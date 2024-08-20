Quatro projetos com foco no turismo de negócios, lazer e saúde em Guarapari foram anunciados pelo empresário Maely Coelho, dono da MedSênior. A cidade, que é um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, vai receber investimento que ultrapassa R$ 500 milhões pelo Fundo MMP&Três.
“Guarapari já é o destino turístico mais conhecido e representativo do Espírito Santo e é motivo de alegria e orgulho para nós contribuir para criar novos atrativos para a região, investindo e apostando no desenvolvimento da região”, afirma o empresário Maely Coelho, diretor-presidente do fundo e entusiasta do potencial da cidade.
Um dos projetos está direcionado ao distrito de Buenos Aires, que, por suas características geográficas e climáticas, traz novas alternativas para o turismo de Guarapari, tradicionalmente ligado à praia e ao verão.
"Estamos investindo na construção de um mall de 2,8 mil metros quadrados, previsto para ser inaugurado no mês de outubro. O espaço abrigará sete restaurantes e 13 lojas e é inspirado na arquitetura e no perfil da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul"
Além do mall, Buenos Aires também vai ganhar um parque temático, dentro da aposta da região de Guarapari se tornar uma mini-Gramado. "Nossa intenção é contribuir com infraestrutura para que todo esse potencial possa ser aproveitado dentro das premissas da sustentabilidade. Temos que investir e acreditar, já que há mais empreendedores e investidores trabalhando nesse projeto”, afirma.
Guarapari vai ganhar parque, mall e hotel em investimento de R$ 500 milhões
Hotel e resort de luxo
Outro investimento do fundo MMP3 está em fase de pré-lançamento: um resort residencial de alto padrão em Nova Guarapari, localizado no antigo clube de tênis da Enseada Azul. O empreendimento, em parceria com a Grand Construtora, contará com três torres com unidades de quatro quartos, além de lazer completo no estilo resort.
A reforma do Hotel Porto do Sol, localizado em uma rocha que avança sobre o mar em Muquiçaba, próximo à Praia do Morro, também está na lista de investimentos. O hotel, que funcionou por quase 50 anos, tem previsão de ser reinaugurado em junho de 2025, após passar por reformas de revitalização da infraestrutura, com melhorias de instalação, elétrica e hidráulica, além de uma repaginação no layout.
"Estamos otimistas para que ainda no final deste ano o Porto do Sol esteja novamente de portas abertas, recebendo turistas e sendo referência", afirma Maely.
Há ainda o projeto para o antigo Clube Siribeira. No local, funcionará um hotel cinco estrelas, além de uma torre com unidades residenciais e uma marina. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento pelo escritório de arquitetura global Creato e deverá ser o primeiro resort vertical de luxo do Estado, com design inspirado nos edifícios luxuosos dos Emirados Árabes.
“Guarapari é um destino desejado por brasileiros de diferentes Estados, principalmente por sua beleza natural riquíssima. Esses projetos prometem transformar a cidade e estimular a atração de novos investimentos, de eventos e de um turismo que acontecerá o ano inteiro, sem se concentrar apenas no verão”, reforça Maely.
Correção
20/08/2024 - 5:20
Diferente do que foi informado pelo Fundo MMP&Três, o empreendimento a ser construído no antigo Clube de Tênis de Guarapari vai ter três torres e não quatro, segundo informou a Grand Construtora, parceira no projeto. O texto foi corrigido.