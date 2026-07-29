Quer aprender a nadar? Cariacica abre vagas para aulas de natação adulto e infantil

Para as pessoas que desejam aprender a nadar ou aperfeiçoar a técnica, o município de Cariacica vai oferecer 70 vagas gratuitas para aulas de natação. A iniciativa é destinada a crianças, adolescentes e adultos, com aulas realizadas duas vezes por semana.





Realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semesp), por meio do Programa Cariacica Saudável, as inscrições devem ser feitas diretamente no Espaço Piscina Show, no bairro Alzira Ramos, onde as aulas serão realizadas. O atendimento acontece às terças, quartas, quintas e sextas-feiras.





Para o cadastro, é necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e RG, declaração de matrícula escolar (para crianças e adolescentes), comprovante de residência, telefone para contato e os documentos do responsável legal, quando necessário.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Semesp pelo telefone (27) 3354-7129.





Confira abaixo a quantidade de vagas ofertadas para cada idade e os dias da semana em que ocorrerão as aulas: