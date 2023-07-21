17 empreendimentos vão ser lançados no ES até dezembro; saiba quais são

A arquitetura de interiores do Arti Design Living segue tendência mundial de um novo conceito de minimalismo e alto padrão Crédito: Città/Divulgação

Sabendo que muitos capixabas estão em busca de imóveis para comprar ainda este ano, o Hub Imobi consultou construtoras capixabas para saber quais são as novidades e próximos lançamentos no mercado imobiliário do ES.

Treze empresas anunciaram ou ainda vão anunciar produtos para o segundo semestre de 2023, de diversos perfis, até mesmo dentro da mesma construtora, com unidades partindo de R$ 149.990 até imóveis de luxo.

A Città Engenharia lançou a Torre Trieste do Felicittà Barra no último dia 13, um condomínio horizontal no estilo vila italiana e, paralelamente, está com um novo empreendimento de alto padrão na Praia da Costa.

Quem também traz novidades é a Soma Urbanismo, que, após o sucesso do Residencial Reserva Jardim I – com 100% dos lotes vendidos, lança, neste sábado (22), o Residencial Reserva Jardim II. O loteamento será entregue com pavimentação feita em piso intertravado, meio-fio extrusado, e com todas as redes de água, esgoto, drenagem e energia elétrica.

A diretora comercial da Soma, Danielli Simões, afirma que o lançamento do residencial demonstra que a loteadora o caminho para a expansão dos negócios da empresa e fidelização de clientes. “Com qualidade e infraestrutura de uma empresa que preza pelo compromisso com seus clientes e pela expansão ordenada das cidades, o Reserva Jardim II levará consigo toda a inovação e transformação que nós, da Soma, pregamos há 14 anos”, pontua.

Já a Nazca, que está completando 10 anos em julho, vai lançar quatro empreendimentos no segundo semestre, todos em Vitória, nos bairros Jardim da Penha, Enseada do Suá e Praia do Canto.

Segundo Breno Peixoto, um dos diretores da Nazca, a empresa segue atuando forte no mercado de alto padrão, focada, principalmente, em boas localizações, projetos amplos, fachadas com arquitetura contemporânea e diferenciais de design e atributos de lazer.

“A Capital está cada vez com menos espaços disponíveis. Ainda assim, mantemos nosso padrão de investirmos em bairros nobres e regiões valorizadas e qualificadas. Nossos últimos lançamentos foram totalmente vendidos ou estão com poucas unidades disponíveis”, destaca.

Nazca

Cyan

Características : quatro torres com seis pavimentos cada, dois apartamentos por andar, independentes, com hall privativo, com área a partir de 271,79 m². Conta com quadra poliesportiva, playground , brinquedoteca, salão de festas, salão de jogos infantil e adulto, academia, spa, piscina adulto e infantil, deck molhado, salas de reunião, delivery e um gourmet wine bar .

: quatro torres com seis pavimentos cada, dois apartamentos por andar, independentes, com privativo, com área a partir de 271,79 m². Conta com quadra poliesportiva, , brinquedoteca, salão de festas, salão de jogos infantil e adulto, academia, spa, piscina adulto e infantil, molhado, salas de reunião, e um . Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : Avenida José Miranda Machado, 310, Enseada do Suá, em Vitória



: Avenida José Miranda Machado, 310, Enseada do Suá, em Vitória Preço: não foi informado



Soul

Características : uma torre, com 18 pavimentos, duas unidades independentes com hall privativo por andar e áreas privativas a partir de 293 m². Possui academia, brinquedoteca, spa, quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, deck molhado, salão de jogos, área gourmet , salão de festas, wine lounge , delivery e conference room .

: uma torre, com 18 pavimentos, duas unidades independentes com privativo por andar e áreas privativas a partir de 293 m². Possui academia, brinquedoteca, spa, quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, molhado, salão de jogos, área , salão de festas, , e . Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : entre as ruas Constante Sodré e Chapot Presvot, na Praia do Canto



: entre as ruas Constante Sodré e Chapot Presvot, na Praia do Canto Preço: não foi informado

Ocean 45

Características : uma torre com 11 pavimentos, 2 ou 3 unidades por andar com área privativa a partir de 210 m² e 3 e 4 suítes. Conta com hall e escadaria de acesso às áreas de lazer, fitness , para festas, gourmet e wine , brinquedoteca, conference room , salão de jogos, beach club , spa, quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, deck molhado, guarderia e bicicletário com oficina, delivery e pet care .

