Imóveis de luxo: o que o mercado espera dos novos profissionais

Mas também não dá para negar que algumas áreas sentem menos os impactos gerados por momentos de instabilidade econômica e política. Somado a esse aspecto, vemos a evolução do mercado de luxo no sentido de oferecer ao consumidor mais do que um produto, um imóvel, um bem... O que se pretende proporcionar hoje é mais do que isso. Busca-se proporcionar experiência, conceito, conexão com desejos, valores e estilos de vida.

No mercado imobiliário , setor em que atuamos há 40 anos, o profissional que chega com foco no mercado de luxo deve estar muito atento a esse novo momento. À qualificação geral, acrescenta-se a abertura ao novo, a disponibilidade e o interesse de estudar e de mergulhar nesse mundo cheio de exigências diferenciadas, e não importa se o objetivo é projetar, planejar, desenvolver ou comercializar e nem mesmo a idade e o tempo de carreira desse profissional.

Em todos os casos, é preciso entender que um imóvel de luxo não é necessariamente aquele que tem como características obrigatórias a ostentação e a grandiosidade. Pode ser exatamente o contrário disso e reunir atributos como autenticidade, praticidade, sustentabilidade, sendo um espaço para cultivar bem-estar e um estilo de vida.

Significa dizer que o luxo contemporâneo requer uma abordagem mais humanizada e personalizada, em que qualidade e funcionalidade são tão importantes quanto exclusividade. E aí entram em cena com destaque de protagonista espaços de lazer diferenciados, localizações estratégicas que combinam conveniência urbana e contato com a natureza, e empreendimentos que promovem o compartilhamento sem perder o requinte.

A sustentabilidade, a qualidade dos materiais e o conceito dos empreendimentos são aspectos importantes a serem considerados, dentro de uma abordagem em que o luxo passa a não ser um fim em si mesmo e demanda sentido e conexão.

Portanto, para aqueles que desejam ingressar ou se especializar no mercado de luxo, é preciso aguçar o olhar, abrir o coração e a mente e estar atento às tendências e às mudanças, entendendo aquilo que bem disse Belchior na intepretação inesquecível de Elis Regina: “o novo sempre vem”.