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Tendências e negócios

Inscrições abertas para o Talk Imóveis 2023

O maior evento do mercado imobiliário acontece no próximo dia 17 de outubro e vai reunir profissionais e entidades do setor
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

31 ago 2023 às 12:10

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 12:10

Talk Imóveis
O Talk Imóveis 2023 vai reunir especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Divulgação
O Talk Imóveis, maior evento imobiliário do Espírito Santo, está com suas inscrições abertas, de forma gratuita e limitada. O evento acontecerá no próximo dia 17 de outubro, das 14h às 18h, no auditório da Rede Gazeta, e neste ano traz importantes discussões sobre o presente e futuro do mercado. (Clique aqui para se inscrever).
Além de discutir o cenário do setor imobiliário nos dias atuais e próximos, o evento terá palestras e possibilidades de networking, já que nomes de peso da área estão sendo confirmados, a exemplo de Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN.

Novidades

Uma novidade para a edição deste ano acontecerá na abertura oficial, que ficará por conta da realização do Salão do Imóvel Ademi-ES, principal evento de comercialização de imóveis do ES, que já existe há 28 anos.
Além disso, em 2023, o evento terá pela primeira vez uma revista em formato impresso, que vai fornecer um panorama do que esperar para os próximos meses e também para 2024 no setor.
Ao longo do dia 17 de outubro, palestrantes e participantes discutirão temáticas que abordam o impacto da economia no mercado imobiliário. Em vista do novo cenário econômico brasileiro, uma das palestras mais aguardadas tratará de temas atuais importantes, tais como queda de juros, taxa selic e novo arcabouço fiscal, que determina que os gastos públicos devem crescer de acordo com o comportamento da arrecadação do governo.
Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, “o Talk Imóveis tem se tornado, a cada ano, um importante espaço de conexão e referência entre quem faz esse mercado tão relevante acontecer no Espírito Santo e aqueles que buscam informações de qualidade para fazer investimentos em momentos vitais, como no processo de tomada de decisões.”

Conheça outros assuntos que serão discutidos no Talk Imóveis 2023

  • Novo cenário econômico
  • Reflexos da redução da Taxa Selic no mercado imobiliário
  • Soluções de aprovação de projetos junto ao setor público
  • Presença da tecnologia e Inteligência Artificial (IA) nos negócios 

Sobre o evento

O Talk Imóveis é um evento de conteúdo direcionado principalmente para arquitetos, corretores de imóveis, grandes players do mercado imobiliário e investidores. Ao final, os inscritos participarão de um happy hour a partir das 19h.

Serviço

O que: Talk Imóveis 2023
Quando: 17 de outubro
Onde: Auditório da Rede Gazeta, em Vitória
Horário: 14h às 18h
Inscrições: https://www.sympla.com.br/talk-imoveis-2023__2136179

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