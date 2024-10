À procura do imóvel ideal

Quando o sol da tarde deixa de ser um vilão; conheça algumas vantagens

Apesar de ser a última opção de muita gente que compra um imóvel, o sol da tarde é ideal para quem tem alergias respiratórias ou procura vista para o pôr do sol; outros fatores também devem ser analisados

Localização, tamanho , estado de conservação e, principalmente, preço. Estes são alguns dos fatores considerados na hora de escolher um imóvel . Mas não para por aí. A posição do sol também é levada em conta e, muitas vezes, pode ser decisiva para a compra. De acordo com a corretora de imóveis Andressa Spagnol, o sol da manhã é a opção preferida dos capixabas.

“A questão da posição do sol, seja da manhã, seja da tarde, é um fator decisivo na compra de um imóvel. E, normalmente, os clientes optam pelo local que recebe o sol da manhã. Porém, vale ressaltar que esta é uma característica muito forte de nós, capixabas”, afirma.

Receber raios solares menos intensos, deixando o ambiente mais fresco, é o principal motivo que explica a preferência em apartamentos com sol da manhã. Por outro lado, o sol da tarde acaba sendo visto como vilão por deixar o espaço quente e abafado, principalmente no verão.

No entanto, um ponto que muitas vezes não é levado em conta, mas faz diferença é a ventilação. Isso porque um ambiente que não é ventilado, mesmo que receba somente o sol da manhã, tende a ficar abafado. Em contrapartida, um apartamento que recebe sol da tarde mas possui uma ventilação cruzada tem chances de ser mais fresco.

Por isso, analisar se o imóvel recebe uma corrente de ar frequente é tão importante quanto observar a posição do sol. É o que afirma Andressa.

“Não é apenas olhar a posição do sol, deve-se analisar se o apartamento é ventilado, se ele recebe a ventilação nordeste, que predomina o ano inteiro no nosso Estado, além da posição da coluna. Uma frase que digo muito é: melhor o sol da tarde ventilado do que um sol da manhã sem vento”, destaca.