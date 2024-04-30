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Arquitetura social: entenda o direito à moradia digna

Neste episódio do videocast Hub Imobi, especialistas discutem a arquitetura social como ferramenta de garantia da dignidade a pessoas que vivem em áreas de risco
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

30 abr 2024 às 18:21

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 18:21

O videocast Hub Imobi A Gazeta recebe o arquiteto e mestre em Arquitetura e Urbanismo Heliomar Venâncio e o membro efetivo da associação Onze8 Diogo Chagas para discutir um tema muito importante: a arquitetura social.
Neste episódio, os especialistas debatem a importância de se ter um olhar humanizado para essa área e como é possível garantir o direito a uma moradia digna para quem precisa, por meio de um modelo de arquitetura que garanta qualidade de vida.
Dá play no episódio acima e não deixe de compartilhar com quem possa se interessar pelo assunto!

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