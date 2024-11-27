Mercado registra alta demanda para imóveis de 2 e 3 quartos no ES

Novo comportamento do consumidor fez construtoras repensarem produtos Crédito: Javé/Divulgação

Quando a família cresce ou as demandas da rotina pedem por novos espaços na casa, é hora de se mudar. Isso significa que a procura passa a ser, em muitos casos, para apartamentos de dois e três quartos, que são os modelos mais demandados atualmente no mercado imobiliário.

Das 14.775 unidades em produção no Estado, 12.615 são dessa tipologia, segundo o 43º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES). Ou seja, mais de 85% das unidades totais do Estado estão destinadas a atender à demanda do mercado por apartamentos de dois e três quartos.

O que dizem as construtoras

Com uma procura maior, também aumentam as exigências do público na hora de fechar negócio. Afinal, estamos falando de um dos maiores investimentos que uma pessoa pode fazer na vida. Esse novo comportamento do consumidor levou as construtoras a remodelar os produtos e a investir em unidades mais equipadas, tanto nas plantas dos apartamentos quanto nos itens de lazer.

“Observamos que já existe a leitura de que o imóvel não precisa ser grande, com muitos quartos, para que seja um imóvel de alto padrão. Temos desenvolvido projetos com apartamentos de dois e três quartos de alto padrão de acabamento, em ótimas localizações, inclusive para o público investidor ou para aqueles que buscam uma segunda moradia, como um apartamento na praia”, destaca o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins.

O Lúmea Camburi, por exemplo, conta com unidades nessa tipologia com metragens de 66 a 102m². O condomínio já inclui espaço para mercado autônomo e Wi-Fi nas áreas comuns, entre outros itens. Já os apartamentos são entregues com revestimento em todas as paredes dos banheiros e cozinha, ponto de máquina de lavar louça e piso da sala, varanda e quartos em porcelanato 90x90 cm.

O Lúmea Camburi é entregue com piso da sala, varanda e quartos em porcelanato 90x90 cm. Crédito: Épura/Divulgação

“Essas unidades, de fato, são mais procuradas por famílias com um ou dois filhos, ainda em idade escolar. Todos os nossos produtos são desenvolvidos com base em criteriosa pesquisa de mercado, a qual nos aponta o público-alvo para a localização do terreno onde será o futuro empreendimento, bem como a tipologia, tamanho e lazer mais adequados ao futuro morador desse novo projeto”, enfatiza.

Para o diretor comercial da Javé Construtora, Diego Freire, esse “é um produto que, ao comprar, a pessoa tem uma rentabilidade mais rápida. São ótimas opções com uma boa saída no mercado”.

O Sky Garden, empreendimento da Javé na Praia de Itaparica, em Vila Velha, aposta em diferenciais como lazer na cobertura com espaço fitness, spa, business room, espaço gamer, espaços gourmet e grill, churrasqueira, espaço sunset, solarium, deque molhado, piscina adulto, beach e bike point no térreo. As unidades de dois e três quartos variam de 59,16 a 151,86m², com opções garden.

Sky Garden tem espaço fitness, spa, business room e espaço game Crédito: Javé/Divulgação

Para a gerente-geral comercial da Proeng Construtora, Andrea Lessa Rocha, esse cenário é reflexo de uma demanda crescente de investidores, já que a tipologia para dois e três quartos oferece uma boa relação de custo-benefício e alta valorização no mercado capixaba.

“Sempre pensamos no público-alvo. Sabemos que famílias buscam praticidade e áreas de lazer completas. Então, cada detalhe é pensado com muita atenção. Por isso, temos opções de dois e três quartos em nossos lançamentos, especialmente em bairros estratégicos como Jardim Camburi e Itaparica”, pontua.

O Skyline Proeng Home e o Harmony Techno Home são alguns dos lançamentos da construtora na Praia de Itaparica que atendem a essa configuração. O primeiro conta com unidades de 62 a 212m² com opções de dois e três quartos. Já o segundo oferece unidades de um ou dois quartos, com metragens entre 42 e 140m².

Skyline Proeng Home tem opções de 2 e 3 quartos Crédito: Proeng/Divulgação

Localização decide a compra

A localização é um fator decisivo na hora de fechar negócio. Fácil acesso, boa mobilidade e proximidade com serviços ou do trabalho ou escola dos filhos são pontos de atenção para muitas famílias.

Hoje, entre os endereços mais valorizados no Estado, para as unidades de dois e três quartos, estão Vitória, Vila Velha e Serra, respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com o Censo Imobiliário do Sinduscon-ES.

A Praia de Itaparica, em Vila Velha, inclusive, é uma região de destaque no Estado para esse perfil de empreendimento, segundo a gerente comercial da Kemp Empreendimentos, Ellen Cordeiro. Ela explica que, por ser uma área muito valorizada, atrai muitos investidores.

“Eles procuram comprar apartamentos de dois quartos para investir com a demanda por aluguéis, ou mesmo por conta da valorização. A comercialização dessa tipologia está em alta, tem grande procura. Então, é uma excelente opção para o investidor ter maior retorno em curto prazo. Já as unidades de três quartos são mais procuradas diretamente para moradia e não tanto para investimento”, informa.

Tanto o Ilha de Murano quanto o Ilha de Itaparica são empreendimentos da construtora que estão localizados na região de Praia de Itaparica. Para Ellen, os condomínios seguem oferecendo o padrão da Kemp e já contam com novos espaços que são diferenciais e proporcionam maior comodidade e diversão aos moradores.

Ilha de Murano está localizado na região de Praia de Itaparica Crédito: Kemp/Divulgação

Entre as oportunidades na Capital, um dos destaques é um lançamento da Mivita focado em unidades de três quartos. A diretora administrativa e de Marketing da construtora, Livia Giacomin, frisa que esse produto já tem como pegada um condomínio com unidades mais amplas, direcionadas a famílias um pouco maiores e oferecendo uma série de itens de lazer para atender os moradores.

“É um público muito família que estamos vendo. E eles querem espaços mais amplos, pois os filhos estão crescendo. Ainda tem muita gente trabalhando de forma híbrida que busca por esses ambientes bem aproveitados”, finaliza.

Valorização do metro quadrado

2 quartos

1º Vitória - R$ 13.894

2º Vila Velha - R$ 10.157

3º Serra - R$ 6.166

3 quartos

1º Vitória - R$ 13.569



2º Vila Velha - R$ 10.952



3º Serra - R$ 9.371