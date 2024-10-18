Futuro do mercado imobiliário e cenário econômico são destaques no Talk Imóveis 2024

Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, esteve presente no Talk Imóveis e destacou a importância do evento Crédito: Yasmin Spiegel

Com a casa cheia, a Rede Gazeta recebeu profissionais do mercado imobiliário e empresários na quarta edição do Talk Imóveis , o maior evento de conteúdo do mercado imobiliário do Espírito Santo. Os especialistas debateram sobre o cenário econômico e oportunidades, desenvolvimento sustentável, venda de imóveis, tendências de design e o novo perfil do corretor. Os assuntos abordados estavam distribuídos em quatro painéis realizados durante todo o dia.

Estiveram presentes representantes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), do Sindicato da Industria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), do Ministério Público e dos cartórios no Estado. Corretores de imóveis, empresários, arquitetos e representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES) também marcaram presença no evento da editoria Hub Imobi A Gazeta.

Segundo o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, o Talk Imóveis abre a possibilidade para estabelecer novos rumos ao mercado imobiliário capixaba. “A importância desse evento para o mercado capixaba é poder discutir os processos, as dores e também as oportunidades que existem no Estado do Espírito Santo. Isso nos orienta e nos dá novas direções”, afirma.

Cenário econômico e oportunidades foram o tema do painel que abriu o evento. O comentarista de Economia na rádio CBN, Teco Medina, falou sobre como o crescimento do mercado de 2022 a 2024 e falou que o setor permanece em boa fase, com o ecossistema imobiliário a todo vapor devido aos lançamentos e vendas crescentes e aumento tanto do metro quadrado quanto nos preços dos aluguéis. Para o ano que vem, Medina acredita que o setor imobiliário baterá recordes positivos.

Medina também ressaltou que, para manter a economia brasileira estável, o desafio é grande, afinal, trata-se do quinto maior país em extensão territorial. "O Brasil é um país enorme, com umas 10 economias dentro dele. Temos uma economia diferente no Sul, que é muito diferente da do Centro-Oeste, e assim sucessivamente, com alguns estados em pior situação do que outros", comenta.

Entretanto, na capital capixaba, o cenário tem sido muito favorável. “O mercado imobiliário de Vitória continua crescendo. A cidade é uma das que mais se valorizou junto com João Pessoa (PB), pois estão se desenvolvendo muito e com qualidade. Acredito que o crescimento siga positivo pelo próximo ano”, pontua o comentarista.

Desenvolvimento sustentável

Da esquerda para a direita, Rodrigo Reis Cyrino, Alexandre Schubert, Karine Nobre, Douglas Vaz, Marcelo Lemos e Naiara Arpini, apresentadora do evento Crédito: Alberto Margon

O segundo painel teve como tema "Eficiência na aprovação de projetos para o desenvolvimento sustentável". Neste momento, Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES; Alexandre Schubert, vice-presidente Ademi-ES; Marcelo Lemos Vieira, promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo da Comarca de Vitória; e Rodrigo Reis Cyrino, diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial e tabelião de Notas do 2º Ofício de Vitória abordaram diversos assuntos como ocupações irregulares, avanço do desmatamento e os desafios da legislação vigente.

O promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, Marcelo Lemos, destacou a importância de uma ação conjunta entre o poder público e os setores da construção para um desenvolvimento mais sustentável.

"É importante observar e cobrar ações do poder público para dar mais eficiência aos processos e melhorar nosso cenário econômico, mas também devemos observar o que a construção civil e o setor imobiliário, por exemplo, têm feito para tornar o setor mais sustentável. Até porque, a questão ambiental e urbanística passa por todos nós", afirma.

O diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial e Tabelião de Notas do 2º Ofício de Vitória, Rodrigo Reis Cyrino, ressaltou os avanços no setor dos cartórios, principalmente com a Lei nº 14.382/2022, e os impactos positivos para o setor imobiliário.

"Temos simplificado cada vez mais os procedimentos, dando mais agilidade a eles. Recentemente, foi aprovada a lei 14.382. Agora, muitos prazos foram reduzidos, as informações estão unificadas e o fornecimento de serviços registrais e notariais estão mais digitalizados. Com isso, a nova lei vai facilitar a vida do cidadão na hora de receber sua escritura e financiar o próprio imóvel", aponta.

Um dos principais destaques da lei que moderniza os cartórios é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (SERP). Ele busca unificar informações de todos os cartórios de registros civil, de títulos e imóveis, e disponibilizá-las on-line.

Valor está na experiência

No painel que abriu as atividades pela parte da tarde, as irmãs arquitetas Bruna e Paula Rody, fundadoras da Inspira Conceitos, falaram sobre como a compra de um imóvel envolve aspectos racionais e emocionais.

As profissionais pontuaram que, para o mercado imobiliário, entender essa dualidade é fundamental para as estratégias comerciais. “O aspecto emocional, por exemplo, é tudo que conecta o produto com o cliente e desperta emoções. Conhecer essas emoções e entender o que é relevante para ele é essencial”, afirma Paula Rody.

E, para cativar o consumidor, os projetos devem ficar por dentro das principais tendências do mercado, que costumam ser duradouras.

“Há algumas tendências que vieram pra ficar no mercado e elencamos três delas como principais: o localismo, que é a valorização do lugar em que se está e da comunidade local; a tendência do bem estar, que é garantir a saúde física, espiritual e mental por meio de locais dedicados a essas atividades; e, por último, estamos na era da criatividade, em que o pensamento artístico vem sendo muito valorizado”, elencam Bruna e Paula Rody.

O perfil do corretor de imóveis hoje

O último painel do dia teve como tema "Corretor de valor: como conectar tradição e inovação no mercado imobiliário" Crédito: Yasmin Spiegel

O painel que encerrou a edição 2024 do Talk Imóveis teve como foco o corretor de imóveis e o desafio apresentado foi como conectar tradição e inovação no mercado imobiliário. Com a era das redes sociais e dos influenciadores digitais, os corretores de imóveis percebem cada vez mais a necessidade de investir na presença digital.

Para a corretora e especialista em lançamentos imobiliários de alto padrão, Marcella Surlo, a presença digital é importante, porém, o estudo e a experiência com o cliente não podem ficar em segundo plano.

"A gente vê muito marketing, muito anúncio, pessoas que falam muito bem nas redes sociais, porém, como corretor, já vi gente fugindo de cliente. Por isso, antes de ir para as mídias sociais é importante se aprimorar, estudar e ter foco em proporcionar um bom atendimento ao cliente. Quando você tem foco e se especializa, você entende sobre aquele produto e tem segurança de estar vendendo", conclui.

Revista Hub Imobi

O evento também marcou o lançamento da revista digital Hub Imobi, que conta com análises do mercado imobiliário, apostas do setor, evoluções, desafios e os melhores investimentos para o consumidor que deseja comprar ou alugar um imóvel.

"A revista está linda e a maior parte dos convidados do evento pode contribuir diretamente nessa construção. Ela foi elaborada com muito carinho, pois foi construída levando em consideração as dores e anseios de construtoras, incorporadoras, profissionais do ramo imobiliário e também o consumidor final, o que a torna única", afirma Mariana Perini, gerente do Estúdio Gazeta.