: uma torre com 11 pavimentos, 2 ou 3 unidades por andar com área privativa a partir de 210 m² e 3 e 4 suítes. Conta com e escadaria de acesso às áreas de lazer, , para festas, e , brinquedoteca, , salão de jogos, , spa, quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, deck molhado, guarderia e bicicletário com oficina, e . Previsão de entrega : não foi informada.



: não foi informada. Endereço : Avenida Dante Michelini, s/n, lotes 1, 2 e 5, Quadra V, Bloco A, em Jardim da Penha, Vitória



: Avenida Dante Michelini, s/n, lotes 1, 2 e 5, Quadra V, Bloco A, em Jardim da Penha, Vitória Preço: não foi informado



Youniverse

Características : em um terreno de 5.154,11 m², terá uma torre, com oito, 10 ou 12 unidades a partir de 39,86 m². No térreo, contará com pulmão de segurança, guarita, hall principal e de elevadores, delivery , minimercado, sala de compartilhamento, lojas, salas comerciais, auditório e salas de reunião. Já no quarto pavimento, terá lavanderia, academia, coworking com salas de reuniões para videoconferência e lounge gourmet .

: em um terreno de 5.154,11 m², terá uma torre, com oito, 10 ou 12 unidades a partir de 39,86 m². No térreo, contará com pulmão de segurança, guarita, principal e de elevadores, , minimercado, sala de compartilhamento, lojas, salas comerciais, auditório e salas de reunião. Já no quarto pavimento, terá lavanderia, academia, com salas de reuniões para videoconferência e . Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : Rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória



: Rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória Preço: não foi informado



Javé

Costa Living

Costa Living é uma aposta da Javé Construtora para Praia da Costa, bairro nobre de Vila Velha Crédito: Javé Construtora/Divulgação

Características : conta com um mall coberto com 11 lojas, e as unidades serão com 2 e 3 quartos com uma suíte e área privativa de 29,81 m² a 91,84 m² e até duas vagas de garagem. A área de lazer vai ser em três pavimentos, com piscina adulto, spa, solarium , sauna com acesso à piscina, duchas com lockers , rooftop lounge , espaço grill , área fitness , pub com grab and go e salão de festas gourmet .



: conta com um coberto com 11 lojas, e as unidades serão com 2 e 3 quartos com uma suíte e área privativa de 29,81 m² a 91,84 m² e até duas vagas de garagem. A área de lazer vai ser em três pavimentos, com piscina adulto, spa, , sauna com acesso à piscina, duchas com , , espaço , área , com e salão de festas . Previsão de entrega : janeiro de 2027

: janeiro de 2027 Endereço : Rua Humberto Serrano, 222, Praia da Costa, Vila Velha

: Rua Humberto Serrano, 222, Praia da Costa, Vila Velha Preço: a partir de R$ 647.194,58



Proeng

Skyline Proeng Home

Características : contará com apartamentos de 2 e 3 quartos, e a área de lazer vai contar com salão de festas, espaço e varanda gourmet , pub bar , churrasqueira, playground , salão de jogos, fitness , cross training , piscina e sauna integrada e spa. No hall do prédio, terá ambientes funcionais e compartilhados, como sala de reunião, coworking , lounge café, minimercado, bike point e repair e pet place .

: contará com apartamentos de 2 e 3 quartos, e a área de lazer vai contar com salão de festas, espaço e varanda , , churrasqueira, , salão de jogos, , , piscina e sauna integrada e spa. No do prédio, terá ambientes funcionais e compartilhados, como sala de reunião, , café, minimercado, e . Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : Rua Luiz Manoel Veloso, Praia de Itaparica, Vila Velha



: Rua Luiz Manoel Veloso, Praia de Itaparica, Vila Velha Preço: não foi informado



Morar

A construtora informou que vai lançar dois empreendimentos em 2023, um na Serra e outro em Vila Velha. Ambos serão condomínios-clube da linha Vista.

Épura

Última torre do Verano Residencial Clube

Características : contará, no total, com quatro torres e um mall com duas torres. São mais de 96 unidades, com direito a uma vaga de garagem cada. Também terão unidades com 2 quartos sem suíte (50.14 m²), 2 quartos com suíte (53.82 m²) e 3 quartos com suíte (64.36 m²).



: contará, no total, com quatro torres e um mall com duas torres. São mais de 96 unidades, com direito a uma vaga de garagem cada. Também terão unidades com 2 quartos sem suíte (50.14 m²), 2 quartos com suíte (53.82 m²) e 3 quartos com suíte (64.36 m²). Previsão de entrega : a construtora finalizou a etapa de construção do mall e a maior parte do lazer e realizou a entrega de duas torres residenciais. A terceira, em fase de obras, tem previsão de entrega para setembro de 2024. Neste momento, a empresa lança a última torre do empreendimento, com previsão de entrega para junho de 2026.



