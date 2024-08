Conexão

Internet 5G é liberada para mais 25 cidades do ES; veja quais

Isso não significa, entretanto, que o serviço será instalado de imediato, pois o processo depende do planejamento individual de cada prestadora

Mais 25 cidades do Espírito Santo receberam autorização para implementar o sinal de telefonia móvel 5G. A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. Isso não significa que o 5G será instalado de imediato, pois o processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

A autorização beneficiará mais de 600 mil pessoas no Estado. Os municípios contemplados foram: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Domingos Martins, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Pavão.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que tem trabalhado para avançar, junto à Anatel e às operadoras de telefonia móvel, a implantação do sinal por todo o país. “Expandir o 5G é revolucionar diversos setores do país, desde a indústria, educação, saúde e entretenimento. Seguiremos com o avanço na expansão do sinal e o cronograma estipulado no leilão 5G está sendo cumprido. Nosso compromisso é levar o 5G para o todo o Brasil”, disse.

Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 4.302, nos quais vivem pouco mais de 192 milhões de brasileiros - aproximadamente 90,2% da população do país.

