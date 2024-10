Mais dignidade

Do lixo à horta: como projeto ajudou a revitalizar espaços degradados em Jaburu

Terrenos não ocupados que abrigavam lixo e entulho agora produzem alimentos e dão mais qualidade de vida aos moradores da comunidade

4 min de leitura min de leitura

Dilce Joana Rodrigues é moradora de Jaburu e cuida da Horta do Amanhã; projeto é apoiado pelo Instituto Unimed. (Gabriel Mazim)

“Isso aqui é pimenta, isso é coentro. Ali em cima tem salsinha, hortelã e mostarda. Eu tirei tomate aqui ontem, olha quanto já tem. Ali é inhame e do lado, taioba. Tem que tirar toda semana”. É assim que Dilce Joana Rodrigues, moradora do bairro Jaburu, em Vitória, descreve a horta comunitária. Antes, o espaço concentrava lixo e incomodava os moradores.

A Horta do Amanhã, como é chamada, faz parte do Circuito Verde, um caminho que foi limpo e transformado em áreas verdes para dar mais qualidade de vida aos moradores da comunidade. O espaço conta com uma horta e foi idealizado pelo instituto Grupo Nação, que atua na região há quase 20 anos.

Para Cosme Santos, fundador do instituto, a criação destes espaços deu mais dignidade aos moradores e incentivou a criação de novas hortas na região.

“Isso aqui é saúde para as pessoas, é dignidade, é qualidade de vida. Você não tem ideia do quanto foi bom para a comunidade não ver tanto lixo. Inclusive, isso acabou incentivando outras pessoas a fazerem a própria hortinha também”, destaca.

Alface, tomate, cebolinha e até inhame podem ser encontrados na Horta do Amanhã. (Gabriel Mazim)

Ajuda de profissionais

A Horta do Amanhã contou com o apoio técnico da Organização Não Governamental (ONG) Onze 8, composta por profissionais como arquitetos que se interessam pelo tema da Habitação de Interesse Social. Já a execução do projeto utilizou mão de obra local, contribuindo com a empregabilidade na região.

“O primeiro passo foi elaborar um estudo e fazer um planejamento para lidar com a água da chuva, porque quando chove aqui desce muita água para cá. Por isso, fizemos toda a marcação, colocamos alguns pilares e muretas para segurar a pressão da água. Viemos com a técnica, mas a mão de obra foi daqui mesmo”, afirma o arquiteto e integrante da Onze 8, Renan Grisoni.

A horta construída, além de transformar um espaço inutilizado em uma área cheia de vida, também alimenta os moradores da comunidade com legumes e verduras sem a utilização de agrotóxicos plantados por Dilce. Ela está desempregada atualmente e encontra, no cuidado da horta, um alívio.

“Para mim, isso aqui foi um grande sonho realizado. Eu pego as sementes, planto lá em casa e, quando já está maior, eu venho e coloco aqui. Faço tudo isso com muito amor, é o que me dá alegria e paz”, pontua.

Espaço foi projetado pela ONG Onze 8, que colocou pilares e muretas para suportar a pressão da água nos dias de chuva. (Gabriel Mazim)

Cooperando para tirar o sonho do papel

Há mais de 10 anos, o Grupo Nação planejava executar o Circuito Verde em Jaburu, mas não havia recursos suficientes. Porém, em 2022, o projeto saiu do papel com o apoio do Instituto Unimed, que trouxe os recursos necessários para a execução das obras. Para Cosme, o apoio da cooperativa foi crucial para a transformação da realidade no bairro.

“Ficamos mais de 10 anos lutando para conseguir viabilizar essa horta. Chegamos a ir na prefeitura na época, mas aí, mudou o prefeito e não deram continuidade. Quando recorremos ao Instituto Unimed, em 2022, rapidamente acreditaram na ideia e nos ajudaram. Essa iniciativa foi muito importante para a gente. Acredito que contribuiu para valorizar nosso bairro”, destaca.

Não é à toa que um dos princípios do cooperativismo definidos pela Aliança Cooperativa Internacional é o interesse pela comunidade. Cooperativas têm a capacidade de transformar realidades e elevar a qualidade de vida, principalmente de regiões periféricas, onde nem sempre o poder público age com tanta veemência.

Instituto Unimed Vitória já investiu mais de R$ 31 milhões em mais de 500 projetos sociais que beneficiaram mais de 4 milhões de capixabas. (Institudo Unimed Vitória/Divulgação)

Essa foi a premissa da criação de um instituto por parte da Unimed Vitória, com o intuito de ampliar a sua atuação junto à comunidade. “A Unimed Vitória sempre apoiou iniciativas sociais. Em 2012 decidiu ampliar sua atuação em responsabilidade social e criou o Instituto Unimed Vitória. Nesses 12 anos, o instituto já investiu mais de R$ 31 milhões em mais de 500 projetos sociais que beneficiaram mais de 4 milhões de capixabas”, conclui.

Mais dignidade, mais valorização

A presença do Circuito Verde, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores também colabora na valorização da região. É o que afirma o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do ES (Ademi-ES), Alexandre Schubert.

“A reorganização desses espaços degradados, de forma a utilizá-los como áreas verdes ou como hortas comunitárias, protege a região, evita novas degradações e, principalmente, promove a valorização imobiliária. Uma vez que você embeleza a região, aquele espaço tende a ser mais valorizado”, aponta.

Espaços mais valorizados atraem mais investimentos e atenção das diferentes esferas de poder, contribuindo para o desenvolvimento da região.

“Ou seja, um projeto que para alguns é algo tão pequeno, sem importância, para nós fez uma diferença muito grande, mudou a nossa vida”, finaliza Dilce.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta