Inscrições abertas para o Talk Imóveis 2023

O Talk Imóveis 2023 vai reunir especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Divulgação

O Talk Imóveis, maior evento imobiliário do Espírito Santo, está com suas inscrições abertas, de forma gratuita e limitada. O evento acontecerá no próximo dia 17 de outubro, das 14h às 18h, no auditório da Rede Gazeta, e neste ano traz importantes discussões sobre o presente e futuro do mercado. ( O evento acontecerá no próximo dia 17 de outubro, das 14h às 18h, no auditório da, e neste ano traz importantes discussões sobre o presente e futuro do mercado. ( Clique aqui para se inscrever ).

Além de discutir o cenário do setor imobiliário nos dias atuais e próximos, o evento terá palestras e possibilidades de networking, já que nomes de peso da área estão sendo confirmados, a exemplo de Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN.

Novidades

Uma novidade para a edição deste ano acontecerá na abertura oficial, que ficará por conta da realização do Salão do Imóvel Ademi-ES, principal evento de comercialização de imóveis do ES, que já existe há 28 anos.

Além disso, em 2023, o evento terá pela primeira vez uma revista em formato impresso, que vai fornecer um panorama do que esperar para os próximos meses e também para 2024 no setor.

Ao longo do dia 17 de outubro, palestrantes e participantes discutirão temáticas que abordam o impacto da economia no mercado imobiliário. Em vista do novo cenário econômico brasileiro, uma das palestras mais aguardadas tratará de temas atuais importantes, tais como queda de juros, taxa selic e novo arcabouço fiscal, que determina que os gastos públicos devem crescer de acordo com o comportamento da arrecadação do governo.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, “o Talk Imóveis tem se tornado, a cada ano, um importante espaço de conexão e referência entre quem faz esse mercado tão relevante acontecer no Espírito Santo e aqueles que buscam informações de qualidade para fazer investimentos em momentos vitais, como no processo de tomada de decisões.”

Conheça outros assuntos que serão discutidos no Talk Imóveis 2023

Novo cenário econômico

Reflexos da redução da Taxa Selic no mercado imobiliário

Soluções de aprovação de projetos junto ao setor público

Presença da tecnologia e Inteligência Artificial (IA) nos negócios

Sobre o evento

O Talk Imóveis é um evento de conteúdo direcionado principalmente para arquitetos, corretores de imóveis, grandes players do mercado imobiliário e investidores. Ao final, os inscritos participarão de um happy hour a partir das 19h.

Serviço

O que: Talk Imóveis 2023

Quando: 17 de outubro

Onde: Auditório da Rede Gazeta, em Vitória