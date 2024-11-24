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Bairro-cidade

Entenda a alta valorização dos imóveis em Jardim Camburi; veja 5 lançamentos no bairro

Média do preço de venda de imóveis residenciais no bairro aumentou 16% nos últimos 12 meses; especialistas e construtoras listam motivos que explicam a valorização

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 09:00

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

24 nov 2024 às 09:00
Metro quadrado de Jardim Camburi foi o que mais valorizou nos últimos 12 meses em Vitória
Metro quadrado de Jardim Camburi foi o que mais valorizou nos últimos 12 meses em Vitória Crédito: Shutterstock
Nos últimos anos, o preço do metro quadrado em Vitória passou por uma valorização significativa, movida pela chegada de empreendimentos de alto padrão e um crescimento do setor imobiliário no pós-pandemia. Durante os primeiros meses de 2024 – e novamente no mês de outubro – a cidade teve o valor médio do metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras, segundo o índice FipeZap de venda residencial.
E um dos bairros da Capital capixaba que mais valorizaram nesse período foi Jardim Camburi, que até janeiro de 2023 figurava na parte de baixo da tabela de preço médio de venda dos imóveis residenciais. Até então, a região alternava posições na lista com outro bairro populoso de Vitória, que tem características parecidas: Jardim da Penha.
No entanto, de lá para cá, a média de preços em Jardim Camburi manteve um crescimento constante. Nos últimos 12 meses, a variação média dos preços de venda no bairro foi de +16%, segunda maior entre os bairros da capital, perdendo apenas para Bento Ferreira (+20,5%).

Localização e infraestrutura

O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, destaca que um dos motivos que explicam a valorização é a quantidade limitada de terrenos disponíveis para construção, que eleva o preço dos empreendimentos construídos na região.
Além disso, ele avalia que Jardim Camburi oferece diferenciais que valorizam ainda mais a região – incluindo a localização vantajosa para os moradores e uma boa infraestrutura.
“É um bairro que está muito bem posicionado geograficamente e que tem uma dinâmica econômica muito forte, com grande parte da população de Jardim Camburi transitando para Serra para suas atividades profissionais. Além disso, o bairro tem uma infraestrutura muito boa, com amplas redes de transporte, comércio, bancárias, escolas e serviços de saúde. Isso torna o bairro super atrativo”, comenta.
Alexandre comenta ainda que, por se tratar de um bairro muito atrativo para as pessoas morarem, os investidores também o fazem, por enxergarem a possibilidade de operações de compra e venda interessantes. 
Para Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia, essa valorização é um processo que teve início recentemente e que, graças às comodidades que o bairro oferece, deve continuar nos próximos anos.
“É um bairro que começou com uma população de classe média-baixa e passou por um crescimento a partir dos anos 2000, tanto de renda quanto de valorização dos imóveis. Então, Jardim Camburi tem tudo hoje, é praticamente uma cidade, e tende a crescer cada vez mais, tanto em população quanto em renda”, avalia.

Construtoras veem potencial na região

O Lago by Mivita é um dos empreendimentos de alto padrão que chegarão em breve a Jardim Camburi
O Lago by Mivita é um dos empreendimentos de alto padrão que em breve estarão prontos no bairro Crédito: Mivita/Divulgação
E as construtoras da Grande Vitória observam de perto esse fenômeno, especialmente as que investem em novos empreendimentos em Jardim Camburi. Segundo a diretora administrativa da Mivita, Lívia Giacomin, Jardim Camburi se tornou um “bairro-cidade”, por possuir indicadores econômicos e número de habitantes mais expressivos que até alguns municípios do Estado.
A empresa, inclusive, tem investido no bairro, sendo o seu primeiro lançamento na região o Lago by Mivita, que tem entrega prevista para 2025. Já o seu lançamento mais recente, o Serena, faz parte de um plano de novos empreendimentos em Jardim Camburi, que deve chegar a um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.
Lívia aponta, ainda, uma tendência interessante nessa região: grande parte do público que compra os imóveis recém-lançados nela já moravam no bairro antes. Entre as razões que motivam esse comportamento, ela destaca a falta de opções para quem busca um imóvel mais completo – mas não quer sair de um bairro que oferece muitas vantagens.
“Isso acontecia tanto pelas plantas dos apartamentos como pela falta de um espaço de lazer maior e mais completo dentro do condomínio, com uma quadra ou uma brinquedoteca, por exemplo”, conta.
Para preencher essa lacuna, empresas começaram a levar empreendimentos de alto padrão para o bairro, ampliando a oferta dessa categoria de imóvel e acompanhando o desenvolvimento local. Segundo Fabiano Martins, gerente comercial da Épura, a chegada de mais opções dessa categoria de empreendimentos também contribui para a valorização de Jardim Camburi.
“Jardim Camburi vem se destacando por receber empreendimentos com ótima infraestrutura de lazer, conceito moderno e com preço de venda ainda muito competitivo em relação aos demais bairros. Com tudo isso, a demanda por moradia no bairro vem aumentando, chamando atenção não só para moradores, mas também investidores, fatores que levam a um aumento gradativo no preço de venda”, destaca.
A Épura também chegou ao bairro, com o seu primeiro lançamento em Jardim Camburi, o Lúmea Camburi, empreendimento de alto padrão. Localizado na avenida José Maria Vivacqua Santos, na Rodovia Norte/Sul, o empreendimento possui apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e mais de 20 opções de lazer.
“Quando demos início aos estudos para desenvolvimento do projeto Lúmea Camburi percebemos que nesta localização poderíamos aliar essas características à uma boa mobilidade urbana, pois temos fácil acesso às principais avenidas da cidade, à praia de Camburi, ao município de Serra e ainda a toda infraestrutura de lazer e serviço disponível no bairro”, conta Fabiano.
O diretor da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, destaca a importância do bairro, principalmente porque é o mais populoso de Vitória e tem uma extensão que os demais bairros da Capital não possuem. “O morador de Jardim Camburi não precisa sair do bairro para ter lazer, pois está próximo à praia, parques e praças”, afirma.
Ele também fala sobre o crescimento do bairro, que se desenvolveu na última década tanto no crescimento de renda de sua população quanto na valorização dos imóveis. “Jardim Camburi tem tudo hoje. É praticamente uma cidade e tende a crescer cada vez mais, tanto em população quanto em renda”, avalia

