Arquitetura social: entenda o direito à moradia digna

O videocast Hub Imobi A Gazeta recebe o arquiteto e mestre em Arquitetura e Urbanismo Heliomar Venâncio e o membro efetivo da associação Onze8 Diogo Chagas para discutir um tema muito importante: a arquitetura social.

Neste episódio, os especialistas debatem a importância de se ter um olhar humanizado para essa área e como é possível garantir o direito a uma moradia digna para quem precisa, por meio de um modelo de arquitetura que garanta qualidade de vida.