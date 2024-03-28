Mulheres conquistam cada vez mais espaço no mercado imobiliário

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado imobiliário e, para falar sobre o assunto, as corretoras de imóveis Marcella Surlo, Luísa Surlo e Ludmilla Silva Palmeira Farias, que também é conselheira efetiva do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), foram convidadas a participar do videocast Hub Imobi A Gazeta para fechar o mês de março, o mês da mulher.

Entre os temas abordados, Ludmilla comentou sobre os desafios de conciliar a profissão de corretora com a de advogada e assessora jurídica, além das jornadas de casa e família. Marcella destacou como tem ganhado a confiança dos clientes ao longo dos anos e ainda ficou emocionada por ver a filha, Luísa, trilhando seus passos. E Luísa, de 20 anos, falou sobre as potencialidades do mercado e as tendências de usar as redes sociais a favor da venda e da prospecção de clientes.