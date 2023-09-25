Salão do Imóvel será híbrido com abertura durante o Talk Imóveis

As inscrições para Talk Imóveis, que acontece no dia 17 de outubro, no auditório da rede Gazeta, em Vitória, já estão abertas. E nesta edição do maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo, está marcado também o lançamento do Salão do Imóvel da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi).
"O Salão do Imóvel é o marco anual do mercado imobiliário. O evento acelera a dinâmica comercial, reunindo produtos, ofertas e condições especialmente dispostas durante a amostra. "
A novidade desta edição é a adoção de um novo formato do salão. Dos dias 17 a 31 de outubro os interessados poderão explorar as ofertas no site oficial do evento (www.salaodoimovel.com.br) e também agendar visitas presenciais nas imobiliárias ou estandes de vendas das empresas participantes.
Além das ofertas, haverá recursos informativos para auxiliar os consumidores em suas decisões com o "Salão News", que disponibiliza notícias atualizadas sobre o mercado imobiliário. Outro recurso é o "Salão Educa", espaço dedicado à educação e orientação, projetado para os primeiros compradores de imóveis. Aqui, os visitantes podem acessar dicas de como comprar, aprender sobre taxas associadas à aquisição de imóveis e utilizar simuladores de financiamento e crédito imobiliário.
Empresas confirmadas
Segundo a ADEMI, são mais de 20 expositores confirmados nesta edição. São eles:
- Argo Construtora
- Épura Construtora
- Sá Cavalcante
- De Martin Construtora
- Empar Incorporador
- Grand Construtora
- Grupo Proeng
- Impacto Engenharia
- iUrban
- Mivita Construtora
- Morar Construtora
- MRV
- MZI Incorporadora
- Nazca
- Pinheiro de Sá
- Adimóvel
- Dantas
- Evidence Gestão Imobiliária e Corretora de Seguros
- Helmer Imóveis
- Mais Imóveis
- Mibra
- Natalli Corretor de Imóveis
- RE/MAX Foccus Prime
- RE/MAX Häuser
- RE/MAX Lançamentos
- Confiança Administradora de Condomínios
- Cecad