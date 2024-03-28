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Mês da mulher

Mulheres conquistam cada vez mais espaço no mercado imobiliário

Para fechar o mês de março, o mês da mulher, as corretoras de imóveis Marcella Surlo, Luísa Surlo e Ludmilla Silva Palmeira Farias, que também é conselheira efetiva do Creci-ES, foram convidadas a participar do videocast Hub Imobi A Gazeta

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:20

Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:20
As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado imobiliário e, para falar sobre o assunto, as corretoras de imóveis Marcella Surlo, Luísa Surlo e Ludmilla Silva Palmeira Farias, que também é conselheira efetiva do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), foram convidadas a participar do videocast Hub Imobi A Gazeta para fechar o mês de março, o mês da mulher.
Entre os temas abordados, Ludmilla comentou sobre os desafios de conciliar a profissão de corretora com a de advogada e assessora jurídica, além das jornadas de casa e família. Marcella destacou como tem ganhado a confiança dos clientes ao longo dos anos e ainda ficou emocionada por ver a filha, Luísa, trilhando seus passos. E Luísa, de 20 anos, falou sobre as potencialidades do mercado e as tendências de usar as redes sociais a favor da venda e da prospecção de clientes.
Assista ao episódio na íntegra no vídeo acima ou acesse as principais plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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