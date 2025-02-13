Condomínio de lotes Boulevard Guarapari terá espaço dedicado à moqueca

Boulevard Guarapari terá cerca de 250 mil m² de área verde, duas nascentes e um lago contemplativo Crédito: Vaz Desenvolvimento/ Divulgação

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário apresentou nesta quarta-feira (13) o condomínio de alto padrão Boulevard Guarapari Residence & Resort, como adiantado pela coluna . O empreendimento ficará localizado na região de Colina Verde, a 4 km das principais praias do município e terá 453 lotes de 300m² a 806m², com uma estrutura de lazer de mais de 18,9 mil metros quadrados espalhada por todo o condomínio, incluindo um espaço dedicado à moqueca.

Segundo o diretor executivo da Vaz, Werle Carlos Silva, será um espaço gourmet, voltado para eventos do condomínio, especialmente projetado para o preparo da moqueca capixaba, “ícone do patrimônio cultural do Espírito Santo”.

Piscina com borda infinita é um dos itens de lazer do Boulevard Guarapari Crédito: Vaz Desenvolvimento/ Divulgação

Além disso, haverá itens de lazer como clube esportivo com academia, spa e sauna; sport grill; quadras poliesportiva e de tênis; clube social com espaço gourmet; deck do lago; três playgrounds; quadra de beach tennis; espaço pet e praças.

Com uma área total de mais de 577 mil metros quadrados, o condomínio terá uma área verde de mais de 249 mil metros quadrados, o que dá cerca de 40% de mata preservada, segundo Werle. Além de estar próximo às praias, o empreendimento fica a 14 km de Buenos Aires, região montanhosa de Guarapari, que se tornou um novo polo gastronômico e de turismo capixaba.

Boulevard Guarapari Residence & Resort terá complexo de lazer com clubes esportivo e social Crédito: Vaz Desenvolvimento/ Divulgação

Ao todo, o investimento será de R$ 150 milhões. Os preços ainda não foram divulgados, a expectativa é que isso seja anunciado no mês de março. “Temos ainda mais de R$ 5 bilhões de landbank para lançarmos nos próximos três anos e mais de R$ 18 milhões de metros quadrados entregues e em construção dentro e fora do Espírito Santo. Atualmente, estamos prospectando negócios na Bahia”, adianta o CEO da empresa, Douglas Vaz.

Nazca prepara dois lançamentos para este ano A Nazca prepara dois lançamentos para acontecer no segundo semestre do ano: um de alto padrão na Mata da Praia, de frente para o mar e outro no Barro Vermelho. Seu empreendimento mais recente foi o Youniverse, na Enseada do Suá, Vitória, adiantado pela coluna, que tem 352 unidades divididas em studios e 1, 2 e 3 quartos, em parceria com a Apex e a Impacto, no final do ano passado, que já tem 50% das unidades vendidas.

MGV apresenta seu primeiro empreendimento de short stay na Praia do Canto

O Forma Praia do Canto terá 70 unidades Crédito: MGV Engenharia/Divulgação

E por falar em unidades tipo studio, a MGV Engenharia lança, neste sábado (15), o seu primeiro empreendimento com foco no aluguel de curta e média temporada (short and medium stay). Localizado na avenida Rio Branco, o Forma Praia do Canto terá 70 unidades divididas em studio e 1 quarto de 28m² a 40m², gardens de até 72m² e apartamentos duplex com até 39m².

Segundo o diretor executivo da MGV, Manoel Ferreira Neto, o empreendimento já teve cerca de 50% das unidades comercializadas no pré-lançamento. “Ele tem tido uma aceitação muito boa, pois é um produto todo pensado para esse perfil: um condomínio de baixo valor e lazer com funcionalidades e facilidades, como podcast, sala de reuniões e espaço para maquiagem; lavanderia Omo e mercado autônomo. São espaços feitos para se tornarem extensão dos apartamentos”, explica.

Forma Praia do Canto

De acordo com o executivo, o empreendimento terá a empresa Seazone para o gerenciamento das unidades que optarem para funcionar como aluguel de curta temporada. “Escolhemos essa empresa porque ela permite que o proprietário faça o bloqueio da disponibilidade de sua unidade quando quiser. A empresa fica encarregada da manutenção, rouparia, entre outros”, complementa.

Os apartamentos estão sendo comercializados a partir de R$ 825 mil (unidade 903) e o foco são investidores, mas também o poupador e futuros moradores que não residem em Vitória, mas desejam ter um local para se hospedar durante um período do ano e manter os demais dias locados. O lançamento será realizado a partir das 10h, no estande do evento, em Vitória.

Empresa capixaba de marketing imobiliário de olho na Europa Os sócios da Pixerama, Thiago Setubal e André Rodrigues vão levar empresários brasileiros em uma missão de negócios em Lisboa, Portugal, que vai acontecer de 17 a 27 de fevereiro. Com foco no mercado imobiliário, a empresa convidou representantes da Archer Desenvolvimento, Arus Arquitetura, Vixus Investiments, Keen Studios, PixCRM e Maxhunter para realizar esse networking com empresários do mercado imobiliário europeu. “Serão 10 dias de muito conhecimento e troca de experiências com a possibilidade de mostramos para um grupo de empresários portugueses o potencial das soluções e serviços de alto desempenho para o segmento imobiliário que as empresas brasileiras representam”, afirma o sócio da Pixerama Thiago Setubal.

Javé abre apartamento decorado na Praia de Itaparica

O Sky Garden Residence, lançamento da Javé Construtora na Praia de Itaparica, com unidades de 2 e 3 quartos de até 153,43m², está com uma unidade garden decorada para visitação. A inauguração acontece neste sábado (15), a partir das 9h, com um brunch especial.