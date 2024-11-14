Censo 2022: 85,9% da população do ES vive em áreas urbanas

Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória Crédito: Google Earth

Um total de 85,9% da população do Espírito Santo vive em áreas urbanas, totalizando 3.293.232 pessoas, enquanto outras 540.480 pessoas (14,1%) vive em áreas rurais. O cenário emerge de dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

Os quatro municípios da Grande Vitória apresentaram os maiores percentuais da população em área urbana: Vitória (100%), Serra (99,5%), Cariacica (98,8%) e Vila Velha (98%). Dos 78 municípios capixabas, em 17 a maioria da população vive em área rural. Os menores índices foram atingidos por Santa Leopoldina (21,6%), Brejetuba (32,4%), Laranja da Terra (34,5%), Presidente Kennedy (34,6%) e Águia Branca (34,6%).

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Dados nacionais

Nacionalmente, ainda segundo o Censo 2022, das 203,1 milhões de pessoas que vivem no país, 177,5 milhões (87,4%) residem em áreas urbanas. Outras 25,6 milhões (12,6%) estão em áreas rurais.

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Ante a edição de 2010 do recenseamento, quando o grau de urbanização foi de 84,4%, houve alta de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas, e queda de 4,3 milhões vivendo em áreas rurais.