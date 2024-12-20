Dois capixabas estão na lista dos 100 mais influentes do mercado imobiliário brasileiro

Mercado imobiliário capixaba tem dois representantes entre os mais influentes do país Crédito: Luciney Araújo

A lista de 2024 com os 100 mais influentes do mercado imobiliário brasileiro saiu nesta semana e dois capixabas fazem parte dela. A iniciativa conta com o apoio do Sistema Cofeci-Creci e do Ibrep e os nomes foram selecionados a partir de critérios de relevância empresarial e setorial e votados por mais de 5 mil pessoas da comunidade da Cupola e do Imobi Report, entidades responsáveis pela criação da lista, que começou no ano passado.

Os profissionais destacados estão divididos em cinco categorias: Vendas, Aluguel, Inovação e Representantes do Setor. Segundo a organização, “a iniciativa reconhece as personalidades mais impactantes, visionárias e inovadoras que estão moldando o futuro do setor no Brasil”.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, integra a lista na categoria Representantes do Setor. Segundo o dirigente, esse reconhecimento é uma vitória conjunta de todos os associados.

Eduardo Fontes é presidente da Ademi-ES Crédito: Ademi-ES/Divulgação

“As atuações que temos feito junto a outras entidades de classe juntamente com as participação em eventos tem sido uma forma de congregar cada vez mais as pessoas a participar do mercado imobiliário com boas discussões. Eu fiquei muito satisfeito e também um pouco surpreso. É um reconhecimento que considero uma vitória dos associados capixabas e dos nossos parceiros”, conta.

Eduardo Fontes tem 45 anos e é graduado em administração de empresas pela Fumec/MG, com MBA em Finanças pelo IBMEC-SP. Além de dirigir a Ademi-ES, ele é também diretor da Empar Incorporadora e sócio da Thonic Consultoria Imobiliária, empresa que atua na gestão comercial de lançamentos imobiliários. É casado com Cristiane Menezes, com quem tem dois filhos, Nicolas (16) e Thomas (15).

Já a advogada especialista em locações imobiliárias Raquel Queiroz entrou para a lista pelo segundo ano consecutivo. Ela foi eleita na categoria dos 20 mais influentes no Aluguel. Raquel dedicou os últimos 15 anos às locações imobiliárias. Ela é criadora do Movimento Locações de Excelência e atua em outras frentes com assessorias preventivas e consultorias especializadas.

Este é o segundo ano consecutivo que Raquel Queiroz recebe o re Crédito: Divulgação

Raquel Queiroz atua como palestrante, professora da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-ES e gestora da Subcomissão de Boas Práticas de Mercado da Comissão de Locação e de Compartilhamento de Espaços do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim).

“É com imensa alegria que recebo o reconhecimento de estar entre os 100 nomes mais influentes do mercado imobiliário no Brasil. Esse resultado reflete anos de dedicação, estudo e muito trabalho transformando a gestão de locações com soluções práticas, simples e blindadas”, avalia.

Grand inaugura estande do Salt em Guarapari A Grand Construtora abre as portas do estande do Salt by Grand no próximo dia 27. Este será o primeiro empreendimento da empresa na cidade-saúde. localizado na Enseada Azul, o lançamento terá apartamentos de 180m² a 200m², todos com quatro suítes. O espaço tem projeto de interiores da Amazonas Arquitetos e conta com uma maquete do empreendimento e um decorado de 4 suítes. O estande terá funcionamento diário das 9h às 21h, com sunsets exclusivos aos sábados, de 11/01 a 01/02.

Pré-lançamento da Empar em Jardim Camburi

O Ônix será lançado ainda este mês pela Empar, em Jardim Camburi Crédito: Empar/Divulgação

A Empar Incorporadora está em fase de pré-lançamento do seu novo empreendimento, localizado em Jardim Camburi, às margens da avenida Norte Sul. Com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 44 milhões, o Ônix terá 76 apartamentos distribuídos em 10 pavimentos, com opções de 2 quartos com áreas de 54m² a 62m²; apartamentos de 1 quarto com áreas entre 34m² e 43m²; e studios a partir de 33m². O valor médio do metro quadrado fica em torno de R$ 13 mil.

As unidades serão entregues com rebaixamento de gesso, fechaduras digitais e pontos para instalação de cooktop e forno elétrico. “O Ônix foi desenvolvido para atender um público jovem que busca uma moradia versátil e de alto padrão, com comodidade e conforto,” afirma a diretora da Empar, Camila Menezes.

O empreendimento foca em áreas dedicadas ao bem-estar e à conveniência, como minimercado para compras rápidas Crédito: Empar/Divulgação

O empreendimento foca em áreas dedicadas ao bem-estar e à conveniência, como coworking, minimercado para compras rápidas e um espaço para armazenamento de encomendas. O Ônix vai contar ainda com pub gourmet, pet care para quem tem animais de estimação, bicicletário, academia com área externa e espaço funcional para atividades variadas. Parte do lazer também está localizado na cobertura, com piscina com deck molhado e sky lounge.

Lazer do empreendimento terá um pub gourmet Crédito: Empar/Divulgação

“A busca é por praticidade, conforto e bem-estar. Os prédios precisam oferecer esses espaços conectados com as novas demandas. O Ônix reflete essa nova perspectiva, proporcionando uma vivência única em Jardim Camburi, uma das regiões mais valorizadas de Vitória”, pontua.

Empreendimento da Mivita já tem 50% das unidades vendidas E por falar em Jardim Camburi, outro empreendimento recentemente lançado por lá e adiantado aqui na coluna, o Serena, da Mivita, já está com 50% das unidades já vendidas. O projeto oferece diferenciais como apartamentos com piscina exclusiva, sistema de energia solar e reaproveitamento de água. Previsto para 2028, o Serena terá três torres com 11 pavimentos cada, sendo um total de 57 apartamentos (de 100m² a 250m²), além de 13 lojas no térreo.

Proeng completa 35 anos e entrega o seu empreendimento de número 92

O Beach Walk Proeng Home está localizado na Praia de Itaparica Crédito: Empar/Divulgação

A construtora Proeng entregou o 92º empreendimento, o Beach Walk Proeng Home, localizado na Praia de Itaparica. O projeto, assinado por Sandro de Morais Pretti, tem unidades de 2 ou 3 quartos e espaços funcionais e compartilhados, como coworking, convenience service, beach point, sport point, bike sharing e sea lounge. No lazer, salão de festas, gourmet grill, praça da família, playground, área descoberta, piscina, deck molhado, sauna integrada à piscina e fitness.

A empresa, que este ano completou 35 anos de existência, já atendeu mais de 5 mil famílias, com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, e atua em engenharia, shoppings, hotelaria e participações, com presença no Brasil e no exterior por meio da Proeng América. Também administra empreendimentos como o Shopping Jardins e o Proeng Hall, além de investir em sustentabilidade com os selos Proeng ECO, Tecno e Smart.