Empreendimentos exploram o verde e criam refúgios na Grande Vitória

O Lago, empreendimento localizado em Jardim Camburi, une o verde à sustentabilidade Crédito: Mivita/Divulgação

Quem procura por maior qualidade de vida na hora de morar, sabe que manter uma relação com a natureza pode ser fundamental no cotidiano. Por isso, algumas construtoras já têm desenvolvido empreendimentos que unem esse conceito como refúgios no coração das cidades para quem busca por unidades imersas no verde e que prezam por sossego e conforto.

De acordo com a arquiteta da incorporadora Mivita Giulia Vescovi, experiências sensoriais são diferenciais na idealização de alguns projetos. “Na correria do dia a dia, não tem nada melhor do que chegar em casa e ter um lugar confortável. Esse conforto é alcançado a partir de um conjunto de elementos arquitetônicos que priorizam a sensação de tranquilidade e aconchego”, afirma.

O Lago, empreendimento da incorporadora, em Jardim Camburi, por exemplo, une esses elementos à sustentabilidade, desde os materiais usados no acabamento até em sistemas de reaproveitamento e economia de água. A arquitetura ainda se destaca pela utilização de elementos naturais, como pedras e granitos para oferecer mais durabilidade.

Esse conceito, além disso, possibilita que os moradores tenham a comodidade oferecida pelos grandes centros, dentro de espaços verdes, como explica a diretora de obras e projetos na Sólida Empreendimentos, Ana Carolina Morales.

O Botanical, condomínio de casas, em Vila Velha, busca levar a natureza para dentro do projeto Crédito: Sólida Empreendimentos/Divulgação

O Botanical, condomínio de casas da incorporadora, na Prainha, em Vila Velha, busca levar a natureza para dentro do projeto com espécies originárias da Mata Atlântica e unidades arborizadas.

“A vista do empreendimento é de frente para o Convento da Penha e estamos do lado da Marinha. A iluminação é baixa para não atrapalhar a vista do céu estrelado. Tomamos pequenos cuidados e pincelamos por todas as unidades para que esse conceito seja explorado ao máximo”, pontua.

Tudo isso porque a tendência atual é de que os moradores tenham um convívio marcado por um espaço com a comodidade do verde e tudo o que a cidade oferece.

Outro empreendimento que explora esse conceito na Grande Vitória, é o Reserva Amary, do Grupo Macafé, em Guarapari. Segundo a gestora de comunicação e marketing da empresa, Fabíola Pessini, o condomínio fechado trabalha a experiência de viver junto à natureza em uma área verde com um lago, dentro do espaço, além de vista para o mar.

“Acredito que muito dos nossos clientes têm buscado uma casa não apenas para chegar à noite, mas também para ter a sensação de ar puro, que possa acordar de manhã e ter esse contato com a natureza”, detalha Fabíola.

O Landscape Green Living, em Vitória, também concilia as vivências urbanas com o verde da região Crédito: MZI Incorporadora/Divulgação

O Landscape Green Living, na Enseada do Suá, em Vitória, da MZI Incorporadora, também concilia as vivências urbanas com o verde da região. O objetivo é, inclusive, proporcionar experiências de convívio com a natureza.