: a construtora finalizou a etapa de construção do mall e a maior parte do lazer e realizou a entrega de duas torres residenciais. A terceira, em fase de obras, tem previsão de entrega para setembro de 2024. Neste momento, a empresa lança a última torre do empreendimento, com previsão de entrega para junho de 2026. Endereço : Residencial Coqueiral, Vila Velha



: Residencial Coqueiral, Vila Velha Preço: a partir de R$ 279.300



Città Engenharia

Torre Trieste do Felicittà Barra

O Felicittá Barra é um condomínio horizontal no estilo Vila Italiana Crédito: Gibran Chequer/Città Engenharia

Características : com apartamentos de2 e 3 quartos com suíte, as unidades possuem rebaixamento de gesso e seguem as tendências de integração dos ambientes, rodapé e alizares em madeira envernizada, porcelanato 60x60 e preparação para ar-condicionado split na suíte. Já o lazer ao ar livre conta com piscinas adulto e infantil, salão de festas, churrasqueiras, quadra esportiva, playground, paisagismo com fonte e pergolado de madeira. Além disso, o condomínio possui portaria 24h, com equipamentos de videomonitoramento.

: com apartamentos de2 e 3 quartos com suíte, as unidades possuem rebaixamento de gesso e seguem as tendências de integração dos ambientes, rodapé e alizares em madeira envernizada, porcelanato 60x60 e preparação para ar-condicionado split na suíte. Já o lazer ao ar livre conta com piscinas adulto e infantil, salão de festas, churrasqueiras, quadra esportiva, playground, paisagismo com fonte e pergolado de madeira. Além disso, o condomínio possui portaria 24h, com equipamentos de videomonitoramento. Endereço : Santa Paula, em Vila Velha



: Santa Paula, em Vila Velha Preço: a partir de R$ 300.180



Arti Design Living

O Arti Design Living terá três torres, totalizando 53 apartamentos Crédito: Città/Divulgação

Características : com a interação de três torres em uma, o empreendimento conta com unidades tipo, garden e cobertura linear com pé-direito duplo e rooftop com 4suítes, três ou quatro vagas de garagem. A área de lazer está localizada no Social Clube, edificação própria e integrada, independente das torres residenciais, e com acesso exclusivo ao lobby, com 20 opções de lazer distribuídas em três andares.

: com a interação de três torres em uma, o empreendimento conta com unidades tipo, garden e cobertura linear com pé-direito duplo e rooftop com 4suítes, três ou quatro vagas de garagem. A área de lazer está localizada no Social Clube, edificação própria e integrada, independente das torres residenciais, e com acesso exclusivo ao lobby, com 20 opções de lazer distribuídas em três andares. Previsão de entrega : dezembro de 2026



: dezembro de 2026 Endereço : Rua São Paulo, 2020, Praia da Costa, em Vila Velha



: Rua São Paulo, 2020, Praia da Costa, em Vila Velha Preço: a partir de R$ 3.031.475,40



Argo

Argo Camburi

Argo Camburi trará um conceito em que as escadas dos prédios vão servir para a prática de exercícios físicos Crédito: Argo Construtora/Divulgação

Características : 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Para lazer, é possível encontrar salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deck molhado e o “Desafie-se”, que é um aproveitamento das escadas dos prédios para a prática de exercícios físicos.

: 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Para lazer, é possível encontrar salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deck molhado e o “Desafie-se”, que é um aproveitamento das escadas dos prédios para a prática de exercícios físicos. Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : Rua Esméria Barros Deorce, nº 470, Jardim Camburi, Vitória



: Rua Esméria Barros Deorce, nº 470, Jardim Camburi, Vitória Preço: a partir de R$ 595.910 (referente à unidade 202 Norte). A oferta válida é até dia 31 de julho ou enquanto durar o estoque



De Martin

Villa Verde Condomínio Clube

Villa Verde Condomínio Clube será lançado na Serra Crédito: De Martin/Divulgação

Características : duas torres com 10 pavimentos cada e 10 apartamentos por andar, totalizando 100 unidades de 2 quartos por torre, mais as unidades com quintal no térreo a partir de 46,69 m² até 92,63 m². Já o lazer vai contar com pet play, pista de caminhada e corrida, área verde com pomar, piscinas adulto e infantil, academia, salão de festas, duas varandas gourmet com churrasqueira, praça de convivência, playground, quadra recreativa, churrasqueira e academia, entre outros diferenciais. A segurança vai envolver guarita para porteiro 24h, comunicação com sistema de interfones, piscina protegida com gradil e bordas elevadas, fechamento do condomínio com muros e gradil, portões de acesso de veículos e pedestres automatizados e infraestrutura para instalação de circuito interno de TV.

