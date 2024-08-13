Banestes tem lucro de R$ 168 milhões no primeiro semestre do ano

Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou lucro líquido de R$ 168 milhões no primeiro semestre de 2024. Só no segundo trimestre, o lucro foi de R$ 100 milhões. O resultado foi impulsionado pela expansão da carteira de crédito comercial, que cresceu 19,6% em 12 meses. Também houve avanço nas operações com seguros, que tiveram alta de 9,6% em 12 meses e 21,1% em três meses.

As informações do resultado foram apresentadas em evento público, transmitido ao vivo, de forma on-line, e conduzido pelo diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Henrique Brunoro Grillo.

"O Banestes permaneceu na liderança do mercado de empréstimos e títulos descontados no Espírito Santo, com uma fatia de 37% desse setor. Também continuamos em primeiro lugar na captação total de depósitos, com 42% desse mercado, e conservamos nossa posição em depósitos de poupança, com participação de 24% do mercado capixaba", destacou o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.

No detalhamento sobre o resultado dos empréstimos, o banco informou que a Carteira de Crédito Comercial alcançou R$ 10,6 bilhões, crescendo 19,6% em doze meses e 10,9% contra a posição de dezembro de 2023, com destaque para a linha de crédito imobiliário, que registrou saldo de R$ 2,5 bilhões no encerramento do semestre. O montante traduz um crescimento de 41,7% em doze meses, e de 452,9% na série histórica de cinco anos.

O lucro alcançado corresponde a R$ 0,53 por ação, rentabilidade anualizada sobre o Patrimônio Líquido médio (ROE) de 16,3% e retorno anualizado sobre o Ativo Total médio (ROA) de 0,9%. O Patrimônio Líquido atingiu R$ 2,3 bilhões, elevando-se 7,5% contra o segundo trimestre de 2023 e +1,6% em relação à posição de dezembro de 2023. A relação Patrimônio Líquido e Ativo Total foi de 5,8%.

O Resultado com Operação de Seguros, no segundo trimestre, foi de R$ 40 milhões, expandindo 9,6% contra o mesmo período de 2023 e superior (+21,1%) comparado ao primeiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, esse resultado atingiu 73 milhões (+5,0% em 12 meses), decorrente da elevação das receitas com prêmios retidos (+2,9% em 12 meses), queda dos sinistros retidos (-4,2% em 12 meses) e o recuo das despesas com comercialização de seguros (-11,2% em 12 meses).