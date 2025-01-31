Mercado imobiliário em Guarapari cresce para além do verão; confira lançamentos

Guarapari, o balneário mais famoso do ES, é um dos municípios que mais valoriza no Estado Crédito: Marcelo Moryan

Com o calor do verão, vários olhares, tanto do Espírito Santoquanto de outros Estados, se voltam para um município: Guarapari. A cidade, conhecida por suas praias e paisagens paradisíacas, é um dos destinos mais badalados da estação e há décadas atrai turistas interessados em aproveitar - e descansar.

E toda essa agitação se reflete também no mercado imobiliário da região que, atualmente, demonstra uma perspectiva de crescimento para além da alta temporada, com um grande movimento de procura por aluguéis de longo prazo, impulsionado por pessoas que decidem fixar residência.

“A sazonalidade ainda tem forte impacto no setor, com picos de procura no verão e feriados prolongados. No entanto, o mercado tem se equilibrado devido ao crescimento da demanda por residências permanentes de alto padrão, o que diminuirá a dependência do turismo em certas épocas” comenta o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula.

Dallapiculla ainda afirma que esse cenário faz com que Guarapari não atraia apenas turistas e investidores de temporada, mas também famílias preocupadas com o bem-estar e aposentados buscando qualidade de vida. "Investidores de fora do Estado, principalmente de Minas Gerais e Brasília, agora um pouco mais de cariocas, ainda lideram nas buscas, mas há aumento no interesse de compradores locais”, complementa.

Investimentos de mais de R$ 500 milhões

Projeto do novo Siribeira, em Guarapari, que será construído com investimento privado Crédito: Divulgação



Um fator determinante para o aumento nessa busca foi o investimento público e privado destinado ao município. Por parte do governo do Espírito Santo, foram realizadas obras estruturantes com foco na mobilidade e infraestrutura do município, como a inauguração de novas unidades de tratamento de esgoto e a entrega do Hospital Dr. Luiz Buaiz , ambas em janeiro deste ano, o que aumentou o potencial econômico da cidade.

Além disso, investimentos privados foram anunciados com o propósito de explorar toda a qualidade do município. Dentre eles, o de maior destaque foi o anunciado em agosto do ano passado pelo Fundo MMP&TRÊS, que destinou mais de R$500 milhões para quatro projetos com foco no turismo de negócios, lazer e saúde na cidade.

Com o investimento, serão construídos um mall de 2,8 mil metros quadrados, com sete restaurantes e 13 lojas no distrito de Buenos Aires; um parque temático, também no distrito; o resort residencial de alto padrão Salt by Grand na Enseada Azul, em parceria com a Grand Construtora; a reforma do Hotel Porto do Sol, em Muquiçaba; e, por fim, o projeto para o antigo Clube Siribeira, que se tornará um hotel cinco estrelas, com uma torre de unidades residenciais e uma marina.

“Esses investimentos reforçam a minha confiança no potencial de Guarapari como um polo turístico de destaque. Guarapari é um destino desejado por brasileiros de diferentes estados, principalmente por sua beleza natural riquíssima. Esses projetos prometem transformar a cidade e estimular a atração de novos investimentos, de eventos e de um turismo que acontecerá o ano inteiro, sem se concentrar apenas no verão”, reforça Maely Coelho, diretor-presidente do fundo

Localização estratégica e condições especiais

A vocação turística de Guarapari é apenas um dos atrativos do município, que faz parte da Grande Vitória. Para o diretor comercial da Roma Imóveis, Wilson Costa, o fácil acesso aos centros urbanos por estradas em boas condições é um dos fatores que aumentam a valorização, já que o local proporciona o equilíbrio entre a tranquilidade de uma cidade litorânea com a agitação da capital.

“Além das belas praias, que são mais de 50, Guarapari está perto de Vitória e de outras grandes cidades. Então, em minutos, já é possível estar em grandes shoppings e centros de comércio. Outros atrativos são o fácil acesso pela BR-101 e Rodovia do Sol e o clima mais ameno influenciado pelas montanhas, principalmente na região de Buenos Aires”, avalia.

Wilson complementa ainda dizendo que outro fator que chama muito a atenção dos compradores são as condições especiais ofertadas por algumas construtoras atuantes no município, como, por exemplo, a possibilidade de pagar um sinal de 10% do valor total e dividir o restante do pagamento em até 100 meses, o que facilita os investimentos. Em comparação com outros destinos litorâneos, os preços permanecem competitivos e atraentes para investidores.

E não é só a região das praias que está crescendo: bairros mais populares, como Muquiçaba, Santa Mônica e a região de Montanhas, são locais atualmente muito frequentados por moradores e turistas.

Esses fatores influenciam diretamente na valorização do município, que é muito bem quisto também pelas construtoras, tanto pela alta procura quanto pelo potencial de valorização dos imóveis.

"Olhamos para Guarapari, especificamente a região da Enseada Azul, com grande entusiasmo. Existe uma limitação natural para implantação de futuros empreendimentos, já que é uma região com uma extensão de terra muito curta entre a praia e a via principal, e sabemos que, onde existe demanda e limitação em oferta, os imóveis tendem a ter uma valorização acima da média" conta o gerente comercial da Construtora Épura, Fabiano Martins.

