Salão do Imóvel será híbrido com abertura durante o Talk Imóveis

"O Salão do Imóvel é o marco anual do mercado imobiliário. O evento acelera a dinâmica comercial, reunindo produtos, ofertas e condições especialmente dispostas durante a amostra. "

Além das ofertas, haverá recursos informativos para auxiliar os consumidores em suas decisões com o "Salão News", que disponibiliza notícias atualizadas sobre o mercado imobiliário. Outro recurso é o "Salão Educa", espaço dedicado à educação e orientação, projetado para os primeiros compradores de imóveis. Aqui, os visitantes podem acessar dicas de como comprar, aprender sobre taxas associadas à aquisição de imóveis e utilizar simuladores de financiamento e crédito imobiliário.