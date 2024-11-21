Salão do Imóvel deste ano terá 100 ofertas especiais partindo de R$ 84,2 mil

O salão do Imóvel deste ano terá novamente o formato híbrido Crédito: Shutterstock

O Salão do Imóvel, realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), chega à sua 30ª edição trazendo novidades, principalmente para quem ainda não fechou negócio este ano. Ao todo, serão 100 imóveis que terão condições exclusivas para o período do salão, que vai de 25 a 30 de novembro, no formato híbrido.

Com uma seleção pensada para o evento, denominada de Top 100, o Salão do Imóvel deste ano traz unidades em construção, novas e prontas para morar em todas as tipologias: do estúdio ao apartamento de quatro quartos, das casas e lotes a salas e lojas, nos perfis econômicos, médio e alto padrão. Os valores dos imóveis partem de R$ 84.235,83 e vão até R$ 7,5 milhões.

As unidades estão distribuídas na Grande Vitória, e no interior do Estado, nas cidades de Santa Leopoldina, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.

“O salão é uma ótima oportunidade para fechar a compra do imóvel para quem está em busca de um bom negócio. As 35 empresas participantes estão com foco em dar condições especiais para os clientes que ainda não encontraram o imóvel ideal. Ao todo, temos cerca de R$ 30 milhões em ofertas”, avalia o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes.

O evento, que completa 30 anos em 2024 é o mais antigo do segmento no Brasil, afirma Fontes, e o mais relevante no Espírito Santo. “A longevidade do Salão do Imóvel revela maturidade e consolidação do seu compromisso com o desenvolvimento do mercado e fortalecimento das relações comerciais. O salão deste ano entregará as ferramentas e as oportunidades para que investidores e clientes tracem, desde já, o futuro que desejam construir”, complementa.

Formato híbrido

Assim como na edição do ano passado , o Salão do Imóvel terá formato híbrido. Isso quer dizer que as ofertas estarão no site oficial do evento ( salaodoimovel.com.br ) e os interessados poderão agendar visitas presenciais nas imobiliárias ou estandes de vendas das empresas participantes.

E para marcar a abertura do portal, será realizada no dia 25, segunda-feira, às 8h30, no auditório da sede do Sebrae-ES, na Enseada do Suá, a convenção de vendas Salão do Imóvel Ademi Top 100.

O evento receberá palestrantes de peso do setor imobiliário, como Marcus Araujo, influenciador sobre dados e tendências do mercado imobiliário do Brasil e autor do livro “Meu Imóvel, Meu Mundo”, em coautoria com Augusto Cury; e Diego Diehl, diretor de Novos Negócios na Órulo, que vai falar sobre inteligência artificial.

Além das palestras, a 30ª edição promoverá uma ação solidária. Durante a convenção de vendas, os participantes serão incentivados a levar livros usados e em bom estado de conservação que serão doados às bibliotecas dos terminais rodoviários da Grande Vitória.

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Salão do Imóvel Ademi Top 100