Bairros valorizados atraem olhar das construtoras

Enseada Azul, em Guarapari, é a que mais cresce e recebe empreendimentos de luxo Crédito: Marcelo Moryan

E, por falar nas construtoras, algumas regiões em específico estão atraindo o interesse de diversas construtoras e incorporadoras do Estado. "O principal foco no momento são empreendimentos residenciais de alto padrão, em localizações como a Enseada Azul, que engloba as belas praias de Guaibura, Peracanga e Bacutia. Em Meaípe, também estão sendo lançados empreendimentos extremamente luxuosos, como condomínios de terrenos e casas residenciais", afirma o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Flávio Dantas.

E a valorização desses bairros é natural: os investimentos em infraestrutura, além da atratividade natural e proximidade com as praias mais badaladas são diferenciais. Nos últimos anos, inclusive, essas características foram as responsáveis por atrair grandes projetos.

Desses, os que possuem maior demanda são os imóveis de alto padrão e voltados para o turismo, como apartamentos compactos e casas de temporada, e também cresce o interesse por imóveis maiores e bem localizados para residência e moradia.

De acordo com o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, o contexto do Estado como um todo é favorável para a construção de empreendimentos de luxo, com potencial único no mercado nacional e internacional. A empresa, que lançou recentemente o Salt by Grand, com estrutura de resort na Enseada Azul, viu Guarapari como uma escolha natural para a nova construção.

"Vemos nosso Estado como uma joia do Sudeste, com boa situação fiscal, excelente localização e belezas naturais incríveis. Guarapari é um dos destinos turísticos mais importantes daqui e recebe milhões de turistas, especialmente durante o verão, todos os anos. A região da Enseada Azul é o ponto efervescente do verão capixaba, um local simplesmente maravilhoso, que merecia um verdadeiro oásis de luxo", pontua Barbosa.

Para Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia, as vantagens da cidade são melhor aproveitadas com um olhar estratégico por parte dos investidores, que devem prestar atenção não apenas à localidade, mas ao conforto e à comodidade que ela pode trazer. A construtora lançou, também em 2024, o Lumina Residence, empreendimento residencial.

"Escolhemos uma localização estratégica para o empreendimento, na entrada do centro de Guarapari, o que oferece facilidade de acesso, proximidade com os principais serviços e uma valorização ainda maior do imóvel. O município também apresenta um mercado imobiliário em constante expansão, o que reforça a nossa decisão de investir na região. Estamos sempre atentos a oportunidades no mercado, e o lançamento do Lumina Residence nos motiva a avaliar novos projetos que possam atender às demandas locais e agregar valor à região", fala.

Veja os lançamentos de Guarapari

Breeze Bacutia

O Breeze Bacutia terá opção de unidades garden Crédito: Divulgação/Construtora Épura

Sobre: apartamentos de 2 quartos, com suíte, de 69m² a 79m² de área privativa e quatro gardens, com 2 quartos com suíte de 78m² a 100m². Possuem área externa ampla, cozinha com conceito aberto, varanda com sala integrada e uma vaga de garagem. No total são 11 andares, sendo um subsolo, térreo, pilotis e nove pavimentos com quatro apartamentos por andar.

apartamentos de 2 quartos, com suíte, de 69m² a 79m² de área privativa e quatro gardens, com 2 quartos com suíte de 78m² a 100m². Possuem área externa ampla, cozinha com conceito aberto, varanda com sala integrada e uma vaga de garagem. No total são 11 andares, sendo um subsolo, térreo, pilotis e nove pavimentos com quatro apartamentos por andar. Realização: Construtora Épura



Construtora Épura Localização: Bacutia - Enseada Azul, Guarapari



Bacutia - Enseada Azul, Guarapari Preço: R$ 765.900



Lumina Residence

Lumina Residence terá 113 apartamentos de 2 e 3 quartos Crédito: Divulgação/Impacto Engenharia

Sobre: 113 apartamentos divididos em 89 unidades de 2 quartos e 24 unidades de 3 quartos, com uma área de lazer no térreo e na cobertura que inclui itens como espaço gourmet grill, piscina, lounge outdoor, fitness, espaço kids, playground, petplace, conference room e delivery. O edifício também conta com doca seca para jet skis e vagas exclusivas para picapes.

113 apartamentos divididos em 89 unidades de 2 quartos e 24 unidades de 3 quartos, com uma área de lazer no térreo e na cobertura que inclui itens como espaço gourmet grill, piscina, lounge outdoor, fitness, espaço kids, playground, petplace, conference room e delivery. O edifício também conta com doca seca para jet skis e vagas exclusivas para picapes. Realização: Impacto Engenharia

Impacto Engenharia Localização: Rua Nilza Tereza Hoffman Pádua, 93 - Centro, Guarapari

Rua Nilza Tereza Hoffman Pádua, 93 - Centro, Guarapari Preço: a partir de R$ 617.007,27

Salt by Grand

Salt by Grand será o quarto "oásis de luxo" da Grand Construtora Crédito: Divulgação/Grand Construtora

Sobre: três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes, e espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas.

três torres de 12 andares e 90 unidades no total, com apartamentos de 180m² a 200m², todos com 4 suítes, e espaços de convivência e lazer que vão contar com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, deck, spa, espaços gourmet, churrasqueiras, sport bar, sala de poker, espaço teens e espaço kids e mirante para o mar com lareiras ecológicas. Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Localização: Av. Meaípe, Lotes 20 a 37, Quadra 01 - Enseada Azul, Guarapari

Av. Meaípe, Lotes 20 a 37, Quadra 01 - Enseada Azul, Guarapari Preço: a partir de R$ 2,98 milhões a R$ 3,9 milhões

Manami Ocean Living

Todos os apartamentos do Manami Ocean Living têm piscina aquecida na varanda Crédito: Divulgação