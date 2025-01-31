Rede imobiliária do ES fica em 1° com mais de R$ 16 milhões em comissões

Rede de imobiliárias teve o maior percentual de crescimento de valor geral de comissão do Brasil: 131,33% Crédito: Shutterstock

A RE/Max Espírito Santo faturou R$ 16,48 milhões em comissões em 2024, chegando ao primeiro lugar como a regional com maior percentual de crescimento de valor geral de comissão do Brasil: 131,33%. O segundo lugar ficou com Goiás (108,89%) e o terceiro, com Alagoas (97,33%). Além disso, a rede imobiliária ficou com a quarta posição no crescimento bruto de valor geral de comissão em 2024.

Os resultados foram divulgados no evento on-line Kick Off da RE/Max Brasil que aconteceu nesta semana. Quanto às agências capixabas, entre mais de 600 imobiliárias no Brasil, três ficaram no Top 10 nacional. Os sócios da master franquia regional no Estado, Aluísio Sarlo, Eduardo Ambrósio, Thiago Setúbal e André Rodrigues promoveram a premiação “Melhores do Ano 2024” para corretores e agências com as melhores performances de vendas no ano pela rede.

“O faturamento de R$ 16,48 milhões em comissões é uma marca incrível e mostra o compromisso da regional capixaba com a excelência. Se compararmos com o mesmo período de 2024 para 2023, a RE/Max Espírito Santo cresceu 130%. Ainda batemos a meta de recrutamento de corretores e transações imobiliárias”, afirma Eduardo Ambrósio.

Imobiliárias capixabas premiadas

Na categoria Pleno, franquias de 1 a 3 anos de idade, a RE/Max Rede Foccus Prime I (Vitória) ficou com o 1º lugar; já a RE/Max Imovi (Vitória) ficou em 3º lugar e a RE/Max Häuser (Vitória) alcançou 6º lugar. Entre os 10 melhores multioffices, RE/Max Rede Foccus Prime I (Vitória) está em 5º lugar.

No universo de mais de 10 mil agentes no Brasil, Hudnei Calmon, da RE/Max Rede Foccus Prime I (Vitória) ficou em 6º lugar. No top dos 100 corretores estão Renato Avelar, da RE/Max Häuser (Vitória) em 18º lugar, Luiz Eugênio Paixão (55º), da RE/Max Imovi (Vitória), e Carlos Henrique Veras (60º), da RE/Max Rede Foccus Prime I (Vitória). Já entre os melhores times do Brasil, a equipe de Juliana Leão marcou presença em 10º lugar.

Programa de exportação de rochas traz visitantes de 10 países em ação inédita no ES O It’s Natural – Brazilian Natural Stone está com uma agenda que inclui visitas técnicas no Espírito Santo e presença na Marmomac Brazil, feira de rochas naturais que acontecerá em São Paulo em fevereiro. O programa, promovido pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), receberá 26 visitantes internacionais de cerca de 10 países, incluindo compradores, arquitetos, designers e jornalistas, reforçando o Brasil como referência em geodiversidade, inovação e sustentabilidade. Os visitantes terão uma imersão completa no arranjo produtivo do setor, destacando todas as etapas da cadeia produtiva no Estado, visitando pedreira, indústrias e showrooms.

Città lança empreendimento em Vila Velha com unidades de 2 e 3 quartos

Edifício Trieste

Vila Velha tem permanecido na liderança das unidades em produção na Grande Vitória. Dados do 43° Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), mostram que atualmente há 7.859 unidades residenciais e comerciais em construção. O município também tem registrado um crescimento às margens da Rodovia do Sol, principalmente bairros como Jockey de Itaparica.

No entanto, outras áreas também têm chamado a atenção de construtoras, como é o caso de Santa Paula, que já tem recebido empreendimentos. A Città, por exemplo, tem buscado a região para seus novos lançamentos, a exemplo do condomínio horizontal Felicittà Barra, onde tiveram um resultado bastante positivo, segundo Roberto Puppim, diretor executivo da Città. E agora, a empresa prepara o lançamento do Edifício Trieste, que vai integrar o condomínio.

Com entrega programada para o segundo semestre de 2027, o lançamento terá apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte, com preços a partir de R$ 352.074,36 (2 quartos) e a partir de R$ 418.426,44 (3 quartos). Há unidades decoradas disponíveis para visitação.

“Estrategicamente perto de shoppings, faculdades, escolas e demais, o condomínio horizontal fechado é sucesso de vendas, e conta com empreendimentos já finalizados e habitados e com outros em andamento”, explica Puppim.