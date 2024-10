Acesse aqui!

Revista digital Hub Imobi 2024 traz avanços do mercado imobiliário no ES

Publicação interativa traz análises com especialistas sobre do setor de imóveis capixaba, além de inovações e perspectivas de lançamentos no Espírito Santo

Revista digital Hub Imobi 2024 pode ser acessada gratuitamente no celular, computador ou tablet. (Estúdio Gazeta)

Com quase 15 mil unidades residenciais em produção, segundo o mais recente Censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), o mercado imobiliário do Espírito Santo tem mostrado maturidade, com um equilíbrio entre lançamentos e vendas, desde 2020. De acordo com especialistas e empresários, a tendência é consolidar esta realidade, aproveitando o momento econômico para ampliar o volume de novos empreendimentos e também o crescimento das vendas.

Para saber quais as expectativas para o próximo ano, o Hub Imobi A Gazeta ouviu players do mercado, que anteciparam lançamentos previstos para este ano e para 2025. Os investimentos e análises de especialistas podem ser conferidos na Revista Hub Imobi 2024, um guia gratuito que traz um panorama sobre o mercado imobiliário do Espírito Santo.

Em formato digital e interativo, a publicação também traz novidades como os conceitos dos empreendimentos voltados ao bem-estar, como startups têm revolucionado o setor, os novos formatos de aluguel e tendências de arquitetura e urbanismo. A publicação será lançada nesta quinta-feira (17), durante o evento Talk imóveis, que reúne representantes de construtora, incorporadoras, imobiliárias e entidades de classe, para debater o futuro do setor. Confira a revista, gratuitamente, clicando neste link ou no ícone abaixo:

