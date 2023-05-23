Saiba quais serão os próximos lançamentos imobiliários de Vila Velha

Vila Velha está entre os destaques imobiliários tanto no país quanto no Espírito Santo, principalmente quando se fala de valorização imobiliária. Com uma demanda cada vez maior de novos moradores e investidores, o município, que completa 488 anos nesta terça-feira (23) tem se consolidado como uma das principais rotas de lançamentos imobiliários no Estado.
Prova disso são os dados do mais recente Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), onde Vila Velha é ainda o município com o maior número de imóveis em construção: 6.231 unidades, o que corresponde a 46,4% do total das 13.435 unidades em obras, no período de julho a dezembro de 2022.
A cidade também foi a que mais recebeu lançamentos no ano passado e, em 2023, o cenário aponta que o município deve repetir essa marca. Um exemplo é a Morar Construtora, que planeja o lançamento de um empreendimento ainda este ano em Vila Velha.
Outra empresa que planeja novidades para o município é a Vaz Desenvolvimento Imobiliário, que tem previsão de novo lançamento para os próximos anos. Para o CEO da empresa, Douglas Vaz, o crescimento econômico e a qualidade de vida são atrativos que muitos capixabas enxergam no local, e esses fatores devem continuar contribuindo para o avanço do mercado imobiliário em Vila Velha.
"A qualidade de vida, alto padrão das unidades e o preço chamam a atenção. Além de ainda possuir áreas espaçosas para a construção civil e grande espaço para valorização. Outro atrativo é o potencial de logística do município, que está recebendo investimentos para aperfeiçoar os terminais do complexo portuário, assim como as melhorias na rodovia ES-388, que faz ligação com a BR-101, facilitando o acesso de entrada e saída de Vila Velha"
Para o diretor de vendas da Grand, Gustavo Rezende, um importante fator que promoveu a valorização do município é o alinhamento dos preços dos imóveis de Vila Velha com outras importantes cidades brasileiras.
“É uma das cidades que mais cresce em estrutura e turismo do Brasil. Uma curiosidade do último levantamento do FipeZap é a menção do Bairro Jockey de Itaparica como um dos mais procurados de Vila Velha. Tenho certeza que o Taj tem importante contribuição, tanto na valorização do metro quadrado de Vila Velha quanto na expressiva valorização e visibilidade do bairro Jockey”, complementa.
Pré-lançamento e primeiro empreendimento
Já a Construtora Épura realizou, recentemente, um evento de pré-lançamento do condomínio Home Plus Fernando Amaral, que será construído em Itaparica. A nova aposta da empresa contará com 172 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes e quatro lojas no térreo.
“A cidade tem potencial de crescimento e está no radar de investidores que buscam rentabilidade no investimento em imóveis, como também para moradia, diante da boa infraestrutura de Vila Velha, com serviços, comércio e equipamentos públicos”, avalia o gerente comercial da Construtora Épura, Fabiano Martins.
Por outro lado, a Gold Construtora e Incorporadora vai fazer seu primeiro lançamento em Vila Velha. O Space 177 está localizado na Praia de Itaparica, a 200 metros do mar, e traz unidades de 3 quartos com até 2 suítes.
“O nome do empreendimento traduz exatamente o objetivo da construtora: espaço. Ambientes de lazer amplos e plantas inteligentes, projetadas para os clientes viverem com muito conforto. E esse é um grande diferencial para a região, que apresenta muitas unidades mais compactas”, completa Olyvia Venturim, head de operações da Pixerama, empresa responsável pela criação da identidade da Gold Construtora e Incorporadora e que também participou do desenvolvimento do empreendimento.
A Kemp Engenharia também está se preparando para lançar o Ilha de Malta Residence, localizado em Itaparica, com 80 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes (sendo 2 do tipo canadense), além de opções de unidades tipo garden.
“Escolhemos nos fortalecer em Vila Velha justamente porque entendemos que a região é atualmente uma excelente opção para quem busca investimentos imobiliários em uma área promissora e com grande potencial de valorização. Especialmente a Praia de Itaparica, onde é nítido, ainda mais, o crescimento”, avalia a diretora da Kemp, Rubia Karla Zanelato.
Valorização contínua
Vila Velha também está na rota de lançamentos da Città Engenharia. Segundo a empresa, que adiantou algumas informações, será um empreendimento de alto padrão, localizado na Praia da Costa, ainda no mês de junho. De acordo com o diretor executivo Roberto Puppim, desde a década de 1940, a família Puppim tem sido uma das pioneiras na construção civil capixaba, construindo as primeiras casas no Centro de Vila Velha.
“Orgulhosamente afirmo que quatro gerações depois, seguimos priorizando a qualidade e o alto padrão dos nossos empreendimentos imobiliários, aliado à inovação. Nós fizemos parte do crescimento e progresso do município de Vila Velha”, pontua.
Para o diretor executivo da CBL, Marcos Batista, a tendência é que Vila Velha continue seu processo de crescimento, principalmente por abrigar áreas com mais espaço e localização. A empresa ainda não tem previsão de novidades para Vila Velha neste ano, mas não deixa de cogitar a possibilidade no futuro.
“Com a forte tendência da prática do home office, existe o aumento da procura por imóveis confortáveis, terrenos para a construção de casas com mais espaço, privacidade, comodidade, além de área de lazer e coworking. E todas essas características se enquadram no padrão de imóveis localizados em Vila Velha, somando-se à atratividade da cidade”, exemplifica.
Veja os lançamentos de Vila Velha
01
Morar
A empresa planeja o lançamento de um empreendimento ainda no ano de 2023 em Vila Velha.
02
Épura
Home Plus Fernando Amaral: 172 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes, entre apartamentos tipo, unidades com quintal e coberturas duplex, com área privativa variando de 66m² a 190m². Quatro lojas no térreo. Lazer com mais de 20 opções de entretenimento e conveniência. Em Itaparica.
03
Vaz Empreendimentos
Tem previsão de novo lançamento para os próximos anos.
04
Cittá
Para este ano, a empresa vai lançar, em junho, um empreendimento de alto padrão, localizado na Praia da Costa.
05
Kemp
Ilha de Malta Residence: 80 unidades, distribuídas nas tipologias de 2 e 3 quartos com até 3 suítes (sendo 2 do tipo canadense), além de opções de unidades com terraço/garden com piscina ou SPA ou cobertura duplex com SPA. O lazer completo será entregue montado. Na Praia de Itaparica. Unidades a partir de R$ 539.900.
06
Gold Construtora/Pixerama
Space 177: unidades de 3 quartos com até 2 suítes e lazer completo. Na Praia de Itaparica.