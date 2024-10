A hora certa de investir em imóveis

Por Ricardo Gava*



O cenário atual é favorável para quem deseja adquirir um imóvel. Mesmo com a possibilidade de aumento nas taxas de juros do crédito imobiliário, o mercado apresenta boas alternativas para os compradores, seja para moradia, seja para investimento.



Variando entre 9% e 10%, as taxas de financiamento estão sendo consideradas razoáveis no cenário atual. Apesar das previsões de aumento, aqueles que se planejarem podem aproveitar as condições acessíveis e assegurar taxas competitivas. Destaque também para a portabilidade de financiamento, que permite renegociar os termos, caso as taxas caiam futuramente, oferecendo flexibilidade aos compradores.