O que esperar do mercado imobiliário de Vila Velha?

Segundo dados levantados pelo Radar Imobiliário do DataZap+ com exclusividade para o Hub Imobi, o período de alta valorização de Vila Velha se deu no início do segundo semestre de 2021, alcançando o seu auge em abril de 2022 com o percentual de 26,69% no acumulado de 12 meses.

De abril para cá, mesmo passando por uma desaceleração - o que já era esperado - o município registrou um avanço anual de 15,77%, ficando bem acima da média nacional, que é de 5,66%.

15,77% De valorização em 12 meses teve Vila Velha

Para o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alessandro Torezani, esse crescimento da valorização era esperado, à medida que o município encontrava-se defasado com os preços em relação à Vitória e ao mercado imobiliário.

“A avaliação é uma questão de demanda e oferta. E, durante esse período, o município despertou o interesse não apenas do público interno ao Espírito Santo, como também de fora do Estado. Por outro lado, o mercado não tem condições de atender completamente a essa demanda em um tempo curto”, avalia.

Mas o que torna o município atraente para pessoas de outros Estados estejam dispostas a investir em Vila Velha? Segundo o diretor da Ademi-ES, algumas variáveis estão nessa equação. “O ambiente de negócios favorável no Espírito Santo, os grandes investimentos em rodovias e estradas, que trazem empreendimentos e as belezas naturais do Estado, assim como do município”, diz.

Da mesma opinião é o diretor de economia e estatística do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges, que lista desde a orla da cidade mais antiga do Estado, até sua proximidade com a capital. Ele destaca ainda os valores de imóveis ainda serem acessíveis, quando comparados a outros balneários urbanos.

“Vila Velha é uma cidade com ótima qualidade de vida, que tem atraído pessoas de todo o Brasil em virtude de sua extensa orla com praias limpas e belíssimas. Colada na capital, a cidade é destaque nacional em vários rankings, com preços de imóveis ainda acessíveis se comparados a outros balneários urbanos. Isso dentro de um contexto de um Estado com finanças públicas organizadas”, resume.

Praia de Itaparica concentra a maior demanda de locação, 27,39%, em seguida está Itapuã, com 17,82% e em terceiro lugar, a Praia da Costa, que concentra 15,96%. Por outro lado, o Jockey de Itaparica chega na quarta posição, com 6,73% das demandas.

Quando se fala em vendas, a ordem dessa demanda fica um pouco diferente, com a Praia da Costa concentrando 15,7% da procura, seguida de Praia de Itaparica, com 14,95% e Itapuã, com 12,30%. Novamente o quarto lugar é ocupado pelo Jockey de Itaparica, com 6,72%.

Os números também vão ao encontro dos resultados obtidos na segunda edição da pesquisa “Desempenho do Mercado Imobiliário Capixaba em 10 anos”. No levantamento, a maior Valorização Imobiliária (VI) registrada em 10 anos foi em Itapuã, com 144,60%. Em seguida, há a Praia da Costa, com VI de 134,53% e Itaparica (117,55%) aparece em quinta posição, tendo dois bairros de Vitória na sua frente.

“A proximidade da praia segue sendo um atrativo importante para compradores e locatários. Outro aspecto valorizado desses bairros nobres, principalmente Praia da Costa, são o alto número de comércios, restaurantes, shopping centers, clubes, livrarias e mercados. Essa combinação de estrutura e qualidade de vida tornam essas localidades muito procuradas”, avalia a economista do DataZap+ Larissa Gonçalves.

Outros números divulgados são em relação à tipologia dos imóveis buscados em Vila Velha. Segundo a pesquisa, o tamanho mais procurado variou de 70m² a 100m², sendo 33,5% para alugar e 27,9% para comprar.

Para o mercado de locação se destaca a procura por imóveis com 2 dormitórios (56,5%) e 1 vaga de garagem (64,1%). Para compra e venda, as maiores buscas são para unidades com 2 quartos (43,7%) e 3 quartos (44,1%). Quanto à vaga de garagem, 92,1% dos interessados na compra almejam pelo menos uma vaga.

No entanto, segundo a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto Miguel, esse cenário tem mudado no município, que tem adotado novas formas para agilizar a aprovação de projetos de obras, começando pela digitalização de todo o processo.

“Hoje, é tudo 100% eletrônico e a pessoa recebe o retorno via processo, também eletrônico, de onde é possível acessar todas as movimentações a respeito desse processo. Buscamos melhorar o fluxo e simplificar o procedimento, diminuindo os tempos para a aprovação. Com isso, em 2021, tivemos 498 projetos novos e 191 certidões de conclusão de obras. Já em 2023, até o mês de maio, tivemos 475 projetos e 219 certidões de conclusão emitidas”, conta.

“O bairro Jockey é novo e tem um potencial gigantesco. Ele ainda está em movimento de valorização e as empresas têm buscado essa região como a nova fronteira de crescimento de Vila Velha. A expectativa é de que o bairro passe a receber, principalmente empreendimentos de alto padrão, algo parecido com o que acontece hoje em Vitória, na Praia do Suá”, reflete o diretor da Ademi-ES.

Segundo ele, isso é possível por conta de um estudo para promover um crescimento mais ordenado da região, além do seu potencial de valorização ao longo do tempo.