: duas torres com 10 pavimentos cada e 10 apartamentos por andar, totalizando 100 unidades de 2 quartos por torre, mais as unidades com quintal no térreo a partir de 46,69 m² até 92,63 m². Já o lazer vai contar com pet play, pista de caminhada e corrida, área verde com pomar, piscinas adulto e infantil, academia, salão de festas, duas varandas gourmet com churrasqueira, praça de convivência, playground, quadra recreativa, churrasqueira e academia, entre outros diferenciais. A segurança vai envolver guarita para porteiro 24h, comunicação com sistema de interfones, piscina protegida com gradil e bordas elevadas, fechamento do condomínio com muros e gradil, portões de acesso de veículos e pedestres automatizados e infraestrutura para instalação de circuito interno de TV. Previsão de entrega : em duas fases, dezembro de 2024 e maio de 2026



: em duas fases, dezembro de 2024 e maio de 2026 Endereço : rua Doutora Zilda Arns, s/n, Jardim Limoeiro, na Serra



: rua Doutora Zilda Arns, s/n, Jardim Limoeiro, na Serra Preço: a partir de R$ 214 mil para apartamentos de dois quartos. Pode ser financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. A entrada poderá ser parcelada em até 72x e, no caso de primeiro imóvel, os valores do ITBI e do registro têm desconto e podem ser parcelados.



RS

Joaquim Lírio terá apartamentos amplos com quatro quartos Crédito: RS Construtora/Divulgação

A RS Construtora e o Grupo Incospal informaram que vão lançar, ainda neste segundo semestre, um empreendimento de alto padrão, na rua Joaquim Lírio , na Praia do Canto, em Vitória.

A empresa adiantou que o edifício vai ter apartamentos amplos, de 209m² de 4 quartos, sendo dois por andar, e área de lazer com piscina com raia de 25 m, quadra poliesportiva, fitness, salão de festas, espaço gourmet, gourmet grill, entre outros.

Soma Urbanismo

Residencial Reserva Jardim II

Residencial Reserva Jardim II, da Soma Urbanismo, em São Mateus Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

Características : 437 lotes residenciais fechados, a partir de 300m², com portaria 24h, muro de proteção, monitoramento por circuito interno de TV, e mais de 15 opções de lazer, como sala de jogos, campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, quadras poliesportivas de areia, espaço kids, faixas mistas para ciclovia e pista de caminhada e bicicletas compartilhadas.

: 437 lotes residenciais fechados, a partir de 300m², com portaria 24h, muro de proteção, monitoramento por circuito interno de TV, e mais de 15 opções de lazer, como sala de jogos, campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, quadras poliesportivas de areia, espaço kids, faixas mistas para ciclovia e pista de caminhada e bicicletas compartilhadas. Previsão de entrega : 2026



: 2026 Endereço : Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido Guriri, em São Mateus



: Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido Guriri, em São Mateus Preço: a partir de R$ 149.990



CG Engenharia

Segunda torre do Edifício Contemporâneo Residence

O Contemporâneo Residence vai ganhar uma segunda torre em 2023 Crédito: CG Engenharia/Divulgação

Características : o empreendimento vai oferecer 60 unidades, disponíveis em configurações de 2 e 3 quartos, com suítes e algumas unidades contam com quintal privativo. Os apartamentos de 2 quartos possuem metragens privativas de 55 m² e 58 m²; enquanto os de 3 quartos, com suíte, possuem 79 m².

: o empreendimento vai oferecer 60 unidades, disponíveis em configurações de 2 e 3 quartos, com suítes e algumas unidades contam com quintal privativo. Os apartamentos de 2 quartos possuem metragens privativas de 55 m² e 58 m²; enquanto os de 3 quartos, com suíte, possuem 79 m². Previsão de entrega : não foi informada



: não foi informada Endereço : Rua da Aldeia, 75, Parque Residencial Laranjeiras, Serra



: Rua da Aldeia, 75, Parque Residencial Laranjeiras, Serra Preço: não foi informado



Galwan

Robinson Leão Castello Residencial

O Robinson Castello será lançado com 48 apartamentos de 3 quartos com suíte Crédito: Galwan/Divulgação