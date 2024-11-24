Entenda a alta valorização dos imóveis em Jardim Camburi; veja 5 lançamentos no bairro

Metro quadrado de Jardim Camburi foi o que mais valorizou nos últimos 12 meses em Vitória Crédito: Shutterstock

Nos últimos anos, o preço do metro quadrado em Vitória passou por uma valorização significativa, movida pela chegada de empreendimentos de alto padrão e um crescimento do setor imobiliário no pós-pandemia. Durante os primeiros meses de 2024 – e novamente no mês de outubro – a cidade teve o valor médio do metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras, segundo o índice FipeZap de venda residencial.

E um dos bairros da Capital capixaba que mais valorizaram nesse período foi Jardim Camburi , que até janeiro de 2023 figurava na parte de baixo da tabela de preço médio de venda dos imóveis residenciais. Até então, a região alternava posições na lista com outro bairro populoso de Vitória, que tem características parecidas: Jardim da Penha.

No entanto, de lá para cá, a média de preços em Jardim Camburi manteve um crescimento constante. Nos últimos 12 meses, a variação média dos preços de venda no bairro foi de +16%, segunda maior entre os bairros da capital, perdendo apenas para Bento Ferreira (+20,5%).

Localização e infraestrutura

O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, destaca que um dos motivos que explicam a valorização é a quantidade limitada de terrenos disponíveis para construção, que eleva o preço dos empreendimentos construídos na região.

Além disso, ele avalia que Jardim Camburi oferece diferenciais que valorizam ainda mais a região – incluindo a localização vantajosa para os moradores e uma boa infraestrutura.

“É um bairro que está muito bem posicionado geograficamente e que tem uma dinâmica econômica muito forte, com grande parte da população de Jardim Camburi transitando para Serra para suas atividades profissionais. Além disso, o bairro tem uma infraestrutura muito boa, com amplas redes de transporte, comércio, bancárias, escolas e serviços de saúde. Isso torna o bairro super atrativo”, comenta.

Alexandre comenta ainda que, por se tratar de um bairro muito atrativo para as pessoas morarem, os investidores também o fazem, por enxergarem a possibilidade de operações de compra e venda interessantes.

Para Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia, essa valorização é um processo que teve início recentemente e que, graças às comodidades que o bairro oferece, deve continuar nos próximos anos.

“É um bairro que começou com uma população de classe média-baixa e passou por um crescimento a partir dos anos 2000, tanto de renda quanto de valorização dos imóveis. Então, Jardim Camburi tem tudo hoje, é praticamente uma cidade, e tende a crescer cada vez mais, tanto em população quanto em renda”, avalia.



Construtoras veem potencial na região

O Lago by Mivita é um dos empreendimentos de alto padrão que em breve estarão prontos no bairro Crédito: Mivita/Divulgação

E as construtoras da Grande Vitória observam de perto esse fenômeno, especialmente as que investem em novos empreendimentos em Jardim Camburi. Segundo a diretora administrativa da Mivita, Lívia Giacomin, Jardim Camburi se tornou um “bairro-cidade”, por possuir indicadores econômicos e número de habitantes mais expressivos que até alguns municípios do Estado.

Lívia aponta, ainda, uma tendência interessante nessa região: grande parte do público que compra os imóveis recém-lançados nela já moravam no bairro antes. Entre as razões que motivam esse comportamento, ela destaca a falta de opções para quem busca um imóvel mais completo – mas não quer sair de um bairro que oferece muitas vantagens.

“Isso acontecia tanto pelas plantas dos apartamentos como pela falta de um espaço de lazer maior e mais completo dentro do condomínio, com uma quadra ou uma brinquedoteca, por exemplo”, conta.

Para preencher essa lacuna, empresas começaram a levar empreendimentos de alto padrão para o bairro, ampliando a oferta dessa categoria de imóvel e acompanhando o desenvolvimento local. Segundo Fabiano Martins, gerente comercial da Épura, a chegada de mais opções dessa categoria de empreendimentos também contribui para a valorização de Jardim Camburi.

“Jardim Camburi vem se destacando por receber empreendimentos com ótima infraestrutura de lazer, conceito moderno e com preço de venda ainda muito competitivo em relação aos demais bairros. Com tudo isso, a demanda por moradia no bairro vem aumentando, chamando atenção não só para moradores, mas também investidores, fatores que levam a um aumento gradativo no preço de venda”, destaca.

A Épura também chegou ao bairro, com o seu primeiro lançamento em Jardim Camburi, o Lúmea Camburi, empreendimento de alto padrão. Localizado na avenida José Maria Vivacqua Santos, na Rodovia Norte/Sul, o empreendimento possui apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e mais de 20 opções de lazer.

“Quando demos início aos estudos para desenvolvimento do projeto Lúmea Camburi percebemos que nesta localização poderíamos aliar essas características à uma boa mobilidade urbana, pois temos fácil acesso às principais avenidas da cidade, à praia de Camburi, ao município de Serra e ainda a toda infraestrutura de lazer e serviço disponível no bairro”, conta Fabiano.

