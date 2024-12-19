Mercado imobiliário nacional e capixaba apresenta resultados positivos em 2024

Apesar dos desafios enfrentados, o setor imobiliário segue aquecido, deixando uma marca positiva no cenário capixaba Crédito: Shutterstock

O ano de 2024 chega ao fim, e, apesar dos desafios enfrentados, o setor imobiliário segue aquecido, deixando uma marca positiva no mercado nacional e, em especial, no Espírito Santo.

A economia capixaba apresentou um bom desempenho no período, com crescimento constante e índices superiores à média nacional, o que reforçou a atratividade do setor para compradores e investidores que reconhecem o potencial da nossa região.

De acordo com dados divulgados em novembro pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em entrevista coletiva online, o mercado imobiliário brasileiro obteve resultados significativos no terceiro trimestre de 2024. Houve um crescimento de 20,1% nos lançamentos e de 20,8% nas vendas de unidades habitacionais verticais, em comparação ao mesmo período de 2023.

No acumulado de janeiro a setembro, os números mantiveram a trajetória de alta: os lançamentos aumentaram 17,3% e as vendas cresceram 19,7%. Esse desempenho reflete o esforço contínuo do setor em atender à crescente demanda por moradias, especialmente no segmento de interesse social.

Com base nos resultados do terceiro trimestre, a CBIC revisou sua projeção para o PIB do setor de construção civil em 2024, estimando um crescimento de 3,5% ao longo do ano.

Ainda de acordo com o levantamento da CBIC, 95.063 unidades verticais foram lançadas no terceiro trimestre de 2024 nas 221 cidades analisadas, incluindo todas as capitais e principais regiões metropolitanas. No mesmo período, as vendas somaram 105.921 unidades, marcando um recorde desde o início do monitoramento, em 2016.

Se considerarmos o volume de financiamento imobiliário realizado no primeiro semestre de 2024, o desempenho foi expressivo, com R$ 149,4 bilhões, representando um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Outro dado relevante foi a recente pesquisa realizada pela Brian Inteligência, apontando que 46% dos entrevistados do quarto trimestre de 2024 manifestaram intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses.

Esse cenário é reflexo da confiança na economia e dos esforços conjuntos entre empresas e governo para impulsionar o mercado imobiliário e, consequentemente, o setor de construção civil.

O segmento imobiliário é um dos pilares do desenvolvimento social e econômico do Brasil, e a construção civil desempenha papel crucial nesse contexto impulsionando a geração de empregos, dinamizando a economia e viabilizando a concretização de sonhos – seja na aquisição do primeiro imóvel, na expansão de negócios ou em novos investimentos.

Em relação ao Espírito Santo, o avanço no mercado imobiliário é resultado da combinação de fatores como a estabilidade econômica, a qualidade de vida e a constante melhoria da infraestrutura local.

Os financiamentos imobiliários concedidos pelos principais bancos cresceram mais de 20% nos nove primeiros meses do ano quando comparados ao mesmo período do ano passado. Também aumentamos em número de lançamentos, vendas e unidades.

Um exemplo dessa valorização é o bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Novos empreendimentos residenciais e comerciais têm surgido na região, tornando o bairro mais atrativo para investidores e para famílias que buscam moradia.

Já a capital, Vitória, deteve uma série de novos lançamentos e manteve aquecidas as negociações entre investidores, além do segmento de locações, muito demandado.

Os imóveis em Vitória mantiveram-se com valorização muito atrativa e com ótimo desempenho em liquidez, tendo os bairros Praia do Canto, Barro Vermelho, Enseada do Suá e Mata da Praia como os mais valorizados.

Em meio aos bons resultados alcançados, entretanto, o setor seguirá em 2025 com grandes desafios a enfrentar. Os juros altos são um deles, estando entre os inibidores do crescimento do nosso segmento e de toda a economia.

Diante disso, é fundamental que as empresas do mercado busquem soluções criativas e inovadoras para manter o setor imobiliário em constante evolução. Devemos atuar de forma integrada, com estratégias sólidas e uma visão de mais longo prazo, garantindo o desenvolvimento sustentável do nosso mercado.