Setor imobiliário aposta na inteligência artificial para elevar vendas

Empresas buscam novas soluções para o mercado imobiliário Crédito: Shutterstock

Educação, saúde, mercado automotivo, financeiro, alimentício, varejista, agro… Enfim, não tem mais jeito. A inteligência artificial (IA) faz parte da rotina de praticamente todos os setores da economia. No setor imobiliário, não é diferente.

Afinal, as possibilidades de aplicação da tecnologia são inúmeras. O impacto disso? A oportunidade de agilizar processos, aumentar negócios e permitir uma atuação mais estratégica por parte dos investidores.

Entre abril de 2022 e abril de 2023, a busca pela expressão “inteligência artificial” cresceu em mais de 330%, de acordo com o Google Trends. Além de deixar claro o interesse no assunto, o crescimento mostra que a inteligência artificial já é uma realidade na vida de muitos brasileiros.

Nos segmentos produtivos, esse recurso também conquista cada vez mais terreno. Um estudo da McKinsey Global Institute (MGI) concluiu que o uso de IA pode gerar mais de US$ 180 bilhões para o universo de real state mundial, ou seja, para o mercado imobiliário e para as oportunidades de lucro com os investimentos no segmento.

Na prática, a ferramenta tem sido utilizada como uma aliada nos processos de venda e não, como muitos temem, como uma substituta de mão de obra humana.

“Ela não vem para tomar funções, mas para alterá-las. Com essa ferramenta, é possível que os profissionais do segmento usem o tempo para atividades mais estratégicas e menos operacionais”, afirma o coordenador de Marketing da Soma Urbanismo, Arlys Souza.

No dia a dia da loteadora, explica, a IA auxilia na produção de conteúdo, planejamento e criação publicitária. Todo o material é revisado pelos responsáveis, mas a ferramenta acaba sendo uma mão na roda, ou talvez no mouse, como um ponto de apoio, oferecendo o material base.

Inteligência artificial é usada em várias etapas do processo Crédito: Pixabay

E não para por aí. A Soma conta com uma área dedicada à inovação, e tem sido desenvolvida uma ferramenta para auxiliar nas vendas. Arlys conta que, além disso, algumas demandas são feitas em diferentes horários ou fusos; uma ferramenta que permite um atendimento ao cliente 24 horas de forma eficiente elimina o gargalo causado pelo volume de demandas.

“Estamos desenvolvendo um aplicativo para dar todas as informações possíveis do loteamento, conectar arquitetos e até mesmo realizar uma simulação de quanto custaria em média a obra da casa que cliente gostaria de projetar”, comenta. fas

Assistente otimiza vendas

“Criamos uma assistente comercial que permite tirar dúvidas em relação aos nossos empreendimentos, perguntar o normativo do banco, a minuta de contrato, o memorial descritivo e tudo o que estiver relacionado àquele produto”, pontua o diretor comercial da construtora, Filippe Vieira.

A ideia, segundo ele, não só foca a agilidade do processo, mas também busca garantir a informação.

“Como qualquer outra inovação, ela começa devagar. Assim como foi com a internet. O que é importante no momento é começar a usar e entender essa tecnologia, porque o futuro é isso. Hoje, estamos utilizando em casos pontuais, mas já entendemos que é preciso desenvolver a cultura interna para ajudar e treinar nossos colaboradores”, avalia Filippe.

Outra ferramenta que também fala diretamente com o mercado imobiliário é o EVA GPT, uma plataforma que, segundo o arquiteto de soluções em inteligência artificial da Intelliway Tecnologia, Walber Botelho Tonn, já tem sido amplamente usada por imobiliárias para levar leads (potenciais clientes) quentes para o corretor.

A ferramenta faz uma busca e apresenta quais os imóveis disponíveis, de acordo com as especificações citadas pelo interessado, elenca as potencialidades da região, os serviços próximos e, ao final, encaminha para o processo de venda.

A empresa também trabalha com uma ferramenta de gestão de condomínios. O morador pode conversar com a IA e solicitar boletos, manutenção, verificar os regimes e regras dos espaços e uma série de outros processos.