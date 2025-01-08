Jardim Camburi é o bairro mais procurado de Vitória para compra e venda de imóveis, diz pesquisa

Jardim Camburi teve uma valorização de 17,3% do preço médio de venda de imóveis residenciais. Crédito: Ricardo Medeiros

Jardim Camburi foi o bairro de Vitória mais procurado nos últimos cinco anos, segundo o Radar Imobiliário, estudo do DataZap, que apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local. O relatório destacou o bairro como líder da capital capixaba em procura, tanto para compra (32,37%) quanto para locação (37,02%) – levando em conta os últimos 12 meses até novembro de 2024.

Nos últimos anos, Jardim Camburi também teve uma valorização significativa do metro quadrado , apresentando um aumento de 17,3% do valor médio de venda de imóveis residenciais na região apenas no ano passado, segundo o Índice FipeZap.

No ranking de vendas, o segundo lugar ficou com Jardim da Penha (17,5%), com a Praia do Canto (6,82%) completando o top 3. Segundo a economista do DataZap, Paula Reis, os mesmos bairros lideram as buscas no cenário de locação.

“Jardim Camburi e Jardim da Penha são, disparadamente, os mais requisitados tanto no mercado de compra quanto de aluguel. Ambos se destacam pela excelente localização, próximos ao aeroporto da cidade e à praia, e pela infraestrutura de qualidade. Além disso, Jardim Camburi é o bairro mais populoso de Vitória, segundo dados do IBGE, o que aumenta ainda mais sua atratividade”, afirma.

No ranking de vendas, Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia do Canto permanecem nas mesmas posições desde 2020. O DataZap também divulgou o Índice FipeZap de venda residencial, onde Vitória Vitória teve uma valorização de 12,51% no preço de vendas em 2024, superior à média nacional de 7,73%.

Dados do DataZAP mostram a evolução das buscas para venda nos últimos 5 anos em Vitória Crédito: DataZAP/Divulgação

Quanto aos preços de locação, de acordo com o Radar Imobiliário, Vitória registrou uma variação acumulada de 8,33% no período de 12 meses, ficando abaixo da média nacional de 13,57%.

“Vale lembrar que a capital do Espírito Santo foi incluída entre as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Locação em 2024 e, por isso, sua série histórica começa em janeiro de 2023. Notamos que os aluguéis de Vitória cresceram mais rapidamente do que a média brasileira até outubro de 2023”, diz Paula Reis.

O estudo mostra ainda que a tipologia mais comum entre os imóveis à venda em Vitória é de unidades de até 50 m² (27%), com um quarto (32%), sem suíte (48%) e sem vagas de garagem (40%). Para locação residencial, as características mais buscadas também são imóveis de até 50m² (35%), sem suíte (58%) e sem vaga de garagem (45% ).

Jardim Camburi em alta

Segundo o diretor da Ademi-ES, Charles Bittencourt, a estrutura do bairro e outros fatores – como a proximidade do aeroporto – contribuíram para que Jardim Camburi atraísse investimentos e empreendimentos maiores, criando uma identidade própria.

“Hoje, a região com espaço físico mais desenvolvido que nós temos [em Vitória] é Jardim Camburi, que hoje é um bairro totalmente independente, com bancos, supermercados, hospitais e que, no geral, está muito bem servido pelos setores de serviços e comércio”, comenta Bittencourt, que destaca ainda que as vantagens que o bairro oferece têm atraído um novo perfil de compradores.

“A gente observa que a região tem atraído um perfil de casais jovens, que buscam o primeiro imóvel ou que está se mudando de bairros em busca de um apartamento novo. Então, é um bairro que tem atraído muita gente jovem”, conta.