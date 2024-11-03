De Norte a Sul do ES: veja as áreas que são apostas do mercado imobiliário

Bairro Jockey de Itaparica se mantém em evidência e recebe novos empreendimentos de luxo Crédito: Fernando Madeira

Com um mercado mais amadurecido, o setor imobiliário no Espírito Santo segue em busca de novas regiões para expandir seus investimentos. Esse amadurecimento também vem trazendo produtos mais elaborados, pensados e desenvolvidos especificamente para cada área.

Para especialistas do setor consultados, tais atributos são determinantes para o sucesso de um produto e para a viabilização daquela nova área de expansão.

Segundo o consultor imobiliário Juarez Gustavo Soares, uma tendência forte do mercado para o próximo ano, que já vem sendo adotada pelas empresas do setor, é o lançamento de produtos muito bem conceituados. “Para que o mercado imobiliário cresça de forma sustentável, é preciso que seja pensado em conjunto com a demanda”, explica.

Com isso, além das cidades da Grande Vitória, em que os olhares do mercado se voltam para novas regiões e consolidam outras, fora desse eixo outras cidades também têm recebido lançamentos idealizados especificamente para aquele lugar e seus futuros moradores.

“Áreas como Aracruz e algumas cidades do Sul do Estado prometem um crescimento expressivo, conduzido pelos investimentos em infraestrutura e pela procura por qualidade de vida fora dos grandes centros urbanos. Essas novas regiões oferecem uma combinação de qualidade de vida, menor custo de vida e ainda proximidade a grandes centros urbanos”, avalia o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula.

Segundo ele, essas regiões devem atrair empreendimentos de médio e alto padrão, além de condomínios fechados e projetos que integrem sustentabilidade e tecnologia, como cidades inteligentes.

“Há também uma expectativa de crescimento de projetos de uso misto, combinando residenciais, comerciais e opções de lazer e serviços em um único espaço”, acrescenta.

Outro segmento que deve se consolidar é o de imóveis compactos para aluguel de curta ou curtíssima duração, o short stay. Além de Vila Velha e Vitória, Guarapari entra nessa lista de expansão, de acordo com o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Eduardo Borges.

“Esse tipo de imóvel tem crescido porque as pessoas querem ser investidoras de um imóvel com liquidez para aluguel. Então, esses imóveis absorvem não só a fatia de mercado de aluguel tradicional de longo prazo, mas também a de imóveis mobiliados, geralmente por temporada. E aí, vemos empresas como a Housi chegando ao Espírito Santo em parceria com pelo menos quatro incorporadoras locais”, exemplifica.

Segundo o diretor, Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari têm visto o crescimento de empreendimentos compactos com imóveis de liquidez para locação, que podem absorver a fatia de aluguel tradicional, de longo prazo, ou de imóveis mobiliados para locação de curta temporada.”

Veja áreas de expansão do mercado imobiliário no ES

VILA VELHA

01 Jockey de Itaparica Para atrair mais lançamentos, principalmente de médio e alto padrão. Nas imediações do shopping, onde estão dois empreendimentos de luxo, há o projeto de desenvolvimento de um novo bairro com residenciais de alto padrão. 02 Praia da Costa Há poucas áreas na Praia da Costa (foto acima) para crescer, mas a região do Parque das Castanheiras deve receber novos lançamentos de alto padrão e luxo. 03 Itapuã Com poucas áreas, deve atrair mais empreendimentos de alto padrão, bem elaborados, com foco no valor mais alto do metro quadrado. 04 Itaparica Com poucas áreas de frente para o mar, a expansão segue agora às margens da Rodovia do Sol e da Avenida Saturnino Rangel Mauro. Destaque para empreendimentos de médio padrão, mistos e com unidades mais compactas visando à locação. 05 Rodovia Leste-Oeste Há a previsão do lançamento de um bairro com conceito de cidade inteligente por parte de uma loteadora. Por ser uma área com grandes espaços e proximidade com Cariacica, deve também atrair condomínios horizontais. 06 Outros bairros Outros bairros o município continua com grande potencial para atrair lançamentos de padrão econômico, com destaque para bairros como Rio Marinho, Vale Encantado e Santa Paula.

