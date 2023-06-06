7 regiões mais cobiçadas da Grande Vitória para imóveis de alto padrão

Morar em um imóvel de alto padrão vai além de viver com um elevado nível de conforto e sofisticação: é um fator de melhoria de qualidade de vida. Por isso, quanto mais benefícios e infraestrutura oferece a região, maior é a procura por empreendimento nesses locais, o que valoriza exponencialmente o valor do metro quadrado. Conversamos com representantes do mercado imobiliário do Espírito Santo para saber quais e o que fazem delas as áreas mais cobiçadas da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Para o membro do conselho de administração da Invite Inc., Romero Valença, o interesse do comprador do imóvel está diretamente ligado à localização, conforto e às praticidades que o local oferece. De acordo com ele, as regiões mais valorizadas costumam ter construções mais luxuosas, uma localização privilegiada, com infraestrutura completa e outras facilidades que impactam o bem-estar dos moradores.
“É sempre um conjunto de fatores. A Praia do Canto, por exemplo, é geograficamente privilegiada com serviços de alto padrão, bons restaurantes, boas lojas e ruas arborizadas. Estar na frente do mar também é um privilégio para poucos e é uma grande razão da valorização dos imóveis mais próximos das orlas. O mar, como se sabe, traz paz, tranquilidade e bem-estar”, observa.
O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, destaca, como exemplo de região valorizada, o bairro Jardim Camburi, em Vitória, por ser uma área populosa da Capital capixaba e de ter vários tipos de serviço, como supermercados, restaurantes e até concessionária. “Quem vive lá, quase não precisa sair do bairro para fazer compras do dia a dia, comer e se entreter”, afirma.
Já o diretor da Ademi-ES, Alessandro Torezani, defende que Vila Velha está chamando atenção do público, inclusive no exterior. “As ações da administração pública, como a inauguração de praças, obras de abertura de ruas e melhorias no sistema de escoamento da água da chuva, trazem mais atratividade para a cidade, que, em comparação à Capital, tem mais opções de empreendimentos novos e o mercado local imobiliário se encontra menos saturado e com o metro quadrado menos caro, o que provavelmente vai mudar em pouco tempo com tantas demandas por novos imóveis no município”, observa.
Para o presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Antônio Coutinho, a valorização nos imóveis da Grande Vitória é atribuída aos atrativos do Estado.
“No geral, são regiões independentes em relação ao comércio, situadas à beira-mar, com bom esquema de segurança, mobilidade e com a possibilidade de boa rentabilidade e retorno com o aumento gradativo de ofertas inovadoras de condomínios mistos e repletos de comodidades”, analisa.
Veja quais são as sete regiões mais cobiçadas da Região Metropolitana da Grande Vitória:
01
Jardim Camburi
Em especial a região da orla da Avenida Dante Michelini, o bairro é o que se desenvolveu mais intensamente nos últimos 20 anos na Grande Vitória. Mesmo com um crescimento relativamente coordenado, vem se mostrando ter menos oportunidades de incorporação. A exceção é a região de Santa Terezinha, na Rodovia Norte Sul, que ainda tem grandes terrenos com residências antigas. É um local estratégico para as classes média e alta, que estão em busca de qualidade de vida e fazem questão de morar perto do trabalho, da escola e de estabelecimentos comerciais.
02
Praia do Canto
É o "leblonzinho" de Vitória. Compreende as áreas que ficam entre as ruas Chapot Presvot, Celso Calmon, Joaquim Lírio e Aleixo Neto. Essas duas quadras são objetos de desejo e que ainda possuem alguns imóveis disponíveis para incorporação, mas sem previsão de lançamento. Além disso, começa a viver uma fase de escassez para novos empreendimentos e o “quadrilátero” vem se expandindo cada vez mais, com imóveis importantes despontando fora da borda. É um dos metros quadrados mais caros do Espírito Santo, justamente por oferecer uma gama de serviços de qualidade e forte infraestrutura, com a presença de marcas exclusivas e empresas relevantes no mercado local, além de possuir áreas arborizadas.
03
Curva da Jurema
Fica próxima aos bairros Praia do Canto e Ilha do Boi, principalmente nas imediações do shopping. É uma região nobre, com belezas naturais, boa ventilação e insolação, vetores de desenvolvimento do alto padrão. Sofreu uma transformação rápida nos últimos cinco anos, por conta da revitalização que sofreu, impulsionada pelo setor privado e pela administração municipal. Outro fator que contribuiu para essa reforma da região foi a redescoberta da praia da Guarderia, que virou ponto de encontro para entretenimento e gastronomia nos finais de semana e feriados.
04
Enseada do Suá
Comparada por especialistas como o Itaim capixaba, referência ao bairro nobre paulista, desde 2005 é alvo das incorporações residenciais de alto padrão e apresenta boa liquidez. Tem foco em empreendimentos corporativos e apartamentos de três e quatro quartos luxuosos. Por ser próximo do shopping e das praias, apresenta excelente logística e a tendência é continuar crescendo, embora em menor velocidade.
05
Praia da Costa
Essa parcela litorânea é um excelente local para nadar, surfar, mergulhar e conhecer belas ilhas, cheias de piscinas naturais, além de ter boa infraestrutura urbana. Ainda é o bairro canela-verde mais procurado pelas pessoas. No entanto, tem poucos terrenos disponíveis e o mercado imobiliário da região anda altamente saturado e lançando cada vez menos empreendimentos.
06
Itaparica
Itaparica é a nova sensação do mercado. Aqui, foi considerada a região inteira, que compreende três bairros que hoje são a menina dos olhos do mercado: Praia de Itaparica, relativo às quatro primeiras quadras depois da orla; Itaparica, principalmente na região de Coqueiral de Itaparica, a partir da Avenida Santa Leopoldina, onde fica a Prefeitura do município; e bairro Jockey de Itaparica, próximo à Rodovia do Sol. Essa última microrregião despontou nos últimos meses por ter apresentado um crescimento imobiliário ordenado e por estar sendo palco de lançamentos que oferecem alta qualidade de lazer. A região ainda tem à disposição um shopping center e uma universidade e possui comércio bem desenvolvido com bons atalhos para chegar a Guarapari e Cariacica.
07
Enseada Azul
O mercado de imóveis em Guarapari ainda tem boas áreas em ascensão, sendo uma delas a região sul do município. Há muitas oportunidades, em razão da qualidade de vida proporcionada pela infraestrutura de estabelecimentos comerciais voltadas ao comércio e à alimentação. O padrão de luxo também é alto, mas o perfil dos compradores em potencial é de quem está em busca de uma segunda moradia, como refúgio do trabalho. O turismo não tem tanta influência no mercado imobiliário, uma vez que o setor ainda é refém da sazonalidade.
Fonte: Especialistas citados na matéria.