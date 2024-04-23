Revista Hub Imobi Linhares traz potencial do mercado imobiliário na cidade

Tudo isso tem feito com que o município do Norte do Estado se destaque não apenas economicamente, como também se torne um polo de atração de novos empreendimentos imobiliários. Todo esse potencial é abordado na Revista Hub Imobi Linhares, uma edição especial doque mostra o cenário de oportunidades para quem busca um imóvel para morar ou investir na região.