VITÓRIA

01 Aeroporto A região no entorno do Aeroporto de Vitória é uma das que devem atrair novidades, principalmente com a expectativa de lançamento de um complexo urbano que vai envolver escola, mall, prédios residenciais e comerciais. 02 Jardim Camburi O bairro (foto) Continua a sua consolidação, desta vez atraindo empreendimentos de padrão mais alto, voltados para famílias que querem dar um upgrade no imóvel. 03 Centro Ainda é cedo para falar sobre a expansão dessa região, uma vez que são necessárias ações do poder público para fomentar a ocupação do Centro. O potencial maior é voltado para o retrofit de prédios antigos. 04 Bento Ferreira Deve ter lançamentos de alto padrão, impulsionados pela revitalização da orla da Avenida Beira-Mar. 05 Praia do Canto Há pouquíssimas áreas para novos lançamentos na região (foto), portanto, a tendência é que esses poucos terrenos, geralmente ocupados pelas casas que ainda restam no bairro, tenham lançamentos de condomínios de alto padrão e luxo com projetos bem específicos. O próximo passo, com o fim das casas e terrenos, é o retrofit ou demolição de prédios antigos.

SERRA

01 Margens da BR-101 Com a viabilização do Contorno do Mestre Álvaro, a expectativa é que o trânsito mais intenso de cargas pesadas saia da região mais metropolitana da BR-101, transformando-a em uma avenida e propiciando a chegada de empreendimentos residenciais mais verticalizados. 02 Médio padrão A tendência é o lançamento de condomínios de um padrão mais alto que o Minha Casa, Minha Vida, a exemplo do que a MRV fez recentemente, trazendo seu primeiro lançamento de um produto de médio padrão ao Estado. 03 Litoral Outra área que também deve receber empreendimentos voltados para a classe média. 04 Interior Deve ver a chegada de produtos com foco em segunda moradia, principalmente na divisa com Santa Leopoldina, região mais alta.



CARIACICA

01 Econômicos O foco no município será de lançamentos voltados para o Minha Casa, Minha Vida e também de loteamentos. 02 Rodovia Leste-Oeste Deve atrair novos empreendimentos, principalmente na região onde está sendo construído um novo hospital estadual.

VIANA

01 Loteamentos e condomínios logísticos Deve receber lançamentos de loteamentos, mas também de condomínios logísticos, dada a vocação da cidade em atrair esse tipo de empreendimentos.

GUARAPARI

01 Enseada Azul Em razão da vocação da região e da escassez de terrenos, o foco será não só em empreendimentos de alto padrão e luxo, mas também em imóveis compactos voltados para aluguel de curta temporada. 02 Meaípe Com a nova orla do município, empresas já cogitam trazer lançamentos de alto médio padrão, tendo como foco moradores da região. 03 Buenos Aires Por conta dos investimentos do fundo MMP&Três em Buenos Aires, que comportará um mall e também um parque temático, a região vai se tornar atraente para outros tipos de empreendimentos.

MONTANHAS CAPIXABAS

01 Rotas turísticas Continuam sendo destaque para lançamentos, principalmente de produtos mais sofisticados com foco em segunda moradia e curtíssima duração. Destaque para as rotas turísticas na região de Pedra Azul (foto).

REGIÃO SUL

01 Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro por ser um polo econômico, a cidade deve continuar atraindo os olhares para lançamentos pontuais. 02 Anchieta Com a retomada das operações da Samarco, o município deve ter um aquecimento do setor imobiliário, como novos lançamentos no litoral, como em Iriri (foto).

REGIÃO NORTE