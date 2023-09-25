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Novo formato

Salão do Imóvel será híbrido com abertura durante o Talk Imóveis

Evento realizado pela Ademi-ES vai acontecer em novo formato este ano, com ofertas no site oficial e agendamento de visitas presenciais em imobiliárias e estandes de vendas das empresas participantes
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

25 set 2023 às 15:00

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 15:00

Salão do Imóvel ADEMI-ES terá abertura no Talk Imóveis
Salão do Imóvel Ademi-ES terá abertura no Talk Imóveis Crédito: Divulgação/Shutterstock
As inscrições para Talk Imóveis, que acontece no dia 17 de outubro, no auditório da rede Gazeta, em Vitória, já estão abertas. E nesta edição do maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo, está marcado também o lançamento do Salão do Imóvel da  Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi). 
"O Salão do Imóvel é o marco anual do mercado imobiliário. O evento acelera a dinâmica comercial, reunindo produtos, ofertas e condições especialmente dispostas durante a amostra. "
Alexandre Schubert - Vice-presidente da ADEMI
A novidade desta edição é a adoção de um novo formato do salão. Dos dias 17 a 31 de outubro os interessados poderão explorar as ofertas no site oficial do evento (www.salaodoimovel.com.br) e também agendar visitas presenciais nas imobiliárias ou estandes de vendas das empresas participantes. 
Além das ofertas,  haverá recursos informativos para auxiliar os consumidores em suas decisões com o "Salão News", que disponibiliza notícias atualizadas sobre o mercado imobiliário. Outro recurso é o "Salão Educa", espaço dedicado à educação e orientação, projetado para os primeiros compradores de imóveis. Aqui, os visitantes podem acessar dicas de como comprar, aprender sobre taxas associadas à aquisição de imóveis e utilizar simuladores de financiamento e crédito imobiliário.

Empresas confirmadas 

Segundo a ADEMI, são mais de 20 expositores confirmados nesta edição. São eles: 
  • Argo Construtora
  • Épura Construtora
  • Sá Cavalcante
  • De Martin Construtora
  • Empar Incorporador
  • Grand Construtora
  • Grupo Proeng 
  • Impacto Engenharia
  • iUrban
  • Mivita Construtora
  • Morar Construtora
  • MRV
  • MZI Incorporadora
  • Nazca
  • Pinheiro de Sá
  • Adimóvel
  • Dantas
  • Evidence Gestão Imobiliária e Corretora de Seguros
  • Helmer Imóveis
  • Mais Imóveis
  • Mibra
  • Natalli Corretor de Imóveis
  • RE/MAX Foccus Prime
  • RE/MAX Häuser
  • RE/MAX Lançamentos
  • Confiança Administradora de Condomínios 
  • Cecad

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