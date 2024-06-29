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Camila Menezes

Artigo de Opinião

É diretora da Empar Incorporadora
Camila Menezes

A valorização contínua do metro quadrado em Jardim Camburi

Bairro está entre as dez áreas com o metro quadrado mais valorizado de Vitória; entenda o cenário do mercado imobiliário na região
Camila Menezes
É diretora da Empar Incorporadora

Públicado em 

29 jun 2024 às 11:00
O bairro Jardim Camburi, em Vitória, é um exemplo de como o desenvolvimento urbano e a valorização imobiliária podem transformar uma região. Historicamente visto como uma opção mais acessível para quem chegava à Capital, o bairro hoje encontra-se em um patamar comparável a áreas tradicionais e valorizadas como Bento Ferreira, Enseada do Suá e Jardim da Penha. Uma transformação que reflete diretamente o valor do metro quadrado e é impulsionada por vários fatores.
Entre eles, os investimentos diretos feitos pelo mercado imobiliário na região. Terrenos disponíveis vêm sendo disputados por incorporadores, atentos à demanda por imóveis no bairro, em um movimento que por si só já repercute na valorização do metro quadrado.
Se é preciso pagar mais por uma área, o valor do empreendimento que ali será construído também será mais alto, na relação direta entre demanda e oferta, custo e resultado.

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E, ao contrário do que se percebia há alguns anos, as aquisições são direcionadas para projetos que não seguem um único padrão. Há empreendimentos que oferecem de um a quatro quartos, com espaços de lazer diferenciados e únicos, imprimindo versatilidade aos imóveis e contemplando públicos e nichos variados. Há, por exemplo, diversas opções de imóveis mais sofisticados e bem estruturados, aumentando o interesse pelo bairro, gerando valorização e repercutindo sobre o valor do metro quadrado na região.
Tudo isso, além de valorizar imóveis, também contribui para uma transformação no perfil do bairro, que ganha cada vez mais vida própria e mais requinte.
Paralelo a esse movimento, Jardim Camburi se destaca pelo desenvolvimento de uma infraestrutura comercial e de serviços que atende a praticamente todas as necessidades de seus moradores. A cada dia, novos comércios, serviços de lazer, restaurantes, supermercados e escolas se estabelecem na região, que se torna cada vez mais autossuficiente e atraente para quem busca comodidade e qualidade de vida. A proximidade ao novo aeroporto e à Praia de Camburi é outro fator que agrega valor ao bairro, tornando-o estratégico para investidores e atrativo e prático para moradores.

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Um estudo realizado pela Futura Inteligência reforçou o potencial de crescimento de Jardim Camburi. O levantamento mostra que 47% dos novos imóveis projetados no bairro possuem três quartos, com uma média de tamanho de 97m². Isso indica uma tendência de construção de unidades voltadas para famílias que buscam conforto e espaço, alinhando-se com as expectativas de um público mais exigente.
Os números reforçam esse potencial: Jardim Camburi registrou a sétima maior valorização imobiliária de Vitória nos últimos 12 meses, posicionando-se entre as dez áreas com o metro quadrado mais valorizado da Capital. Em termos demográficos, Jardim Camburi tem, aproximadamente, 48.286 moradores, segundo o último censo do IBGE. Se o bairro fosse um município, seria a 13ª cidade mais populosa do Espírito Santo, sendo um indicativo claro do dinamismo da região.
Diante desse cenário, é fato que Jardim Camburi deixou de ser apenas uma opção viável para novos residentes, se consolidando como um dos bairros mais desejados de Vitória. A valorização contínua do metro quadrado traz investimentos imobiliários de alto padrão, que atraem moradores exigentes, que por sua vez demandam mais serviços e infraestrutura, retroalimentando a valorização do bairro. Para quem já reside em Jardim Camburi, a perspectiva de continuar no bairro, mudando para um imóvel melhor e com mais estrutura, é cada vez mais atraente. Para os investidores, o bairro representa uma oportunidade sólida e promissora.

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