre: apartamento com quatro suítes, com metragem de 195m² a 640m². Itens de lazer distribuídos em três andares com 1.186,31 m2.
- Localização: Praia da Costa, Vila Velha.
- Oferta: de R$ 3.177.482,17 por R$ 3.082.157,71. Desconto a partir de R$ 95.324,46.
Showa
- Sobre: apartamento com quatro suítes, de 154m² a 162m². Suíte master com área para closet e restante do imóvel com espaço para home office, varanda gourmet e automação residencial inteligente.
- Localização: Praia da Costa, Vila Velha.
- Oferta: de R$ 2.026.934,56 por R$ 1.950.000. Descontos a partir de R$ 76.934,56.
Felicittà
- Sobre: apartamento localizado em empreendimento inspirado nas vilas italianas. O condomínio conta com piscina, churrasqueira, quadra poliesportiva e playground.
- Localização: Santa Paula, Vila Velha.
- Oferta: unidade de três quartos com suíte de R$ 419 mil por R$ 409 mil. Unidade de dois quartos com suíte de R$ 339 mil por R$ 329 mil.
Construtora Épura
Luiz Scaramussa
- Sobre: os apartamentos contam com áreas privativas a partir de 250 m², com quatro suítes e elevador com hall privativo. Todas as unidades possuem ponto de ar-condicionado split nos quartos, salas e varandas principais. Além disso, conta com área de lazer com salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira, piscina, sauna, espaço fitness, brinquedoteca, salão de jogos e espaço de convivência.
- Localização: Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
- Oferta: de R$ 2.797.900 por R$ 2.200.000.
Sunset Residence
- Sobre: cobertura duplex, com três quartos, sendo duas suítes. Possui metragem de 155,26m² e lazer com piscina, churrasqueiras, quadra de esportes, salão de festas, salão de jogos, brinquedoteca, playground, academia, sauna e espaço mulher.
- Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Oferta: de R$ 1.363.300 por R$1.149.000.
Breeze Bacutia
- Sobre: empreendimento com apartamentos de dois quartos, de 68m² a 79m². Conta com piscina, churrasqueira gourmet, sauna e playground, além de recursos tecnólogicos como portaria virtual e previsão de ponto para carregamento de carro elétrico.
- Localização: Praia da Bacutia, Guarapari.
- Oferta: de R$ 751.900 por R$ 676.710.
Crystal Blue
- Sobre: apartamento com quatro suítes, com duas unidades por andar e lazer com churrasqueira, piscina, academia, salão de festas, quadra poliesportiva, brinquedoteca, spa e sauna.
- Localização: Praia do Canto, Vitória.
- Oferta: de R$ 2.700.000 por R$ 2.399.000.
De Martin Construtora
Villa Verde Condomínio Clube
- Sobre: três apartamentos de 36.17m² a 50.27m², com uma vaga de garagem e lazer incluindo piscina, varanda gourmet com churrasqueira, quadra, academia, pet play, praça de piquenique, pista de caminhada e área verde com pomar.
- Localização: Jardim Limoeiro, Serra.
- Oferta: a construtora está dando para o cliente o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o registro grátis dessas três unidades durante o período do salão.
Elo Urbano
Vila Alto Douro
- Sobre: Casa em condomínio com três suítes, área construída de 141,48m² e vaga de garagem coberta.
- Localização: Morada de Laranjeiras, Serra.
- Oferta: R$ 999 mil.
Empar Incorporadora
Alameda 25
- Sobre: dois apartamentos de dois quartos no edifício, que possui lazer completo em uma área de 580m², com piscina com deck molhado e solarium, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet e horta.
- Localização: Mata da Praia, Vitória.
- Oferta: uma unidade está por R$ 840 mil e outra por R$ 849 mil.
Evidence Gestão Imobiliária
Casa em Interlagos
- Sobre: casa de dois andares com churrasqueira e sauna.
- Localização: Interlagos, Vila Velha.
- Oferta: R$ 1.750.000.
Salas comerciais
- Sobre: uma sala comercial com área de 33,53m² e uma vaga de garagem e outra sala comercial medindo 42m² com duas vagas de garagem.
- Localização: Enseada do Suá, Vitória.
- Oferta: a primeira está saindo pelo valor de R$ 450 mil e a outra por R$ 520 mil.
Flávio Dantas Imóveis
Ed Palazzo da Praia
- Sobre: apartamento com 200m². Área de lazer com piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca e espaço fitness.
- Localização: Praia da Costa, Vila Velha.
- Oferta: R$ 2.890.000.
Inova Engenharia
Ed Jardim Heloisa
- Sobre: apartamento de dois quartos com uma suíte. Edíficio conta com academia, piscina e área de lazer completa. A empresa também está com oferta na cobertura, que conta com três quartos, duas suítes e duas vagas de garagem.
- Localização: Jardim Camburi, Vitória.
- Oferta: o apartamento sai de R$ 888.080 para R$ 800 mil e a cobertura de R$ 1.681.228 por R$ 1.513.200.
Ed Quinta das Vieiras
- Sobre: apartamento de três quartos com uma suíte e uma ou duas vagas de garagem. A empresa também está com oferta na Cobertura, que conta com três quartos, duas suítes e duas vagas de garagem.
- Localização: Jardim Camburi, Vitória.
