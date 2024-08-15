A plataforma P-57 operando no campo de Jubarte, no pós-sal do Espírito Santo, participou do piloto da tecnologia Crédito: Agência Petrobras

Digital Twins, uma representação virtual idêntica das instalações operacionais, nesse caso, de plataformas. Um projeto piloto desenvolvido pela Petrobras para aumentar a produção e o escoamento de petróleo foi testado no Espírito Santo e agora será estendida para toda a frota da companhia. Trata-se de um gêmeo digital, ou, uma representação virtual idêntica das instalações operacionais, nesse caso, de plataformas.

A réplica digital é alimentada por dados em tempo real e é projetada para reproduzir todas as características e os comportamentos do seu equivalente físico. Segundo a Petrobras, o uso dessas cópias digitais permite que sejam feitas simulações extremamente fiéis à realidade para antecipar problemas e testar as mais variadas ideias, sem arcar com os cursos e as consequências que esses testes teriam na “vida real”.

O teste foi feito nas plataformas FPSO Cidade de Anchieta e P-57, que operam no campo de Jubarte, no pré-sal e pós-sal no litoral Sul do Espírito Santo . Segundo a Petrobras, o projeto comprovou a eficácia da ferramenta, capaz de aumentar a produção em 1%. Após dois anos de testes, a tecnologia desenvolvida pela empresa brasileira ESSS, com sede em Florianópolis (SC), foi validada e está pronta para uso.

Segundo a diretora da área de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, “a tecnologia Gêmeo Digital de Elevação e Escoamento poderá ser utilizada em todos os poços produtores e injetores offshore da Petrobras. Vamos dar início à implementação da ferramenta nos poços marítimos de outras unidades ainda este ano.”

Your browser does not support the audio element. Petrobras cria gêmeo de plataforma no ES para ampliar produção de petróleo

A tecnologia fornece dados do sistema de produção em tempo real, gerando ganhos no processo de elevação e escoamento, que corresponde ao transporte do petróleo produzido desde o fundo do poço até as plataformas de produção. O gêmeo digital também identifica antecipadamente ocorrências que possam comprometer a produção e permite a realização de teste virtual de soluções.