Veja os lançamentos de Jardim Camburi

Lúmea Camburi

Lúmea Camburi da Épura
O Lúmea Camburi, da Épura, tem unidades de 2 e 3 quartos Crédito: Épura/Divulgação
  • Sobre: unidades de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m². Área de lazer com playground, oficina kids, espaço teen, pub com sala de jogos, salão de festa, churrasqueira, espaço gourmet, spa, deck molhado e piscina com borda infinita, além de espaços destinados para o lazer e cuidado dos pets. O empreendimento também conta com serviços dentro do condomínio, como o espaço beauty, mercado autônomo e o coworking/café.
  • Realização: Épura
  • Localização: Avenida José Maria Vivacqua Santos, 573 - Aeroporto, Vitória - ES
  • Preços: a partir de R$ 811 mil

Serena

Serena, da Mivita
O Serena, da Mivita, tem apartamentos que vão até 250m² Crédito: Mivita/Divulgação
  • Sobre: apartamentos de 2 e 3 quartos, que variam de 100m² a 250m². O empreendimento vai contar com três torres de 11 pavimentos cada, que juntas terão um total de 57 apartamentos e 13 lojas no térreo. Também inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de ter uma área comum com 1.200 m².
  • Realização: Mivita
  • Localização: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 1135, Jardim Camburi, Vitória - ES
  • Preços: a partir de R$ 1.600.827

Camburi Reserve Proeng Home

Camburi Reserve Proeng Home, da Proeng
O Camburi Reserve Proeng Home terá unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Proeng/Divulgação
  • Sobre: o condomínio conta com unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com metragem de 63,38m² a 85,73m². Possui espaços funcionais, como espaço convenience, espaço facilities, bike point / repair, espaço beauty, coworking, sala de reunião, espaço podcast, minimercado, pet home care e lavanderia. Na área de lazer, oferece salão de festas, cozinha, espaço gourmet, wine station, piscina adulto, deck molhado, piscina infantil, sunset lounge, playground, miniquadra infantil, gourmet grill, game room, pub bar, SPA com sauna e hidromassagem, espaço motriz e fitness center.
  • Realização: Proeng
  • Localização: R. Carlos Lindenberg, 200 - Jardim Camburi, Vitória - ES
  • Preços: a partir de R$ 709 mil

RZ25 Residencial Club

RZ25 Residencial Club, da Impacto Engenharia
O RZ25 Residencial Club, da Impacto Engenharia Crédito: Impacto/Divulgação
  • Sobre: opções de unidades com 2 quartos (uma suíte), 3 quartos (uma suíte) e 3 suítes, de 61 m² a 148 m². Entre as opções de lazer do empreendimento, estão piscinas adulto e infantil, quadra recreativa, playground, salão de festas, brinquedoteca, salão de jogos, espaço gourmet e espaço para massoterapia.
  • Realização: Impacto
  • Localização: Av. Gov. Eurico Rezende, 250, Jardim Camburi, Vitória-ES

Lançamento da Empar

  • Sobre: com opções de unidades studio e também com 1 ou 2 quartos. O empreendimento terá minimercado, espaço delivery, pub gourmet, espaço coworking, estação de recarga de carros elétricos e pet care, entre outros diferenciais. “Jardim Camburi se consolidou como um bairro com localização estratégica em relação a pontos importantes como o aeroporto, a praia e polos industriais e que, ao mesmo tempo, tem uma infraestrutura própria e de qualidade. Já vivemos uma valorização e a tendência é que essa ascendente se mantenha”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar.

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