Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Imóveis de luxo: o que o mercado espera dos novos profissionais
Cecília Zon

Artigo de Opinião

É empresária e CEO da Invite
Cecília Zon

Imóveis de luxo: o que o mercado espera dos novos profissionais

O profissional do setor imobiliário que deseja ingressar no mercado de luxo deve estar atento ao novo momento deste nicho
Cecília Zon
É empresária e CEO da Invite

Públicado em 

27 jun 2024 às 10:00
O mercado de luxo é considerado por muitos um segmento imune a crises. A máxima pode não ser totalmente verdadeira, pois não há setor que esteja realmente livre de oscilações.
Mas também não dá para negar que algumas áreas sentem menos os impactos gerados por momentos de instabilidade econômica e política. Somado a esse aspecto, vemos a evolução do mercado de luxo no sentido de oferecer ao consumidor mais do que um produto, um imóvel, um bem... O que se pretende proporcionar hoje é mais do que isso. Busca-se proporcionar experiência, conceito, conexão com desejos, valores e estilos de vida.
Esses dois pontos têm movimentado, inclusive, o mercado de trabalho, e atraem para o mercado de luxo profissionais bem preparados, às vezes com formação e atuação prévia em outras áreas.

Veja Também

Corretor de imóveis: nova profissão de Marcello Antony é opção para quem busca mudar de carreira

Os segredos de um corretor de imóveis líder em vendas

Corretoras se destacam no setor de luxo e mostram o potencial das mulheres no mercado imobiliário

No mercado imobiliário, setor em que atuamos há 40 anos, o profissional que chega com foco no mercado de luxo deve estar muito atento a esse novo momento. À qualificação geral, acrescenta-se a abertura ao novo, a disponibilidade e o interesse de estudar e de mergulhar nesse mundo cheio de exigências diferenciadas, e não importa se o objetivo é projetar, planejar, desenvolver ou comercializar e nem mesmo a idade e o tempo de carreira desse profissional.
Em todos os casos, é preciso entender que um imóvel de luxo não é necessariamente aquele que tem como características obrigatórias a ostentação e a grandiosidade. Pode ser exatamente o contrário disso e reunir atributos como autenticidade, praticidade, sustentabilidade, sendo um espaço para cultivar bem-estar e um estilo de vida.
Significa dizer que o luxo contemporâneo requer uma abordagem mais humanizada e personalizada, em que qualidade e funcionalidade são tão importantes quanto exclusividade. E aí entram em cena com destaque de protagonista espaços de lazer diferenciados, localizações estratégicas que combinam conveniência urbana e contato com a natureza, e empreendimentos que promovem o compartilhamento sem perder o requinte.

Veja Também

Mansão suspensa: cobertura de 862m² na Praia do Canto está à venda por R$ 27 milhões

Mercado de luxo do ES atrai empresa paulista de mansões compartilhadas

Construtoras do ES apostam na tendência do "luxo silencioso"

A sustentabilidade, a qualidade dos materiais e o conceito dos empreendimentos são aspectos importantes a serem considerados, dentro de uma abordagem em que o luxo passa a não ser um fim em si mesmo e demanda sentido e conexão.
Portanto, para aqueles que desejam ingressar ou se especializar no mercado de luxo, é preciso aguçar o olhar, abrir o coração e a mente e estar atento às tendências e às mudanças, entendendo aquilo que bem disse Belchior na intepretação inesquecível de Elis Regina: “o novo sempre vem”.
Encarar este novo cenário como uma oportunidade de fazer melhor e fazer diferente pode ser fonte de motivação e inspiração. E gente motivada, inspirada, criativa e inovadora transforma o mundo e é bem-vinda em qualquer lugar e segmento.

Tópicos Relacionados

imoveis luxo Mercado de trabalho Mercado imobiliário Corretor de Imóveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados