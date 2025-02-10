Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado aquecido

Novo condomínio de luxo em Guarapari terá lotes a partir de 300m²

O balneário mais badalado do ES vai receber projeto de alto padrão de loteadora nos mesmos moldes do Boulevard Lagoa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 14:08

Públicado em 

10 fev 2025 às 14:08
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Região do Boulevard Guarapari Residence & Resort, Vaz Desenvolvimento Imobiliário
Boulevard Guarapari Residence & Resort será o primeiro empreendimento da Vaz na cidade Crédito: Divulgação
Guarapari tem mostrado todo seu potencial no mercado imobiliário capixaba, principalmente quando se fala em projetos de luxo e de alto padrão. Prova disso é o lançamento de um novo condomínio de luxo, horizontal, na “cidade saúde”, que será anunciado ainda esta semana, nos mesmos moldes do Boulevard Lagoa.
A novidade será conhecida na quarta-feira (12), durante evento para a imprensa organizado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário. Com o nome de Boulevard Guarapari Residence & Resort, este será o primeiro empreendimento da empresa na cidade. O projeto será no formato de condomínio fechado de alto padrão, com lotes de 300m² a 806,4m², de acordo com informações divulgadas no site da empresa.

Em Vila Velha

Vista dos Araçás, Morar Construtora
Vista de Araçás foi lançado no final de semana Crédito: Morar/Divulgação
Já em Vila Velha, duas construtoras consolidam os lançamentos de seus empreendimentos com foco na classe média. No sábado (8), a Morar oficializou o lançamento do Vista de Araçás, que foi adiantado pela coluna, em dezembro. Localizado em Vila Velha, o empreendimento terá 512 apartamentos de 2 e 3 quartos, opções de suíte e térreos com quintal privativo e lazer com 2,1 mil metros quadrados. O apartamento decorado pode ser visitado na loja da construtora, localizada no Shopping Vila Velha.
Villagio Santa Paula, Città
Empreendimento da Città está sendo construído na região de Santa Paula, em Vila Velha Crédito: Città/Divulgação
E a Città apresenta, nesta quinta-feira (13), o condomínio-clube Felicittà Barra, localizado em Santa Paula, Vila Velha, próximo ao Centro de Vivência do Parque de Jacarenema. O edifício Trieste, que também foi adiantado aqui na coluna, tem unidades de 2 ou 3 quartos com suíte e faz parte deste condomínio, sendo o lançamento mais recente. O café da manhã começa a partir das 9h e será direcionado para corretores e terá apresentação de uma campanha de vendas e treinamento “Como vender mais usando o WhatsApp”.

FipeZap: Vitória tem a maior variação do preço de venda de imóveis no país

A Capital do Espírito Santo saiu na frente novamente, quando se fala em valor médio do metro quadrado (R$ 12.522), ficando na frente entre as capitais e atrás apenas de Itapema (R$ 13.592) e Balneário Camboriú (R$ 14.041), ambas cidades de Santa Catarina, no ranking geral do Índice FipeZap de Venda Residencial. Outro destaque é que Vitória teve a maior variação mensal do preço de venda (2,19%) de janeiro. Já Vila Velha, o valor médio do metro quadrado ficou em R$ 9.226 e a variação mensal, em janeiro, foi de 0,61%.

Bloqueio de imóvel pela Justiça agora é seletivo

imóvel, justiça, advogado
Proprietários agora podem indicar quais imóveis desejam vincular a eventuais ordens de indisponibilidade Crédito: Shutterstock
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) 2.0 agora permite que a ordem de indisponibilidade recaia apenas sobre imóveis que correspondam ao valor da dívida pela qual a pessoa ou empresa está sendo julgada. A mudança foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, a partir de agora, os proprietários podem indicar quais imóveis desejam vincular a eventuais ordens de indisponibilidade.
No entanto, essa escolha não vincula o poder judiciário ou a administração pública, que podem atingir outros bens fora da lista apresentada. O advogado Josmar Pagotto frisa ainda que indisponibilidade e penhora não são sinônimos.
“A penhora garante o juízo e tem a finalidade de pagamento, de se fazer a expropriação de um bem do devedor por meio de leilão, de alienação judicial etc., visando a quitação da dívida, enquanto a indisponibilidade apenas impede sua alienação devido a um processo ou obrigação específica. Seu objetivo é resguardar bens e direitos, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor antes da conclusão do processo”, observa.

MAIS METRO QUADRADO

Rede imobiliária do ES fica em 1° com mais de R$ 16 milhões em comissões

Primeiro lançamento do ano da Galwan será na Praia de Itaparica

Construtora prepara lançamento imobiliário de alto padrão em Itapuã

Vitória e Vila Velha entre as melhores cidades para investir em imóveis no Brasil

Grand abre vendas de residencial em Guarapari com conceito de oásis urbano

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Guarapari Vila Velha Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados