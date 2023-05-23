Saiba quais serão os próximos lançamentos imobiliários de Vila Velha

Novos lançamentos vão se concentrar principalmente na região de Itaparica e Jockey de Itaparica Crédito: Fernando Madeira

Prova disso são os dados do mais recente Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), onde Vila Velha é ainda o município com o maior número de imóveis em construção: 6.231 unidades, o que corresponde a 46,4% do total das 13.435 unidades em obras, no período de julho a dezembro de 2022.

A cidade também foi a que mais recebeu lançamentos no ano passado e, em 2023, o cenário aponta que o município deve repetir essa marca. Um exemplo é a Morar Construtora, que planeja o lançamento de um empreendimento ainda este ano em Vila Velha.

Outra empresa que planeja novidades para o município é a Vaz Desenvolvimento Imobiliário, que tem previsão de novo lançamento para os próximos anos. Para o CEO da empresa, Douglas Vaz, o crescimento econômico e a qualidade de vida são atrativos que muitos capixabas enxergam no local, e esses fatores devem continuar contribuindo para o avanço do mercado imobiliário em Vila Velha.

"A qualidade de vida, alto padrão das unidades e o preço chamam a atenção. Além de ainda possuir áreas espaçosas para a construção civil e grande espaço para valorização. Outro atrativo é o potencial de logística do município, que está recebendo investimentos para aperfeiçoar os terminais do complexo portuário, assim como as melhorias na rodovia ES-388, que faz ligação com a BR-101, facilitando o acesso de entrada e saída de Vila Velha" Douglas Vaz - CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário

Para o diretor de vendas da Grand, Gustavo Rezende, um importante fator que promoveu a valorização do município é o alinhamento dos preços dos imóveis de Vila Velha com outras importantes cidades brasileiras.

“É uma das cidades que mais cresce em estrutura e turismo do Brasil. Uma curiosidade do último levantamento do FipeZap é a menção do Bairro Jockey de Itaparica como um dos mais procurados de Vila Velha. Tenho certeza que o Taj tem importante contribuição, tanto na valorização do metro quadrado de Vila Velha quanto na expressiva valorização e visibilidade do bairro Jockey”, complementa.

Home Plus Fernando Amaral: 172 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes Crédito: Épura/Divulgação

Pré-lançamento e primeiro empreendimento

Já a Construtora Épura realizou, recentemente, um evento de pré-lançamento do condomínio Home Plus Fernando Amaral, que será construído em Itaparica. A nova aposta da empresa contará com 172 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes e quatro lojas no térreo.

“A cidade tem potencial de crescimento e está no radar de investidores que buscam rentabilidade no investimento em imóveis, como também para moradia, diante da boa infraestrutura de Vila Velha, com serviços, comércio e equipamentos públicos”, avalia o gerente comercial da Construtora Épura, Fabiano Martins.

Por outro lado, a Gold Construtora e Incorporadora vai fazer seu primeiro lançamento em Vila Velha. O Space 177 está localizado na Praia de Itaparica, a 200 metros do mar, e traz unidades de 3 quartos com até 2 suítes.

“O nome do empreendimento traduz exatamente o objetivo da construtora: espaço. Ambientes de lazer amplos e plantas inteligentes, projetadas para os clientes viverem com muito conforto. E esse é um grande diferencial para a região, que apresenta muitas unidades mais compactas”, completa Olyvia Venturim, head de operações da Pixerama, empresa responsável pela criação da identidade da Gold Construtora e Incorporadora e que também participou do desenvolvimento do empreendimento.

O Space 177 terá unidades de 3 quartos com até 2 suítes, na Praia de Itaparica Crédito: Gold Construtora/Divulgação

A Kemp Engenharia também está se preparando para lançar o Ilha de Malta Residence, localizado em Itaparica, com 80 unidades de 2 e 3 quartos com até 3 suítes (sendo 2 do tipo canadense), além de opções de unidades tipo garden.

“Escolhemos nos fortalecer em Vila Velha justamente porque entendemos que a região é atualmente uma excelente opção para quem busca investimentos imobiliários em uma área promissora e com grande potencial de valorização. Especialmente a Praia de Itaparica, onde é nítido, ainda mais, o crescimento”, avalia a diretora da Kemp, Rubia Karla Zanelato.

Valorização contínua

Vila Velha também está na rota de lançamentos da Città Engenharia. Segundo a empresa, que adiantou algumas informações, será um empreendimento de alto padrão, localizado na Praia da Costa, ainda no mês de junho. De acordo com o diretor executivo Roberto Puppim, desde a década de 1940, a família Puppim tem sido uma das pioneiras na construção civil capixaba, construindo as primeiras casas no Centro de Vila Velha.

“Orgulhosamente afirmo que quatro gerações depois, seguimos priorizando a qualidade e o alto padrão dos nossos empreendimentos imobiliários, aliado à inovação. Nós fizemos parte do crescimento e progresso do município de Vila Velha”, pontua.

Ilha de Malta Residence terá, ao todo, 80 unidades, incluindo apartamentos estilo garden Crédito: Kemp/Divulgação

Para o diretor executivo da CBL, Marcos Batista, a tendência é que Vila Velha continue seu processo de crescimento, principalmente por abrigar áreas com mais espaço e localização. A empresa ainda não tem previsão de novidades para Vila Velha neste ano, mas não deixa de cogitar a possibilidade no futuro.

“Com a forte tendência da prática do home office, existe o aumento da procura por imóveis confortáveis, terrenos para a construção de casas com mais espaço, privacidade, comodidade, além de área de lazer e coworking. E todas essas características se enquadram no padrão de imóveis localizados em Vila Velha, somando-se à atratividade da cidade”, exemplifica.

Veja os lançamentos de Vila Velha