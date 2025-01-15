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Ranking nacional

Vitória e Vila Velha entre as melhores cidades para investir em imóveis no Brasil

Estudo realizado em todo o país aponta valorização e crescimento acima da média do mercado imobiliários nos dois municípios do Espírito Santo

Públicado em 

15 jan 2025 às 16:00
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Imagem aérea da Praia de Itaparica em Vila Velha
Vila Velha é a segunda melhor cidade do país para se investir em imóvel na planta e aluguel de curta temporada Crédito: Luciney Araújo
Vila Velha e Vitória estão entre as melhores cidades para investir em imóveis no Brasil, segundo pesquisa realizada pela MySide, startup imobiliária que deve começar a operar no Estado ainda este ano, de acordo com entrevista exclusiva com o CEO da empresa, Ronal Balena.
De acordo com o levantamento, Vila Velha é a segunda melhor cidade do país quando o assunto é investir em imóveis na planta, com uma rentabilidade média de 20,3% no ano no período de 2019 e 2024 (na frente está Itapema, em SC, com 22,1%). Já a Capital capixaba fecha o top 10, com 17,4% de rentabilidade média.
O município canela-verde ainda é destaque no ranking de cidades com melhor estimativa de retorno em imóveis de aluguel de curta duração (short stay), que também aparece em segundo lugar, com rentabilidade de 16,3% ao ano, atrás apenas de Itapema, com 17%.
Segundo Balena, o estudo foi realizado considerando um ciclo completo de cinco anos, analisando o comportamento do mercado imobiliário nas duas cidades capixabas; a valorização imobiliária nesse período e uma comparação com investimentos tradicionais, como renda fixa, poupança e dólar.
“Vitória e Vila Velha oferecem um combo de qualidade de vida muito importante, somado a uma escassez de terrenos em áreas estratégicas. São mercados maduros e que vão começar a valorização de seu metro quadrado em um nível mais alto”, acrescenta.
Ele complementa ainda que esse foi um dos motivos da empresa, que tem negócios em Estados como Santa Catarina, Paraná, Goiás e São Paulo, decidir investir nas duas cidades capixabas. “Fizemos um levantamento com 106 empreendimentos ativos, que correspondem à praticamente metade do que foi analisado em Belo Horizonte (MG),e o mercado de Vila Velha e Vitória se mostrou bastante aquecido”, conta.

Grand fecha contrato de R$ 50 milhões com Banco do Brasil

A Grand Construtora fechou recentemente um contrato de R$ 50 milhões com o Banco do Brasil para o financiamento das obras do Una Residence, em Vitória. O empreendimento, lançado no início de 2023, já tem 85% de suas unidades comercializadas e será um dos prédios mais altos da Capital, com unidades de 4 suítes de 150m², localizado em Bento Ferreira.

 “A parceria com mais uma nova instituição financeira histórica amada pelos brasileiros, o Banco do Brasil, é reflexo da contínua credibilidade da Grand, com organização interna e indicadores de excelência, respaldados pela auditoria contábil independente da BDO”, conta o diretor financeiro da Grand, Eduardo Schwartz Borges.

Missão empresarial do Sinduscon na China

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Missão do Sinduscon-ES na China será experiência de imersão tecnológica e de negócios no mercado de engenharia do país Crédito: Shutterstock
O Sindicato da indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) está organizando a Missão Internacional Shanghai 2025, que será uma experiência de imersão tecnológica e de negócios no mercado de engenharia daquele país. A missão acontecerá de 18 a 31 de março de 2025, tendo como evento central a CBD-IBCTF, a maior feira de construção civil do mundo, que receberá mais de 600 expositores.
Além disso, a missão fará visitas técnicas a obras industriais e imobiliárias chinesas. Leonardo Abreu, diretor de Obras Industriais e Corporativas do Sinduscon-ES, disse que também faz parte da programação visitas às obras de infraestrutura e ampliação do Porto de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.
“Uma obra de engenharia fantástica e um hub logístico de dimensões continentais. O evento não é apenas uma viagem, mas uma janela estratégica para novos negócios, transferência tecnológica e expansão internacional”, reforça.

Espírito Madeira 2025 confirma data para a terceira edição

A terceira edição da Espírito Madeira – Design de Origem já tem data marcada: de 11 a 13 de setembro de 2025, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o "Polentão", em Venda Nova do Imigrante (ES). Em 2024, a feira reuniu 7 mil visitantes, movimentou cerca de R$ 27 milhões em negócios e contou com a participação de cem empresas de 12 estados brasileiros. Paula Maciel, uma das idealizadoras, afirma que o objetivo é expandir o alcance da feira, integrando novos parceiros e ampliando as oportunidades para o setor.

Capixaba estreia no Decorado Casa Vogue em SP

As mesas de centro “Bem Me Quer” foram projetados pela designer de mobiliário capixaba Natalia Scarpati
As mesas de centro “Bem Me Quer” foram projetados pela designer de mobiliário capixaba Natalia Scarpati Crédito: Divulgação
A designer capixaba de mobiliário Natalia Scarpati estreia no Decorado Casa Vogue, em São Paulo, com sua nova linha criativa: as mesas de centro “Bem Me Quer”, nos tons Napoleon Bourdeaux (vermelha com veios brancos e marrons) e Dolomítico Lunar (cinza com veios escurecidos).
Produzido pela Casa Vogue, o showroom fica disponível até março, e se encontra no mesmo espaço onde será construído o Residencial Faena São Paulo, que trará experiências de luxo, gastronomia, arte e cultura.
“Ter uma das minhas peças no Decorado Casa Vogue é muito especial, pois o público podem ter uma ideia do que a ‘Bem Me Quer’ pode ser. Meu intuito é fazer a mesa com medidas e cores personalizadas, para atender ao desejo de cada cliente”, diz.

MAIS METRO QUADRADO

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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