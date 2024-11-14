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Censo 2022

Censo 2022: 85,9% da população do ES vive em áreas urbanas

Municípios da Grande Vitória apresentam os maiores percentuais; Capital é único município do Estado com 100% da população urbana

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 19:36

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

14 nov 2024 às 19:36
Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória
Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória Crédito: Google Earth
Um total de 85,9% da população do Espírito Santo vive em áreas urbanas, totalizando 3.293.232 pessoas, enquanto outras 540.480 pessoas (14,1%) vive em áreas rurais. O cenário emerge de dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os quatro municípios da Grande Vitória apresentaram os maiores percentuais da população em área urbana: Vitória (100%), Serra (99,5%), Cariacica (98,8%) e Vila Velha (98%). Dos 78 municípios capixabas, em 17 a maioria da população vive em área rural. Os menores índices foram atingidos por Santa Leopoldina (21,6%), Brejetuba (32,4%), Laranja da Terra (34,5%), Presidente Kennedy (34,6%) e Águia Branca (34,6%).
Os resultados completos podem ser consultados clicando aqui

Dados nacionais

Nacionalmente, ainda segundo o Censo 2022, das 203,1 milhões de pessoas que vivem no país, 177,5 milhões (87,4%) residem em áreas urbanas. Outras 25,6 milhões (12,6%) estão em áreas rurais.
Censo 2022: 85,9% da população do ES vive em áreas urbanas
Ante a edição de 2010 do recenseamento, quando o grau de urbanização foi de 84,4%, houve alta de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas, e queda de 4,3 milhões vivendo em áreas rurais.
Os maiores percentuais de população urbana foram registrados nas regiões Sudeste (94,44%) e Centro-Oeste (91,35%), seguidas das regiões Sul (88,24%), Norte (78,47%) e Nordeste (77,64%). A Região Norte apresentou a maior variação na taxa de urbanização entre 2010 e 2022, subindo de 73,53% para 78,47%. Pela primeira vez, a população rural caiu em todas as regiões do país.

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