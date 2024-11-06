Mercado imobiliário se adapta para oferecer mais empreendimentos  pet friendly

Os pets, hoje, são parte da família, e essa realidade está moldando o mercado imobiliário Crédito: Shutterstock

O número de pets cresceu no Brasil nos últimos anos, o suficiente para posicionar o país em terceiro lugar no ranking das nações com as maiores “populações pet” – 149 milhões, segundo dados da GFK. Por isso, o mercado que gira em torno de produtos e serviços voltados para os bichos de estimação também se expandiu, e o mercado imobiliário se adaptou para atender às necessidades dos pets.

De móveis a elementos de design que oferecem mais segurança e conforto para os animais, até itens de cuidado e lazer – como pet shop e pet park – dentro do próprio empreendimento, as opções para os “pais” e “mães” de pet são variadas.

Segundo a gerente-geral Comercial e de Marketing da Proeng, Andrea Lessa, incluir os pets ao planejar os empreendimentos se tornou necessário para se destacar no mercado atual.

“Hoje, os pets fazem parte da família, e essa realidade está moldando o mercado imobiliário. Os clientes procuram cada vez mais empreendimentos que ofereçam qualidade de vida também para seus animais de estimação. Os empreendimentos que oferecem áreas para pets estão se destacando e se tornando preferidos, porque entendem essa nova demanda da sociedade”, destaca.

Número de pets já ultrapassa o de crianças

Marcus Araujo, pensador, futurologista do morar e CEO da Datastore – empresa especializada em dados sobre o mercado imobiliário do Brasil –, esteve no Espírito Santo em junho e falou sobre a presença crescente dos pets nos lares brasileiros.

“Um dado que está no nosso novo Censo é que, atualmente, o Brasil tem 26 milhões de crianças com até 9 anos de idade. Já o número de pets é de 149 milhões, segundo estimativa de uma publicação na Forbes Brasil, com base em dados da GFK”, relata.

No Espírito Santo, uma pesquisa realizada pelo Marketing/Rede Gazeta indicou que 76% dos capixabas têm pelo menos um pet em casa e 55% os enxergam como parte da família.

Lares adaptados para pets sem abrir mão do design

A suíte “Refúgio dos Pets”, que faz parte do projeto do arquiteto Matheus Xavier, conta com áreas de brincar e um parquinho Crédito: Divulgação

Para o arquiteto Matheus Xavier, incluir espaços adaptados para os animais de estimação não significa ter de abrir mão da estética. Em sua estreia na CasaCor de Santa Catarina, Matheus apresentou um ambiente projetado para atender um casal que tem pets, demonstrando como é possível integrar elementos pet friendly ao design.

“É totalmente viável incluir essas soluções em diferentes partes da casa, como em um canto do quarto, na sacada, ou até mesmo atrás de uma parede de sofá. A arquitetura de interiores permite essas integrações de forma harmoniosa. A partir desse projeto, podemos criar desde pequenos espaços para pets dentro de um apartamento até ambientes comerciais, como creches ou hotéis pet. A flexibilidade de adaptar o espaço conforme a necessidade é uma das grandes vantagens desse conceito”, comenta Matheus.

Uma das suítes do projeto apresentado por Matheus, chamada de “Refúgio dos Pets”, conta com áreas de brincar e um parquinho, garantindo que eles possam se entreter mesmo quando estão sozinhos em casa. Além disso, a estrutura dispõe de um banheiro pet, que é dividido em uma área de banho e uma outra para as necessidades, com uma superfície gramada para os cachorros e uma caixa de areia para os gatos.

Empreendimentos pet friendly na Grande Vitória