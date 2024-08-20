Mall inspirado em Gramado que será construído em Buenos Aires, distrito de Guarapari Crédito: Divulgação

Quatro projetos com foco no turismo de negócios, lazer e saúde em Guarapari foram anunciados pelo empresário Maely Coelho, dono da MedSênior. A cidade, que é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo , vai receber investimento que ultrapassa R$ 500 milhões pelo Fundo MMP&Três.

“Guarapari já é o destino turístico mais conhecido e representativo do Espírito Santo e é motivo de alegria e orgulho para nós contribuir para criar novos atrativos para a região, investindo e apostando no desenvolvimento da região”, afirma o empresário Maely Coelho, diretor-presidente do fundo e entusiasta do potencial da cidade.

Um dos projetos está direcionado ao distrito de Buenos Aires , que, por suas características geográficas e climáticas, traz novas alternativas para o turismo de Guarapari, tradicionalmente ligado à praia e ao verão.

"Estamos investindo na construção de um mall de 2,8 mil metros quadrados, previsto para ser inaugurado no mês de outubro. O espaço abrigará sete restaurantes e 13 lojas e é inspirado na arquitetura e no perfil da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul" Maely Coelho - Empresário

Mall de Buenos Aires, inspirado em Gramado Crédito: Divulgação

Além do mall, Buenos Aires também vai ganhar um parque temático, dentro da aposta da região de Guarapari se tornar uma mini-Gramado. "Nossa intenção é contribuir com infraestrutura para que todo esse potencial possa ser aproveitado dentro das premissas da sustentabilidade. Temos que investir e acreditar, já que há mais empreendedores e investidores trabalhando nesse projeto”, afirma.

Your browser does not support the audio element. Guarapari vai ganhar parque, mall e hotel em investimento de R$ 500 milhões

Parque Temático que será construído em Guarapari Crédito: Divulgação

Hotel e resort de luxo

Outro investimento do fundo MMP3 está em fase de pré-lançamento: um resort residencial de alto padrão em Nova Guarapari, localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul. O empreendimento, em parceria com a Grand Construtora , contará com três torres com unidades de quatro quartos, além de lazer completo no estilo resort.

Imagem de estudo preliminar de empreendimento a ser construído no antigo Clube do Tênis, na Enseada Azul Crédito: Divulgação

A reforma do Hotel Porto do Sol, localizado em uma rocha que avança sobre o mar em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro , também está na lista de investimentos. O hotel, que funcionou por quase 50 anos, tem previsão de ser reinaugurado em junho de 2025, após passar por reformas de revitalização da infraestrutura, com melhorias de instalação, elétrica e hidráulica, além de uma repaginação no layout.

"Estamos otimistas para que ainda no final deste ano o Porto do Sol esteja novamente de portas abertas, recebendo turistas e sendo referência", afirma Maely.

Projeção do novo Hotel Porto do Sol Crédito: Divulgação

Há ainda o projeto para o antigo Clube Siribeira. No local, funcionará um hotel cinco estrelas, além de uma torre com unidades residenciais e uma marina. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento pelo escritório de arquitetura global Creato e deverá ser o primeiro resort vertical de luxo do Estado, com design inspirado nos edifícios luxuosos dos Emirados Árabes.

“Guarapari é um destino desejado por brasileiros de diferentes Estados, principalmente por sua beleza natural riquíssima. Esses projetos prometem transformar a cidade e estimular a atração de novos investimentos, de eventos e de um turismo que acontecerá o ano inteiro, sem se concentrar apenas no verão”, reforça Maely.

Projeto do novo Siribeira, em Guarapari Crédito: Divulgação