Veja os lançamentos imobiliários previstos para o ES em 2025

36,3% das obras em construção na Grande Vitória estavam na fase de acabamento Crédito: Fernando Madeira

2024 do mercado imobiliário do Espírito Santo foi marcado por grandes lançamentos e um cenário de aquecimento nos lançamentos, com cerca de 5 mil novas unidades e mais de 70 mil empregados no setor só na Grande Vitória, segundo dados mais recentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES).

Para o presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, a retomada de obras importantes e os cenários econômico e político em 2024 favoreceram o crescimento desse mercado.

“O setor da construção apresentou bom desempenho em 2024, impulsionado pelo aquecimento do mercado imobiliário, com a retomada de obras do Programa Minha Casa Minha Vida, e também pelas obras relacionadas ao ano eleitoral, pelo dinamismo do mercado de trabalho e pela recuperação da economia brasileira”, avalia.

Douglas destaca ainda que o interesse do público em adquirir esses imóveis acompanhou a crescente do número de lançamentos, com o percentual de vendas atingindo 73,2% no Censo Imobiliário divulgado pelo Sinduscon-ES no primeiro semestre do ano – em comparação aos 68,9% da pesquisa anterior.

Outro dado que chama a atenção no relatório do Sinduscon-ES é a quantidade de obras que estavam na fase de acabamento, que representam 36,3% do total em construção.

Além disso, a variação acumulada do preço de venda residencial em Vitória foi de 9,59% até novembro de 2024, segundo o Índice FipeZap de Venda Residencial. Entre as capitais brasileiras monitoradas no relatório, a capixaba foi a nona que mais valorizou no ano passado. Já a variação da locação residencial foi de 9,95% no mesmo período, colocando Vitória como a décima capital com maior valorização no país.

Com a alta dos juros , que tende a dificultar o acesso ao crédito, a previsão do Sinduscon-ES é que este ano o mercado pode passar por uma desaceleração, comparado ao ano passado.

No entanto, empresas do setor se mostram otimistas com 2025 e preparam lançamentos que podem movimentar esse cenário e a economia do Estado.



Conheça alguns dos lançamentos de 2025 no Espírito Santo

Javé Construtora

A construtora planeja seis lançamentos para 2025, além da retomada de uma obra na Praia da Costa.

Os empreendimentos verticais da Javé para o primeiro semestre incluem o Residencial Heleganz – com unidades de 130 m² a 150 m² de quatro quartos –, em Itapuã, e dois projetos na Praia da Sereia (também em Vila Velha): um de alto padrão, com 31 apartamentos de 4 a 5 suítes e outro focado em apartamentos das tipologias studio e 2 quartos.

Para o segundo semestre, está previsto o lançamento de um projeto em Itapuã, localizado na esquina das ruas Humberto Serrano e Major Nodge.

A construtora prepara ainda dois projetos horizontais para a segunda metade do ano: um condomínio em Iriri e outro em Vila Velha, que trará casas planejadas com um conceito exclusivo em condomínio fechado.

Empar

O Ônix, da Empar, já está em fase de pré-lançamento Crédito: Empar/Divulgação

A incorporadora vai lançar um empreendimento em Jardim Camburi, o Ônix, que já está em fase de pré-lançamento.

Com 76 apartamentos distribuídos em 10 pavimentos, o projeto terá opções de dois quartos, com áreas de 54 a 62 m²; apartamentos de um quarto, com áreas entre 34 e 43 m²; e studios a partir de 33 m².

Os diferenciais do Ônix incluem mini market, espaço delivery, pub gourmet, coworking e estação de recarga de carros elétricos.

Morar Construtora

A construtora vai lançar quatro novos empreendimentos residenciais na Grande Vitória: um em Vila Velha e três na Serra.

Na Serra, a linha “Vista” da empresa ganha duas novas opções, enquanto o terceiro projeto é voltado para o médio-alto padrão.

Kemp Empreendimentos

A Kemp Empreendimentos planeja lançar, no primeiro semestre de 2025, um empreendimento na Praia de Itaparica: o condomínio Ilha de Skopelos.

O projeto terá apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, além de lazer completo, serviços e áreas comuns projetadas especialmente para os moradores.

Soma Urbanismo

Com lançamentos no Espírito Santo e na Bahia, a empresa estima um Valor Geral de Vendas de R$ 950 milhões.

Em terras capixabas, estão previstos os lançamentos de um loteamento em Colatina e um em Guriri.

igom e Mazzini

A desenvolvedora e a construtora planejam lançar dois empreendimentos em 2025, ambos em Vitória.

O primeiro, de alto padrão, que será lançado no primeiro semestre e fica no Barro Vermelho, contará com unidades de 4 suítes. O segundo vai ter unidades com tipologia studio e ficará na Leitão da Silva.

Grand Construtora

A construtora está preparando dois lançamentos para este ano, um em Vitória e outro em Vila Velha.

Os empreendimentos serão de alto-padrão e contam com o conceito de “oásis urbanos”.

Mivita

Para 2025, está previsto o lançamento de um empreendimento no bairro Jardim Camburi, em Vitória, que terá unidades de 3 quartos.

Sipolatti.inc

A incorporadora planeja dois lançamentos para 2025, localizados na Praia da Costa e na Praia de Itapoã, que têm VGV estimado de R$ 100 milhões e somarão 150 unidades.

Os projetos são voltados para moradores de curta temporada e integrados a um mall de lojas.

Mocelin Engenharia

A empresa anunciou um lançamento para 2025, na Praia do Canto, localizado na Rua Desembargador Sampaio.

O empreendimento contará com apartamentos de 1 quarto e studios.

RS Construtora

A construtora planeja lançar um empreendimento na Rua Arlindo Braz do Nascimento, em Barro Vermelho, para o primeiro semestre e tem dois lançamentos na Praia do Canto planejados para a segunda metade do ano.

Galwan

O Solar Augusto Faria, próximo lançamento da Galwan, está a duas quadras da praia Crédito: Galwan/Divulgação