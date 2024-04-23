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Revista Hub Imobi Linhares traz potencial do mercado imobiliário na cidade

Publicação, nas versões impressa e digital, mostra como o município do Norte do ES se destaca na indústria e na logística e desponta na atração de quem busca imóveis para morar ou investir

Publicado em 

23 abr 2024 às 14:26

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 14:26

Revista Hub Imobi Linhares traz os destaques do município no setor imobiliário
Revista Hub Imobi Linhares traz os destaques do município no setor imobiliário Crédito: Karen Nascimento/ Estúdio Gazeta
Linhares é o maior município em extensão territorial do Espírito Santo, concentra a sexta maior população do Estado, com 166.786 moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e deve receber mais de R$ 3 bilhões em investimentos públicos e privados, até 2027, que vão desde a expansão à instalação de novos negócios.
Tudo isso tem feito com que o município do Norte do Estado se destaque não apenas economicamente, como também se torne um polo de atração de novos empreendimentos imobiliários. Todo esse potencial é abordado na Revista Hub Imobi Linhares, uma edição especial do Hub Imobi de A Gazeta que mostra o cenário de oportunidades para quem busca um imóvel para morar ou investir na região.
Em versões impressa e digital, a revista traz entrevistas com especialistas, representantes de entidades e empresários do setor na região, e conteúdos como os empreendimentos em destaque na cidade, as iniciativas do poder público para acelerar o desenvolvimento e as tendências da tecnologia, da arquitetura e do design.
Também traz a cobertura completa do Talk Imóveis Linhares, evento que reuniu representantes do setor e investidores, no início do mês, para debater o futuro do segmento na região.

Acesse abaixo a versão em PDF da Revista Hub Imobi Linhares 2024

Arquivos & Anexos

Revista Hub Imobi Linhares 2024

Mercado imobiliário de Linhares: um horizonte de oportunidades -  Município do Norte do ES se destaca na indústria e na logística e desponta na atração de quem busca imóveis para morar ou investir
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