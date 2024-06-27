Imóveis de luxo: o que o mercado espera dos novos profissionais

O mercado de luxo é considerado por muitos um segmento imune a crises. A máxima pode não ser totalmente verdadeira, pois não há setor que esteja realmente livre de oscilações.
Mas também não dá para negar que algumas áreas sentem menos os impactos gerados por momentos de instabilidade econômica e política. Somado a esse aspecto, vemos a evolução do mercado de luxo no sentido de oferecer ao consumidor mais do que um produto, um imóvel, um bem... O que se pretende proporcionar hoje é mais do que isso. Busca-se proporcionar experiência, conceito, conexão com desejos, valores e estilos de vida.
Esses dois pontos têm movimentado, inclusive, o mercado de trabalho, e atraem para o mercado de luxo profissionais bem preparados, às vezes com formação e atuação prévia em outras áreas.
No mercado imobiliário, setor em que atuamos há 40 anos, o profissional que chega com foco no mercado de luxo deve estar muito atento a esse novo momento. À qualificação geral, acrescenta-se a abertura ao novo, a disponibilidade e o interesse de estudar e de mergulhar nesse mundo cheio de exigências diferenciadas, e não importa se o objetivo é projetar, planejar, desenvolver ou comercializar e nem mesmo a idade e o tempo de carreira desse profissional.
Em todos os casos, é preciso entender que um imóvel de luxo não é necessariamente aquele que tem como características obrigatórias a ostentação e a grandiosidade. Pode ser exatamente o contrário disso e reunir atributos como autenticidade, praticidade, sustentabilidade, sendo um espaço para cultivar bem-estar e um estilo de vida.
Significa dizer que o luxo contemporâneo requer uma abordagem mais humanizada e personalizada, em que qualidade e funcionalidade são tão importantes quanto exclusividade. E aí entram em cena com destaque de protagonista espaços de lazer diferenciados, localizações estratégicas que combinam conveniência urbana e contato com a natureza, e empreendimentos que promovem o compartilhamento sem perder o requinte.
A sustentabilidade, a qualidade dos materiais e o conceito dos empreendimentos são aspectos importantes a serem considerados, dentro de uma abordagem em que o luxo passa a não ser um fim em si mesmo e demanda sentido e conexão.
Portanto, para aqueles que desejam ingressar ou se especializar no mercado de luxo, é preciso aguçar o olhar, abrir o coração e a mente e estar atento às tendências e às mudanças, entendendo aquilo que bem disse Belchior na intepretação inesquecível de Elis Regina: “o novo sempre vem”.
Encarar este novo cenário como uma oportunidade de fazer melhor e fazer diferente pode ser fonte de motivação e inspiração. E gente motivada, inspirada, criativa e inovadora transforma o mundo e é bem-vinda em qualquer lugar e segmento.