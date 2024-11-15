Jardim Camburi é o bairro mais populoso do ES; veja os 20 maiores

Jardim Camburi registrou maior população no Censo 2022 Crédito: Ricardo Medeiros

O bairro de Jardim Camburi , em Vitória, é o mais populoso do Espírito Santo, com 48.286 residentes. Praia da Costa, com 38.352, e Itapuã, com 31.611 moradores, ambos em Vila Velha, completam o pódio. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como parte do Censo 2022

O levantamento também mostrou que a Serra é o município com o maior número de bairros do Estado, com 128. Brejetuba, na Região Serrana, registrou o menor número, apenas três bairros.

O recenseamento identificou 750 bairros com população, distribuídos em 17 municípios do Estado — o IBGE considera como bairros apenas as divisões ou zoneamentos internos aos municípios legalmente instituídos pelo poder municipal. Na edição anterior do Censo, de 2010, havia 12 municípios com legislação de bairros, totalizando 631 bairros com moradores no Estado.

Os bairros Ourimar (Serra), Formate (Cariacica) e Cupido (Aracruz) registraram as maiores taxas de crescimento de população entre as edições do Censo 2010 e 2022: 1803,7%; 972,8% e 475,6%, respectivamente.

Dados nacionais

Nacionalmente, segundo o Censo 2022, foram registrados 17.576 bairros. Entre os dez mais populosos do país, oito estavam no Rio de Janeiro. Campo Grande encabeça a lista com 352.356 habitantes, seguido por Santa Cruz (249.130), Jacarepaguá (217.462) e Bangu (209.302).

O primeiro bairro de fora do Rio de Janeiro que aparece no ranking é o da Cidade Industrial de Curitiba, em Curitiba (PR), com 172.510 habitantes. Pimentas, em Guarulhos (SP), é o único representante paulista na lista, com 168.232 habitantes.

Outros quatro bairros cariocas completam a lista: Realengo (167.027), Guaratiba (159.888), Barra da Tijuca (151.603) e Tijuca (142.909).