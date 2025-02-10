Novo condomínio de luxo em Guarapari terá lotes a partir de 300m²

Boulevard Guarapari Residence & Resort será o primeiro empreendimento da Vaz na cidade Crédito: Divulgação

A novidade será conhecida na quarta-feira (12), durante evento para a imprensa organizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Com o nome de Boulevard Guarapari Residence & Resort, este será o primeiro empreendimento da empresa na cidade. O projeto será no formato de condomínio fechado de alto padrão, com lotes de 300m² a 806,4m², de acordo com informações divulgadas no site da empresa.

Em Vila Velha

Vista de Araçás foi lançado no final de semana Crédito: Morar/Divulgação

Já em Vila Velha, duas construtoras consolidam os lançamentos de seus empreendimentos com foco na classe média. No sábado (8), a Morar oficializou o lançamento do Vista de Araçás, que foi adiantado pela coluna, em dezembro . Localizado em Vila Velha, o empreendimento terá 512 apartamentos de 2 e 3 quartos, opções de suíte e térreos com quintal privativo e lazer com 2,1 mil metros quadrados. O apartamento decorado pode ser visitado na loja da construtora, localizada no Shopping Vila Velha.

Empreendimento da Città está sendo construído na região de Santa Paula, em Vila Velha Crédito: Città/Divulgação

E a Città apresenta, nesta quinta-feira (13), o condomínio-clube Felicittà Barra, localizado em Santa Paula, Vila Velha, próximo ao Centro de Vivência do Parque de Jacarenema. O edifício Trieste, que também foi adiantado aqui na coluna , tem unidades de 2 ou 3 quartos com suíte e faz parte deste condomínio, sendo o lançamento mais recente. O café da manhã começa a partir das 9h e será direcionado para corretores e terá apresentação de uma campanha de vendas e treinamento “Como vender mais usando o WhatsApp”.

FipeZap: Vitória tem a maior variação do preço de venda de imóveis no país A Capital do Espírito Santo saiu na frente novamente, quando se fala em valor médio do metro quadrado (R$ 12.522), ficando na frente entre as capitais e atrás apenas de Itapema (R$ 13.592) e Balneário Camboriú (R$ 14.041), ambas cidades de Santa Catarina, no ranking geral do Índice FipeZap de Venda Residencial. Outro destaque é que Vitória teve a maior variação mensal do preço de venda (2,19%) de janeiro. Já Vila Velha, o valor médio do metro quadrado ficou em R$ 9.226 e a variação mensal, em janeiro, foi de 0,61%.

Bloqueio de imóvel pela Justiça agora é seletivo

Proprietários agora podem indicar quais imóveis desejam vincular a eventuais ordens de indisponibilidade Crédito: Shutterstock

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) 2.0 agora permite que a ordem de indisponibilidade recaia apenas sobre imóveis que correspondam ao valor da dívida pela qual a pessoa ou empresa está sendo julgada. A mudança foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, a partir de agora, os proprietários podem indicar quais imóveis desejam vincular a eventuais ordens de indisponibilidade.

No entanto, essa escolha não vincula o poder judiciário ou a administração pública, que podem atingir outros bens fora da lista apresentada. O advogado Josmar Pagotto frisa ainda que indisponibilidade e penhora não são sinônimos.