- Oferta: o apartamento sai de R$ 872.220 para R$ 800 mil e a cobertura de R$ 1.740.754 por R$ 1.560.000.
iUrban
Apartamento do iU.03
- Sobre: apartamento de 132,4m², três quartos com suíte e sala e cozinha integradas com a varanda.
- Localização: Jardim da Penha, Vitória.
- Oferta: de R$ 1.799.000 por R$ 1.699.000.
Lugon Negócios Imobiliários
Ed Geneve
- Sobre: apartamento de quatro quartos, incluindo duas suítes, com uma área útil de 195 m² e uma área total de 316,94 m².
- Localização: Praia do Canto, Vitória.
- Oferta: de R$ 3.250.000 por R$ 2.950.000.
Mivita
Stage
- Sobre: o empreendimento conta com cobertura, apartamentos garden, unidades de dois quartos com suíte, varanda, fechadura eletrônica, sistema de monitoramento e preparação para carregamento de carro elétrico.
- Localização: Praia do Canto, Vitória.
- Oferta: de R$ 1.710.398, 85 por R$ 1.494.000.
Morar Construtora
Colina das Amoras
- Sobre: apartamentos de dois e três quartos com opções com suíte e quintal privativo. São aproximadamente 1.000m² de lazer, com piscinas adulto e infantil, prainha, espaço gourmet, salão de festas aberto e fechado, sala de ginástica, pomar, espaço pet, quadra e churrasqueiras.
- Localização: Ataíde, Vila Velha.
- Oferta: dois quartos com suíte - B 304 de R$ 337.948,72 por R$ 335 mil e B 404 de R$ 338.954,50 por R$ 335 mil. Três quartos - B 205 de R$ 359.030,53 por R$ 350 mil e B 305 de R$ 360.036,30 por R$ 350 mil. As condições especiais são sinal parcelado em até 4x iguais ou Ato + 1ª parcela para depois do carnaval (Mar/25).
MRV Engenharia
Parkside Residence
- Sobre: apartamentos de dois quartos com suíte, varanda gourmet com churrasqueira e vaga de garagem.
- Localização: Valparaíso, Serra.
- Oferta: a partir de R$ 399.000.
Residencial Giardino Di Bali
- Sobre: torres com dois elevadores cada, e apartamentos de um ou dois quartos com opções de varanda, suíte e quintal.
- Localização: Jardim Limoeiro, Serra.
- Oferta: unidades com desconto de até R$ 8 mil.
MZI Incorporadora
Landscape Green Living
- Sobre: apartamento com quatro suítes, ampla área de lazer e conceito biofílico. O financiamento com a Caixa, Itaú e Banestes vêm com pré-análise já feita pela Incorporadora.
- Localização: Enseada do Suá, Vitória.
- Oferta: de R$2.410.000 por R$2.200.000.
Uniplace Easy Life
- Sobre: unidade com três quartos, closet na suíte master e armários na cozinha e banheiros já instalados.
- Localização: Jardim Camburi, Vitória.
- Oferta: de R$ 1.035.840 por R$ 984.900.
New Century Netimoveis
Ile de France
- Sobre: apartamento de 4 quartos. Possui uma ampla área verde em áreas comuns.
- Localização: Itapuã, Vila Velha.
- Oferta: R$ 1.760.000.
Alba Boulevard
- Sobre: apartamento com foco para investidores, com sol da manhã e próximo ao mar, com quase 2.000 m² de área de lazer.
- Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Oferta: R$ 489.000.
Pinheiro de Sá Engenharia
Apartamentos na Torre Alpha do Next Alphaville
- Sobre: a empresa vem para o salão com três produtos: uma cobertura e dois apartamentos, de 105m² cada uma e com três vagas de garagem.
- Localização: Serra, com vista para o Mestre Álvaro.
- Oferta: a cobertura 06 está saindo de R$ 1.884.191,36 por R$ 1.630.080. Nas unidades 1004 e 904 o cliente que fechar o negócio no Salão do Imóvel ganha os aparelhos de ar-condicionados e aquecedor de água instalados.
Sá Cavalcante
Sala comercial
- Sobre: sala comercial com 24m².
- Localização: Centro Empresarial Shopping Moxuara, Cariacica.
- Oferta: R$ 112.500.
Vaz Desenvolvimento
Barão do Império
- Sobre: lote de 1321.24 m² na quadra A1 do condomínio, que vai contar com piscina, churrasqueira, brinquedoteca, academia e segurança 24 horas.
- Localização: Barra do Mangaraí, Santa Leopoldina.
- Oferta: R$ 408.213,61, com entrada facilitada em até 3x, plano de pagamento direto da loteadora em 36x sem juros com parcelas fixas.
Praça de Marataízes
- Sobre: lote de 300 m² na quadra 16A do condomínio.
- Localização: Rodovia do Sol, Estrada Jacarandá Oeste.
- Oferta: R$ 84.235,83 e parcelamento em 180x sem burocracia.
Vitória Imóveis
Casa no Condomínio Bauhaus
- Sobre: casa com 443.28 m² no total, com quatro suítes. Área externa com varanda gourmet, churrasqueira, garagem no subsolo com três vagas, carregador para carro elétrico, e um pub decorado com sinuca.
- Localização: Mata da Praia, Vitória.
- Oferta: R$ 4.300.000.
Sobre o evento
- Realizadora: Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)
- Data: de 25 a 30 de novembro
- Onde: no site www.salaodoimovel.com.br e nas principais imobiliárias e pontos de venda do Estado.