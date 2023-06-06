7 regiões mais cobiçadas da Grande Vitória para imóveis de alto padrão

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Jardim Camburi

Em especial a região da orla da Avenida Dante Michelini, o bairro é o que se desenvolveu mais intensamente nos últimos 20 anos na Grande Vitória. Mesmo com um crescimento relativamente coordenado, vem se mostrando ter menos oportunidades de incorporação. A exceção é a região de Santa Terezinha, na Rodovia Norte Sul, que ainda tem grandes terrenos com residências antigas. É um local estratégico para as classes média e alta, que estão em busca de qualidade de vida e fazem questão de morar perto do trabalho, da escola e de estabelecimentos comerciais.

02

Praia do Canto

É o "leblonzinho" de Vitória. Compreende as áreas que ficam entre as ruas Chapot Presvot, Celso Calmon, Joaquim Lírio e Aleixo Neto. Essas duas quadras são objetos de desejo e que ainda possuem alguns imóveis disponíveis para incorporação, mas sem previsão de lançamento. Além disso, começa a viver uma fase de escassez para novos empreendimentos e o “quadrilátero” vem se expandindo cada vez mais, com imóveis importantes despontando fora da borda. É um dos metros quadrados mais caros do Espírito Santo, justamente por oferecer uma gama de serviços de qualidade e forte infraestrutura, com a presença de marcas exclusivas e empresas relevantes no mercado local, além de possuir áreas arborizadas.

03

Curva da Jurema

Fica próxima aos bairros Praia do Canto e Ilha do Boi, principalmente nas imediações do shopping. É uma região nobre, com belezas naturais, boa ventilação e insolação, vetores de desenvolvimento do alto padrão. Sofreu uma transformação rápida nos últimos cinco anos, por conta da revitalização que sofreu, impulsionada pelo setor privado e pela administração municipal. Outro fator que contribuiu para essa reforma da região foi a redescoberta da praia da Guarderia, que virou ponto de encontro para entretenimento e gastronomia nos finais de semana e feriados.

04

Enseada do Suá

Comparada por especialistas como o Itaim capixaba, referência ao bairro nobre paulista, desde 2005 é alvo das incorporações residenciais de alto padrão e apresenta boa liquidez. Tem foco em empreendimentos corporativos e apartamentos de três e quatro quartos luxuosos. Por ser próximo do shopping e das praias, apresenta excelente logística e a tendência é continuar crescendo, embora em menor velocidade.

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Praia da Costa

Essa parcela litorânea é um excelente local para nadar, surfar, mergulhar e conhecer belas ilhas, cheias de piscinas naturais, além de ter boa infraestrutura urbana. Ainda é o bairro canela-verde mais procurado pelas pessoas. No entanto, tem poucos terrenos disponíveis e o mercado imobiliário da região anda altamente saturado e lançando cada vez menos empreendimentos.

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Itaparica

Itaparica é a nova sensação do mercado. Aqui, foi considerada a região inteira, que compreende três bairros que hoje são a menina dos olhos do mercado: Praia de Itaparica, relativo às quatro primeiras quadras depois da orla; Itaparica, principalmente na região de Coqueiral de Itaparica, a partir da Avenida Santa Leopoldina, onde fica a Prefeitura do município; e bairro Jockey de Itaparica, próximo à Rodovia do Sol. Essa última microrregião despontou nos últimos meses por ter apresentado um crescimento imobiliário ordenado e por estar sendo palco de lançamentos que oferecem alta qualidade de lazer. A região ainda tem à disposição um shopping center e uma universidade e possui comércio bem desenvolvido com bons atalhos para chegar a Guarapari e Cariacica.

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Enseada Azul