O diretor da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, destaca a importância do bairro, principalmente porque é o mais populoso de Vitória e tem uma extensão que os demais bairros da Capital não possuem. “O morador de Jardim Camburi não precisa sair do bairro para ter lazer, pois está próximo à praia, parques e praças”, afirma.

Ele também fala sobre o crescimento do bairro, que se desenvolveu na última década tanto no crescimento de renda de sua população quanto na valorização dos imóveis. “Jardim Camburi tem tudo hoje. É praticamente uma cidade e tende a crescer cada vez mais, tanto em população quanto em renda”, avalia

Veja os lançamentos de Jardim Camburi

Lúmea Camburi

O Lúmea Camburi, da Épura, tem unidades de 2 e 3 quartos Crédito: Épura/Divulgação

Sobre: unidades de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m². Área de lazer com playground, oficina kids, espaço teen, pub com sala de jogos, salão de festa, churrasqueira, espaço gourmet, spa, deck molhado e piscina com borda infinita, além de espaços destinados para o lazer e cuidado dos pets. O empreendimento também conta com serviços dentro do condomínio, como o espaço beauty , mercado autônomo e o coworking/café.

unidades de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m². Área de lazer com playground, oficina kids, espaço teen, pub com sala de jogos, salão de festa, churrasqueira, espaço gourmet, spa, deck molhado e piscina com borda infinita, além de espaços destinados para o lazer e cuidado dos pets. O empreendimento também conta com serviços dentro do condomínio, como o espaço , mercado autônomo e o coworking/café. Realização: Épura

Épura Localização: Avenida José Maria Vivacqua Santos, 573 - Aeroporto, Vitória - ES

Avenida José Maria Vivacqua Santos, 573 - Aeroporto, Vitória - ES Preços: a partir de R$ 811 mil

Serena

O Serena, da Mivita, tem apartamentos que vão até 250m² Crédito: Mivita/Divulgação

Sobre: apartamentos de 2 e 3 quartos, que variam de 100m² a 250m². O empreendimento vai contar com três torres de 11 pavimentos cada, que juntas terão um total de 57 apartamentos e 13 lojas no térreo. Também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de ter uma área comum com 1.200 m².

apartamentos de 2 e 3 quartos, que variam de 100m² a 250m². O empreendimento vai contar com três torres de 11 pavimentos cada, que juntas terão um total de 57 apartamentos e 13 lojas no térreo. Também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de ter uma área comum com 1.200 m². Realização: Mivita

Mivita Localização: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 1135, Jardim Camburi, Vitória - ES

Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 1135, Jardim Camburi, Vitória - ES Preços: a partir de R$ 1.600.827

Camburi Reserve Proeng Home

O Camburi Reserve Proeng Home terá unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Proeng/Divulgação

Sobre: o condomínio conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com metragem de 63,38m² a 85,73m². Possui espaços funcionais, como espaço convenience, espaço facilities, bike point / repair, espaço beauty, coworking, sala de reunião, espaço podcast, minimercado, pet home care e lavanderia. Na área de lazer, oferece salão de festas, cozinha, espaço gourmet, wine station , piscina adulto, deck molhado, piscina infantil, sunset lounge , playground, miniquadra infantil, gourmet grill , game room , pub bar , SPA com sauna e hidromassagem, espaço motriz e fitness center .

o condomínio conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com metragem de 63,38m² a 85,73m². Possui espaços funcionais, como espaço convenience, espaço facilities, bike point / repair, espaço beauty, coworking, sala de reunião, espaço podcast, minimercado, e lavanderia. Na área de lazer, oferece salão de festas, cozinha, espaço gourmet, , piscina adulto, deck molhado, piscina infantil, , playground, miniquadra infantil, , , , SPA com sauna e hidromassagem, espaço motriz e . Realização: Proeng

Proeng Localização: R. Carlos Lindenberg, 200 - Jardim Camburi, Vitória - ES

R. Carlos Lindenberg, 200 - Jardim Camburi, Vitória - ES Preços: a partir de R$ 709 mil

RZ25 Residencial Club

O RZ25 Residencial Club, da Impacto Engenharia Crédito: Impacto/Divulgação

Sobre: opções de unidades com 2 quartos (uma suíte), 3 quartos (uma suíte) e 3 suítes, de 61 m² a 148 m². Entre as opções de lazer do empreendimento, estão piscinas adulto e infantil, quadra recreativa, playground, salão de festas, brinquedoteca, salão de jogos, espaço gourmet e espaço para massoterapia.

opções de unidades com 2 quartos (uma suíte), 3 quartos (uma suíte) e 3 suítes, de 61 m² a 148 m². Entre as opções de lazer do empreendimento, estão piscinas adulto e infantil, quadra recreativa, playground, salão de festas, brinquedoteca, salão de jogos, espaço gourmet e espaço para massoterapia. Realização: Impacto

Impacto Localização: Av. Gov. Eurico Rezende, 250, Jardim Camburi, Vitória-ES

Lançamento da Empar